Jeff Rowland Continuum 250

Jeff Rowland Continumm 250 Test / Erfahrungsbericht:

Die Geschichte von Jeff Rowland und seinem Unternehmen

Jeff Rowland ist eine Legende im High-End-Audio-Bereich. Seit der Gründung seiner Firma in den 1980er Jahren hat er sich einen Ruf für makellose Verarbeitung, innovative Technologien und vor allem herausragenden Klang erarbeitet. In der Welt der audiophilen Verstärker steht Jeff Rowland für Musikalität, Eleganz und eine fast skulpturale Verarbeitung seiner Geräte.

Besonders bemerkenswert ist die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich der Class-D-Verstärker. Lange Zeit galten Class-D-Schaltungen als klanglich unterlegen, insbesondere im Hochtonbereich. Doch Jeff Rowland hat es geschafft, diese Technologie auf ein neues Niveau zu heben, sodass sie mittlerweile mit den besten Class-A– und Class-AB-Verstärkern konkurrieren kann.

Aktuell ist das Unternehmen nach wie vor ein fester Bestandteil der High-End-Szene. Mit einer Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und modernen Technologien setzt Jeff Rowland weiterhin Maßstäbe. Seine Verstärker gelten als klanglich neutral, aber dennoch musikalisch und sind für ihre überragende Verarbeitungsqualität bekannt.

Erste Eindrücke und persönliche Erfahrungen

Vor einigen Tagen hatte ich die Möglichkeit, den Continuum 250 gegen andere Geräte aus meinem Bestand einzutauschen. Zunächst war ich skeptisch, ob ein Verstärker dieser Klasse wirklich klanglich überzeugen kann. Meine bisherigen Erfahrungen mit Class D waren eher negativ, da der Hochtonbereich oft zu spitz oder verzerrt wirkte. Erst mit dem NAD M32 bemerkte ich eine Verbesserung, da das Harte und Schrille im Hochtonbereich weitestgehend eliminiert wurde. Allerdings konnte der NAD in Sachen Dynamik in Kombination mit einigen Lautsprechern nicht überzeugen.

Vor einigen Jahren besaß ich einen Jeff Rowland Concentra 1, den ich bis heute schmerzlich vermisse. Umso gespannter war ich auf den Continuum 250. Als er endlich bei mir ankam, konnte ich es kaum erwarten, ihn mit meinen Magico V3 zu testen. Und was soll ich sagen? Der Verstärker trieb die Magicos mit einer Leichtigkeit an, die ich in dieser Form kaum erwartet hätte. Selbst bei hohen Pegeln, bei denen viele Verstärker in dieser Gewichtsklasse bereits ins Clipping geraten würden und dabei die Hochtöner an ihre Grenzen bringen, blieb der Continuum 250 souverän und kontrolliert.

Klangqualität des Jeff Rowland Continuum 250

Klanglich ist der Continuum 250 für mich eine echte Überraschung. Der Hochtonbereich ist absolut verzerrungsfrei, ohne jede Spur von Harschheit oder Kälte. Ich würde fast behaupten, dass dieser Verstärker mit seiner Class-D-Technologie wie ein echter Class-A-Verstärker klingt! Der Continuum 250 bietet eine erstaunliche Musikalität gepaart mit beeindruckender Dynamik und Kontrolle.

Die Mitten sind äußerst natürlich, Stimmen werden mit einer großartigen Plastizität dargestellt. Auch im Bassbereich bietet der Verstärker eine hohe Präzision und Kontrolle, ohne überbetont oder aufgeblasen zu wirken. In Kombination mit den Magico V3 zeigte der Continuum 250 eine außergewöhnliche Durchhörbarkeit und Detailauflösung, ohne dabei analytisch oder kühl zu klingen.

Vergleich mit dem Continuum 500

Verglichen mit seinem größeren Bruder, dem Continuum 500, fällt auf, dass der 500er zwar noch mehr Leistungsreserven bietet, aber nicht unbedingt musikalischer klingt. Der Continuum 250 ist feiner abgestimmt und wirkt im Mittel- und Hochtonbereich eine Spur eleganter.

Wer extreme Leistungsreserven benötigt, wird mit dem Continuum 500 glücklich, aber in einem normalen Hörraum reicht der 250er vollkommen aus. Während der Continuum 500 eine fast grenzenlose Kontrolle bietet, zeichnet sich der Continuum 250 durch eine leicht wärmere und emotionalere Wiedergabe aus. Beide Geräte sind überragend, doch der 250er wirkt in meinen Ohren einen Hauch organischer.

Fazit: Ein Class-D-Verstärker der Spitzenklasse

Der Jeff Rowland Continuum 250 ist ein außergewöhnlicher Verstärker, der die Grenzen der Class-D-Technologie sprengt. Er vereint Kraft, Kontrolle und Musikalität auf eine Weise, die man eher von einem exzellenten Class-A- oder Class-AB-Verstärker erwarten würde.

Wer eine klanglich neutrale, aber dennoch musikalische Endstufe sucht, die auch schwierige Lautsprecher wie die Magico V3 mühelos antreiben kann, sollte diesen Verstärker unbedingt in Betracht ziehen. Trotz meiner anfänglichen Skepsis gegenüber Class-D hat mich der Continuum 250 restlos überzeugt. Er ist ein Verstärker, der sowohl audiophile Feinzeichnung als auch eine beeindruckende Kontrolle bietet – ein echtes Meisterwerk von Jeff Rowland.

Technische Daten des Jeff Rowland Continuum 250

Eigenschaft Wert Leistung 250 W @ 8 Ohm, 500 W @ 4 Ohm Verstärkerklasse Class D Frequenzgang 10 Hz – 70 kHz Eingänge XLR (symmetrisch), Cinch (unsymmetrisch) Dämpfungsfaktor über 1000 Gewicht ca. 18,6 kg Abmessungen 39 cm x 10 cm x 36 cm

Kennst du schon ALIEXPRESS? Wenn nichts schaue mal rein und entdecke vieles welche interessant für dich sein könnten.