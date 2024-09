Enrico Rava / Joe Lovano – Roma Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★☆ (4/5)

„Roma“ ist ein bemerkenswertes Album, das die Zusammenarbeit zweier bedeutender Jazzmusiker, Enrico Rava und Joe Lovano, dokumentiert. Hier sind einige Details und eine Analyse des Albums:

Albumübersicht

„Roma“ wurde 2019 veröffentlicht und stellt eine bedeutende Zusammenarbeit zwischen zwei herausragenden Jazzmusikern dar: Enrico Rava, der für seinen lyrischen Stil und seine Fähigkeit, Emotionen durch seine Musik zu transportieren, bekannt ist, und Joe Lovano, ein innovativer Saxophonist, der Tradition und Moderne im Jazz vereint.

Klangqualität und Stil

Musikalische Struktur: Das Album verbindet Kompositionen und improvisierte Passagen und nutzt die Dynamik der Instrumente, um eine fesselnde Klanglandschaft zu schaffen.

Instrumentierung: Rava spielt die Trompete, während Lovano sowohl das Tenor- als auch das Sopransaxophon nutzt. Diese Kombination sorgt für eine reichhaltige klangliche Textur und unterstützt den Dialog zwischen den beiden Musikern.

Klangqualität: Wie bei ECM üblich, bietet das Album eine hervorragende Klangqualität. Die Aufnahmen sind klar und räumlich, was die Nuancen und Feinheiten des Spiels beider Künstler betont und ein authentisches Hörerlebnis schafft.

Enrico Rava

Enrico Rava, geboren 1939 in Triest, ist ein bedeutender italienischer Trompeter und Komponist, der seit den 1960er Jahren aktiv ist. Er gilt als einer der führenden Vertreter des europäischen Jazz und hat einen unverwechselbaren Stil entwickelt, der Elemente des italienischen Jazz mit verschiedenen musikalischen Einflüssen verbindet. Ravas Spielweise ist geprägt von einer lyrischen Sensibilität, die es ihm ermöglicht, emotionale Tiefe in seinen Melodien zu vermitteln.

Er hat im Laufe seiner Karriere mit einer Vielzahl von Künstlern zusammengearbeitet und eine beeindruckende Diskografie aufgebaut. Rava ist bekannt für seine Fähigkeit, sowohl in traditionelleren Jazzformaten als auch in avantgardistischen Projekten zu brillieren, was ihn zu einem vielseitigen Musiker macht. Sein Spiel ist oft melancholisch, aber auch voller Vitalität, was eine tiefere Verbindung zu den Zuhörern schafft.

Joe Lovano

Joe Lovano, geboren 1961 in Cleveland, Ohio, ist ein amerikanischer Saxophonist, der sich durch seine innovative Herangehensweise an den Jazz hervorgetan hat. Lovano ist bekannt für seine Fähigkeit, verschiedene musikalische Stile und Traditionen zu integrieren, und hat im Laufe seiner Karriere mit vielen der größten Namen im Jazz zusammengearbeitet. Sein Spiel ist kraftvoll und dynamisch, wobei er sowohl technische Brillanz als auch emotionale Ausdruckskraft zeigt.

Lovano ist ein Meister der Improvisation und hat zahlreiche Alben veröffentlicht, die ihn als einen der führenden Tenorsaxophonisten seiner Generation etabliert haben. Seine Musikalität ist geprägt von einer tiefen Verwurzelung in der Jazztradition, während er gleichzeitig innovative Klanglandschaften erkundet.

Mitwirkende Musiker

Giovanni Guidi (Piano)

Giovanni Guidi ist ein italienischer Pianist, der für seine Fähigkeit bekannt ist, melodische Klarheit mit komplexen harmonischen Strukturen zu verbinden. Er hat eine ausgeprägte Sensibilität für die Dynamik des Spiels und bringt eine frische Perspektive in das Ensemble. Guidi hat mit vielen prominenten Jazzmusikern zusammengearbeitet und ist für seine improvisatorischen Fähigkeiten und seine kreative Herangehensweise an das Klavierspiel geschätzt.

Gerald Cleaver (Drums)

Gerald Cleaver ist ein amerikanischer Schlagzeuger, der für seinen dynamischen und vielschichtigen Spielstil bekannt ist. Cleaver kombiniert Elemente des Free Jazz mit traditionelleren Rhythmen, um ein fesselndes und pulsierendes Spiel zu schaffen. Er hat mit einer Vielzahl von Künstlern in verschiedenen Genres zusammengearbeitet und wird für seine kreative Herangehensweise an das Schlagzeugspiel geschätzt.

Dezron Douglas (Double Bass)

Dezron Douglas ist ein amerikanischer Kontrabassist, der für seine tiefen, resonanten Klänge und seine Fähigkeit, sowohl rhythmisch als auch harmonisch zu unterstützen, bekannt ist. Douglas bringt eine starke Präsenz in das Ensemble und spielt eine entscheidende Rolle in der musikalischen Interaktion zwischen den Musikern. Er hat mit vielen renommierten Künstlern im Jazzbereich zusammengearbeitet und ist für seinen vielseitigen Stil bekannt.

Fazit

Das Album „Roma“ ist ein kraftvolles Beispiel für die kreative Synergie zwischen Enrico Rava, Joe Lovano und ihren Mitmusikern. Die Kombination ihrer individuellen Stile und ihre Fähigkeit, gemeinsam eine emotionale und klangliche Tiefe zu schaffen, machen dieses Album zu einem bemerkenswerten Beitrag zur zeitgenössischen Jazzszene. Die exzellente Klangqualität und die musikalische Vielfalt der Mitwirkenden tragen dazu bei, dass „Roma“ ein herausragendes Hörerlebnis bietet.

Hier sind die Titel des Albums „Roma“ von Enrico Rava und Joe Lovano mit kurzen Beschreibungen:

