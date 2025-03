Stax DAC X1t High End Hybrid MOSfet- Röhren DAC Test / Erfahrungsbericht:

Einführung

Digital-Analog-Wandler (DAC), der in der Welt der High-End-Audiotechnik einen besonderen Status einnimmt. Entwickelt von der japanischen Firma Stax, die vor allem für ihre elektrostatischen Kopfhörer bekannt ist, repräsentiert der DAC X1t eine seltene Kombination aus technischer Raffinesse, hochwertiger Verarbeitung und außergewöhnlichem Klang. Dieser Bericht beleuchtet die technischen Merkmale, die Geschichte, die Klangqualität dieses Geräts sowie eine persönliche Erfahrung, die seine Qualitäten eindrucksvoll unterstreicht. Der Stax DAC X1t ist ein legendärer(DAC), der in der Welt der High-End-Audiotechnik einen besonderen Status einnimmt. Entwickelt von der japanischen Firma Stax, die vor allem für ihre elektrostatischen Kopfhörer bekannt ist, repräsentiert dereine seltene Kombination aus technischer Raffinesse, hochwertiger Verarbeitung und außergewöhnlichem Klang. Dieser Bericht beleuchtet die technischen Merkmale, die Geschichte, die Klangqualität dieses Geräts sowie eine persönliche Erfahrung, die seine Qualitäten eindrucksvoll unterstreicht.

Geschichte und Hintergrund

Der Stax DAC X1t wurde in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren eingeführt, einer Zeit, in der digitale Audiotechnologie noch in den Kinderschuhen steckte. Stax, ein Unternehmen mit einer langen Tradition in der Herstellung von audiophilem Equipment, wollte mit diesem DAC ein Statement setzen. Mit einem ursprünglichen Preis von etwa 20.000 US-Dollar und einem Gewicht von rund 19 Kilogramm war der X1t von Anfang an ein Gerät für eine exklusive Zielgruppe. Die Produktion war stark limitiert – es wird geschätzt, dass nur etwa 10 Einheiten pro Monat hergestellt wurden, was seine Seltenheit und den Kultstatus erklärt.

Technische Merkmale:

Der Stax DAC X1t zeichnet sich durch eine Reihe bemerkenswerter technischer Eigenschaften aus:

Hybrid-Design mit Röhren und MOSFETs : Der X1t kombiniert Röhrentechnologie (zwei 12AX7-Röhren) mit modernen MOSFETs im Ausgangsstadium. Diese Hybridarchitektur sorgt für eine warme, organische Klangsignatur, die typisch für Röhrengeräte ist, gepaart mit der Präzision und Kraft moderner Halbleitertechnologie. Ultra Analog D20400 DAC-Chips : Das Herzstück des Geräts sind zwei Ultra Analog D20400 DACs pro Kanal, die mit 20-Bit-Auflösung und 8-fachem Oversampling arbeiten. Diese Chips galten damals als bahnbrechend und werden auch heute noch für ihre Klarheit und Detailtreue geschätzt. Dreifache Stromversorgung : Der DAC X1t verfügt über drei separate Netzteile – eines für die digitale Sektion und je eines für die analogen linken und rechten Kanäle. Diese aufwendige Konstruktion mit insgesamt 17 geregelten Spannungsstufen minimiert Interferenzen und sorgt für eine stabile, saubere Signalverarbeitung. Robuste Bauweise : Das Gehäuse besteht aus nicht-ferromagnetischem Aluminium und ist extrem solide konstruiert, um mechanische Vibrationen zu reduzieren. Mit Maßen von 480 x 147 x 425 mm (B x H x T) und höhenverstellbaren Füßen ist der X1t nicht nur funktional, sondern auch optisch beeindruckend. Anschlüsse : Der DAC bietet verschiedene Eingänge (z. B. koaxial und optisch) und benötigt drei separate Stromkabel, was die Komplexität des Designs unterstreicht.

Klangqualität

Der Klang des Stax DAC X1t wird oft als außergewöhnlich beschrieben. Audiophile Berichte, wie etwa von Ken Kessler, loben die Fähigkeit des Geräts, digitale Signale mit einer seltenen Natürlichkeit und Tiefe wiederzugeben. Die Röhrentechnologie verleiht dem Klang eine Wärme und Musikalität, die viele moderne DACs vermissen lassen, während die hochwertigen DAC-Chips eine beeindruckende Detailauflösung und Bühnenabbildung bieten. Besonders bei anspruchsvollen Aufnahmen zeigt der X1t seine Stärken, indem er feinste Nuancen und Dynamiken offenlegt, ohne dabei analytisch oder steril zu wirken. Ein häufig genannter Kritikpunkt ist, dass der X1t aufgrund seines Alters nicht mit modernen High-Resolution-Formaten kompatibel ist. Dennoch bleibt er für Liebhaber von CDs und frühen digitalen Aufnahmen eine Referenz, die schwer zu übertreffen ist.

Persönliche Erfahrung

„Als ich meinen DAC vor einigen Jahren zusammen mit den Monoendstufen DMX X2 erworben habe, dachte ich, dass dieser DAC kaum zum Einsatz kommen würde. Die Idee, dass moderne DACs zwangsläufig die besseren Wandler gegenüber älteren Geräten sind, war natürlich auch in meinem Kopf verankert. Doch was hat sich wirklich im DAC-Bereich getan? Aus klanglicher Sicht?

Moderne Geräte, die extrem gehypet und erschwinglich zu erwerben sind, stellen sich meistens als unzureichende Mogelpackungen heraus.

Obwohl solche Geräte auf dem Papier so aussehen, als wären sie in der Lage, das Gras atmen zu hören, bleibt die tatsächliche Klangqualität oft weit hinter den Erwartungen zurück. An dieser Stelle möchte ich unbedingt mit auf den Weg geben, dass ihr ältere Wandler wie den Stax oder dCS niemals unterschätzen solltet, wenn ihr Wert auf eine natürliche Reproduktion eurer Medien legt. Das beinhaltet natürlich eine Raumtiefe, die ihresgleichen sucht. Der Stax DAC X1t hat mich eines Besseren belehrt – seine Fähigkeit, den Klang so lebendig und authentisch darzustellen, hat meine Vorurteile gegenüber älterer Technologie widerlegt und ihn zu einem unverzichtbaren Teil meiner Audiokette gemacht.“

Bedeutung und Rezeption

Der Stax DAC X1t wurde von Fachleuten und Enthusiasten gleichermaßen gefeiert. In Foren wie Head-Fi.org oder Stereonet wird er oft als einer der besten DACs seiner Zeit bezeichnet, mit Kommentaren wie „vielleicht der beste DAC der Welt“ (Ken Kessler). Seine Seltenheit hat dazu geführt, dass gut erhaltene Exemplare auf dem Gebrauchtmarkt hohe Preise erzielen.

Fazit

Der Stax DAC X1t ist mehr als nur ein Stück Technikgeschichte – er ist ein Zeugnis für die kompromisslose Ingenieurskunst und den audiophilen Anspruch von Stax. Auch im Jahr 2025, lange nach seiner Blütezeit, bleibt er ein begehrtes Gerät für Sammler und Musikliebhaber, die den Klang vergangener Epochen schätzen. Die persönliche Erfahrung zeigt eindrucksvoll, dass technische Spezifikationen allein nicht den Klang ausmachen – es ist die Kunst der Umsetzung, die Geräte wie den X1t unvergessen macht. Wer die Gelegenheit hat, diesen DAC in Aktion zu erleben, wird verstehen, warum er einen so legendären Ruf genießt. Für alle anderen bleibt er ein faszinierendes Kapitel in der Welt des High-End-Audios.

Technische Daten: