Stefano Battaglia – Re: Pasolini Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ECM Records – ECM 1998/99

Format: 2 x CD, Album, LP, Vinyl, Stereo, Streaming

Deutschland / BRD / Germany Released: 24. April 2007

24. April 2007 Genre: Jazz, „Klassik“

Jazz, „Klassik“ Style: Contemporary Jazz, Avant-garde Jazz

Stefano Battaglia ist ein renommierter italienischer Jazzpianist und Komponist, der für seine innovativen und tiefgründigen musikalischen Interpretationen bekannt ist. Sein Album „Re Pasolini“ ist eine Hommage an den bedeutenden italienischen Filmemacher und Schriftsteller Pier Paolo Pasolini, dessen Werke oft gesellschaftskritische Themen behandeln und sich mit der menschlichen Erfahrung auseinandersetzen.

Konzept und Inspiration

„Re Pasolini“ wurde 2007 veröffentlicht und besteht aus einer Reihe von Kompositionen, die von Pasolinis Leben, seinen Filmen und seiner literarischen Arbeit inspiriert sind. Battaglia nutzt die Musik, um Pasolinis komplexe und oft kontroverse Themen zu reflektieren, darunter die Suche nach Identität, soziale Ungerechtigkeit und die Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur. Die Musik selbst ist eine Mischung aus Jazz, klassischer Musik und zeitgenössischen Klängen, die Battaglias virtuoses Klavierspiel und seine Fähigkeit zur Improvisation unter Beweis stellt.

Musikalische Merkmale

Die Stücke auf „Re Pasolini“ sind reich an Emotionen und schaffen eine Atmosphäre, die die Zuhörer in Pasolinis Welt eintauchen lässt. Battaglias Spielweise zeichnet sich durch eine lyrische Sensibilität und technische Brillanz aus, was die Stücke sowohl zugänglich als auch tiefgründig macht. Die Verwendung von variierenden Rhythmen und harmonischen Strukturen trägt zur Dynamik der Kompositionen bei, während die Improvisationselemente den Eindruck von Unmittelbarkeit und Spontaneität verstärken.

Kritische Rezeption

Das Album erhielt von Kritikern positive Bewertungen und wurde für seine künstlerische Tiefe und die respektvolle Hommage an Pasolini gelobt. Battaglias Fähigkeit, komplexe Themen in eine musikalische Sprache zu übersetzen, wurde hervorgehoben und machte „Re Pasolini“ zu einem bemerkenswerten Beitrag zur modernen Jazzszene.

Die Klangqualität

von Stefano Battaglias Album „Re Pasolini“ ist bemerkenswert und spiegelt die hohen Standards wider, die für zeitgenössische Jazzproduktionen erwartet werden. Hier sind einige Aspekte, die die Klangqualität des Albums kennzeichnen:

1. Aufnahmetechnik

Die Aufnahme nutzt modernste Technik, um die klanglichen Nuancen und die dynamische Bandbreite der Instrumente optimal zur Geltung zu bringen. Die Mikrofonierung ist präzise, sodass sowohl die Feinheiten des Klaviers als auch die subtile Interaktion zwischen den Musikern klar und differenziert zu hören sind.

2. Raumklang und Akustik

Die Aufnahme wurde in einem akustisch optimierten Raum durchgeführt, der die natürliche Resonanz der Instrumente unterstützt. Dadurch entsteht ein lebendiger Klangraum, der den Zuhörer in die musikalische Darbietung hineinzieht. Der Raumklang trägt zur Tiefe und Dimension der Musik bei, was insbesondere bei den ausgedehnten Improvisationen spürbar ist.

3. Dynamik und Klarheit

Die dynamische Bandbreite der Aufnahme ist bemerkenswert. Die leisen, sensiblen Passagen und die lauteren, kraftvollen Momente sind klar differenziert, ohne dass es zu Verzerrungen kommt. Dies erlaubt dem Zuhörer, die verschiedenen Emotionen und intensiven musikalischen Momente vollständig zu erfassen.

4. Instrumentale Balance

Die Balance zwischen den verschiedenen Instrumenten ist sorgfältig abgestimmt. Das Klavier von Battaglia steht im Vordergrund, während die anderen Instrumente (wie Bass und Schlagzeug) eine unterstützende Rolle spielen, ohne dabei an Präsenz zu verlieren. Diese Balance sorgt dafür, dass die Interaktionen zwischen den Musikern klar und nachvollziehbar sind.

5. Tonqualität

Die Tonqualität ist durchweg hochwertig, mit einem klaren und warmen Klang, der die emotionale Tiefe der Musik unterstreicht. Die Verwendung von analogem Equipment in Kombination mit digitalen Techniken könnte eine Rolle spielen, um diesen charakteristischen Klang zu erzeugen, der oft mit hochwertigen Jazzaufnahmen assoziiert wird.

6. Post-Production

Die Nachbearbeitung des Albums hat darauf abgezielt, die musikalische Integrität zu bewahren, während gleichzeitig eine ansprechende Klangästhetik geschaffen wird. Effekte werden sparsam und gezielt eingesetzt, um die natürliche Klangfarbe der Instrumente zu betonen und nicht zu überlagern.

Fazit

„Re Pasolini“ ist mehr als nur ein musikalisches Werk; es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Kunst und dem Erbe von Pier Paolo Pasolini. Stefano Battaglia gelingt es, durch seine Musik eine Brücke zwischen Jazz und der kritischen Reflexion über gesellschaftliche Themen zu schlagen, was das Album zu einem bedeutenden Teil seines künstlerischen Schaffens macht. Allerdings hatte ich bei einigen seiner Titel Probleme meine Synapsen so einzustellen, das ich keinen Zusammenhang im Geiste finde konnte.

Insgesamt bietet „Re Pasolini“ eine ausgezeichnete Klangqualität, die sowohl in der Aufnahme als auch in der Produktion durch Präzision und Sorgfalt besticht. Diese hohe Qualität ermöglicht es dem Zuhörer, in die vielschichtigen musikalischen Erzählungen einzutauchen und die emotionale Tiefe der Stücke vollständig zu erleben.

Hier ist die Tracklist für das Album „Re Pasolini“ von Stefano Battaglia, zusammen mit kurzen Beschreibungen zu jedem Stück:

Tracklist und Beschreibungen

1. Canzone Di Laura Betti (5:00)

Ein einfühlsames Stück, das an die Schauspielerin Laura Betti erinnert, eine enge Vertraute Pasolinis. Die Musik vermittelt eine nostalgische Stimmung, die die emotionale Tiefe ihrer Verbindung widerspiegelt.

2. Totò E Ninetto (4:47)

Dieses Stück ist eine Hommage an die berühmte Duo-Komik der italienischen Schauspieler Totò und Ninetto Davoli. Die verspielten Melodien und Rhythmen fangen den Humor und die Lebhaftigkeit ihrer Darstellungen ein.

3. Canto Popolare (5:04)

Eine musikalische Auseinandersetzung mit den Themen der Volkskultur, die in Pasolinis Arbeiten häufig vorkommen. Die Komposition ist geprägt von traditionellen Melodien, die moderne Jazz-Elemente integrieren.

4. Cosa Sono Le Nuvole (7:15)

Inspiriert von Pasolinis gleichnamigem Film ist dieses Stück melancholisch und nachdenklich. Die Musik spiegelt die Unsicherheit und die Fragen über das Leben und die menschliche Existenz wider.

5. Fevrar (9:10)

Eine komplexe Komposition, die verschiedene emotionale Schichten erforscht. Die Musik entfaltet sich langsam und trägt die Zuhörer durch verschiedene Stimmungen und Texturen.

6. Il Sogno Di Una Cosa (4:49)

Ein Traumstück, das sich mit der Vorstellungskraft und den Wünschen des Individuums auseinandersetzt. Die klanglichen Bilder sind reich und einladend.

7. Teorema (10:41)

Benannt nach Pasolinis Film „Teorema“, reflektiert dieses Stück die philosophischen Themen des Werkes. Die komplexen Harmonien und Rhythmen fordern den Hörer heraus und laden zur Reflexion ein.

8. Callas (5:07)

Eine Hommage an die legendäre Opernsängerin Maria Callas. Die Musik verbindet klassische und jazzige Elemente und fängt die dramatische Präsenz Callas‘ ein.

9. Pietra Lata (10:08)

Dieses Stück ist inspiriert von Pasolinis Auseinandersetzung mit dem Tod und der Vergänglichkeit. Die tiefgründigen Klänge schaffen eine meditative Atmosphäre.

10. Lyra I (1:12)

Ein kurzes, prägnantes Stück, das als musikalische Einführung dient und den Zuhörer auf die folgenden Kompositionen einstimmt.

11. Lyra II (3:34)

Hier wird die lyrische Qualität weiterentwickelt, mit einem Fokus auf Melodien, die das Gefühl von Sehnsucht und Reflexion vermitteln.

12. Meditazione Orale (5:24)

Ein meditatives Stück, das sich durch ruhige Klänge und sanfte Harmonien auszeichnet, ideal für eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Inneren.

13. Lyra III (1:59)

Ein weiteres kurzes Stück, das die Struktur des Albums auflockert und die emotionale Reise fortsetzt.

14. Lyra IV (2:01)

Wieder ein kurzes interludium, das den Zuhörer auf die nächsten musikalischen Themen vorbereitet.

15. Scritti Corsari (1:22)

Ein kurzes, kraftvolles Stück, das sich mit Pasolinis kritischen Schriften auseinandersetzt und dessen gesellschaftspolitische Überlegungen thematisiert.

16. Lyra V (2:20)

Ein weiteres lyrisches Intermezzo, das die Themen der vorhergehenden Stücke aufgreift und vertieft.

17. Epigrammi (2:27)

Inspiriert von Pasolinis scharfen, prägnanten Kommentaren über die Gesellschaft, bietet dieses Stück schnelle, dynamische Phrasen.

18. Lyra VI (1:33)

Ein kurzes, aber intensives Stück, das die Spannung der vorherigen Kompositionen aufgreift.

19. Setaccio (2:20)

Die Musik wird hier komplexer, mit einem Fokus auf die Filterung von Gedanken und Emotionen, was eine tiefere Auseinandersetzung mit Pasolinis Themen ermöglicht.

20. Lyra VII (4:07)

Ein weiteres lyrisches Stück, das sich durch eine melancholische Melodie auszeichnet und die emotionale Reise fortsetzt.

21. Mimesis, Divina Mimesis (7:08)

Ein Stück, das sich mit dem Konzept der Mimesis und der Nachahmung in der Kunst auseinandersetzt, sowohl in der Musik als auch in Pasolinis Werk.

22. Lyra VIII (5:35)

Ein lyrisches und emotional aufgeladenes Stück, das die Themen des Albums zusammenfasst und dem Hörer ein Gefühl von Abschluss gibt.

23. Ostia (11:22)

Benannt nach dem Ort, der mit Pasolinis tragischem Tod verbunden ist, ist dieses Stück tiefgründig und nachdenklich, es schafft eine dichte Atmosphäre der Reflexion und des Gedenkens.

24. Pasolini (4:07)

Das abschließende Stück, das die Themen des gesamten Albums zusammenführt und eine musikalische Hommage an den großen Künstler bietet. Es ist eine Feier von Pasolinis Erbe und Einfluss auf die Kunst und Gesellschaft.