MFSL MOFI Label Kurze geschichtliche Einführung:

Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL / MoFi) – Die Geschichte eines audiophilen Giganten

Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL), besser bekannt unter dem Markennamen MoFi, ist seit über vier Jahrzehnten ein Synonym für audiophile Perfektion. Gegründet im Jahr 1977 von Brad Miller, einem visionären Musikproduzenten und Klangenthusiasten, hat sich das Unternehmen der unverfälschten Wiedergabe von Musik verschrieben. Millers Ziel war es, ein Label zu schaffen, das Musikliebhabern die Möglichkeit bietet, ihre Lieblingsaufnahmen in einer Klangqualität zu erleben, die so nah wie möglich an der originalen Studioaufnahme liegt.

Die Anfänge und die Vision von Brad Miller

Brad Miller begann seine Karriere in den frühen 1960er Jahren, zunächst mit Field Recordings von Naturgeräuschen und später mit audiophilen Musikaufnahmen unter dem Label Mobile Fidelity Records. Seine Leidenschaft für Klangreinheit führte ihn schließlich zur Gründung von Mobile Fidelity Sound Lab. Miller erkannte, dass die meisten kommerziellen Musikveröffentlichungen nicht das volle Potenzial der Originalaufnahmen ausschöpften. Häufig wurden Kopien von Kopien verwendet, was zu deutlichen Qualitätsverlusten führte. Seine Vision: Musik so unverfälscht wie möglich – ohne Kompromisse in der Klangtreue.

Technologische Durchbrüche und Innovationen

1. Half-Speed Mastering – Der Grundstein der Klangrevolution

Eines der Markenzeichen von MFSL ist das Half-Speed Mastering. Bei diesem Verfahren werden die Masterbänder während des Schneidvorgangs mit halber Geschwindigkeit abgespielt. Dies ermöglicht eine präzisere Übertragung von Frequenzen, insbesondere in den Höhen und Bässen, da der Schneidstichel langsamer und damit genauer arbeitet. Dieses Verfahren minimiert Verzerrungen und sorgt für eine detailreiche Klangwiedergabe mit einer breiteren Dynamik.

2. UltraDisc One-Step – Reduktion auf das Wesentliche

MFSL hat mit dem UltraDisc One-Step-Verfahren eine neue Ära der Vinylproduktion eingeläutet. Während herkömmliche Vinylproduktionen mehrere Zwischenstufen (Mutter, Vater, Stamper) durchlaufen, wird bei der One-Step-Methode direkt vom Lack auf den Stamper übertragen. Das Ergebnis ist ein unvergleichlich sauberer, klarer Klang mit minimalen Klangverlusten und einer beeindruckenden Detailtreue.

3. Original Master Recording™ – Das Gütesiegel für Authentizität

Das Label „Original Master Recording™“ ist mehr als nur ein Marketingbegriff. Es garantiert, dass ausschließlich Original-Masterbänder (First-Generation-Tapes) für die Produktion verwendet werden. Dieses Prinzip hebt MFSL von der Konkurrenz ab und ist ein wesentlicher Faktor für die herausragende Klangqualität ihrer Veröffentlichungen.

4. DSD-Technologie (Direct Stream Digital)

In den frühen 2000er Jahren begann MFSL, die DSD-Technologie (Direct Stream Digital) zu integrieren. DSD ist ein digitales Aufnahmeverfahren, das eine extrem hohe Samplingrate nutzt, um die Details der Originalaufnahme zu bewahren. Obwohl MFSL lange für seine analoge Philosophie bekannt war, hat die Einführung von DSD neue Möglichkeiten eröffnet, insbesondere bei der Veröffentlichung von SACDs (Super Audio CDs).

Veröffentlichungen und Formate – Für jeden Audiophilen das Richtige

MFSL bietet eine Vielzahl von Veröffentlichungen in verschiedenen Formaten, um den unterschiedlichsten audiophilen Ansprüchen gerecht zu werden:

1. Vinyl (LPs)

Die Vinylpressungen von MFSL sind legendär. Sie verwenden 180- und 200-Gramm-Vinyl, das für seine Stabilität, Langlebigkeit und geringe Oberflächenrauschwerte geschätzt wird. Jede Platte wird auf hochreinem Virgin Vinyl gepresst, um eine möglichst verlustfreie Wiedergabe zu garantieren.

2. SACD (Super Audio CD)

MFSL hat früh das Potenzial des SACD-Formats erkannt. Mit seiner höheren Auflösung und der Fähigkeit zur Mehrkanalwiedergabe bietet SACD eine klangliche Überlegenheit gegenüber herkömmlichen CDs. Besonders Liebhaber von Klassik und Jazz schätzen die Detailtreue und die erweiterte Dynamik dieser Veröffentlichungen.

3. Gold-CDs (UltraDisc II)

MFSL führte die UltraDisc II Gold-CDs ein, um die Langlebigkeit und Klangqualität zu verbessern. Die 24-Karat-Goldbeschichtung reduziert Oxidation und erhöht die Lesegenauigkeit, was zu einer präziseren Klangwiedergabe führt.

Klangqualität – Ein unvergleichliches Hörerlebnis

Die Klangwiedergabe von MFSL wird weltweit von Audiophilen geschätzt. Sie zeichnet sich durch:

Warme, analoge Klangcharakteristik : Die Musik wirkt lebendig und organisch.

: Die Musik wirkt lebendig und organisch. Detailreichtum : Selbst kleinste Nuancen der Originalaufnahme werden hörbar.

: Selbst kleinste Nuancen der Originalaufnahme werden hörbar. Große Dynamik: Die Balance zwischen leisen und lauten Passagen bleibt erhalten, was der Musik eine außergewöhnliche Tiefenwirkung verleiht.

Viele Hörer berichten von einem fast „dreidimensionalen Klangerlebnis“, bei dem Instrumente präzise auf der imaginären Bühne positioniert sind.

Kontroversen und Kritik

2022 geriet MFSL in eine öffentliche Kontroverse, als bekannt wurde, dass bei einigen als „100 % analog“ beworbenen Veröffentlichungen digitale DSD-Zwischenschritte eingesetzt wurden. Dies löste eine hitzige Debatte unter Audiophilen aus, da viele die analoge Reinheit als essenziell betrachten. MFSL reagierte mit Transparenz und einer Erklärung, dass die DSD-Technologie eingesetzt wird, um die bestmögliche Klangqualität zu gewährleisten – unabhängig vom analogen oder digitalen Ursprung.

Fazit: Mobile Fidelity Sound Lab – Ein Maßstab für Audiophile mit Licht und Schatten

Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) hat sich seit 1977 als unverzichtbare Größe in der audiophilen Welt etabliert und steht für die kompromisslose Reproduktion von Musik in ihrer reinsten Form. Durch innovative Technologien wie Half-Speed Mastering und das UltraDisc One-Step-Verfahren setzt das Label Maßstäbe in Sachen Klangtreue und Detailreichtum.

Ein unübertroffenes Hörerlebnis mit bewährten Klassikern

Die audiophile Gemeinschaft schätzt die Veröffentlichungen von MFSL, die durch präzise Übertragung der Original-Masterbänder eine beispiellose Klangtiefe bieten. Egal ob Vinyl, SACD oder UltraDisc – jede Veröffentlichung bietet ein Musikerlebnis, das dem Hörer eine nahezu dreidimensionale Klangbühne eröffnet und ihn tiefer in die musikalische Welt eintauchen lässt.

Eine eingeschränkte Repertoire-Vielfalt

Allerdings gibt es einen kritischen Aspekt, der nicht zu übersehen ist: MFSL neigt dazu, bereits bekannte Alben immer wieder neu aufzulegen, anstatt sich mutig neuen oder weniger bekannten Titeln zu widmen. Zwar ist es beeindruckend, dass legendäre Alben wie Pink Floyds „The Dark Side of the Moon“ in immer „höherer“ Klangqualität erscheinen, doch ich frage mich, ob die Welt wirklich noch 1000sten Version einer dieser Klassiker benötigt? Ein ganz klares NEIN!

Dieser Fokus auf bewährte Bestseller führt zu einer gewissen Monotonie im Repertoire. Es fehlt die Risiko- und Experimentierfreude, neue oder unentdeckte Künstler und Genres einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Für viele Musikliebhaber wäre es erfrischend, wenn MFSL sich stärker trauen würde, außergewöhnliche oder weniger bekannte Aufnahmen zu remastern, die außerhalb des Mainstreams liegen.

Zukunftspotenzial durch Repertoire-Erweiterung

Sollte MFSL den Mut aufbringen, neue musikalische Wege zu gehen und eine breitere Palette an Künstlern und Genres zu berücksichtigen, könnte das Label seinen Status als audiophiler Marktführer weiter festigen und noch mehr Hörer für sich gewinnen. Eine Erweiterung des Repertoires wäre nicht nur eine Bereicherung für die audiophile Szene, sondern würde auch frischen Wind in die Welt der hochwertigen Musikreproduktionen bringen.

Schlusswort

Mobile Fidelity Sound Lab bleibt trotz dieser Einschränkungen ein Leuchtturm der audiophilen Perfektion. Die hohe Klangqualität ihrer Veröffentlichungen ist unbestreitbar und begeistert seit Jahrzehnten Musikliebhaber weltweit. Dennoch besteht die Hoffnung, dass MFSL in Zukunft nicht nur auf bereits bekannte Klassiker setzt, sondern auch den Mut findet, neue musikalische Horizonte zu erschließen und den Audiophilen von morgen ein vielfältigeres Klangspektrum zu bieten. Ein weiterer Kritikpunkt ist, das man aus Deutschland heraus keine Platten und CD direkt bei MOFI in der USA bestellen kann. God Old Germany ist geblockt. Vermutlich hat ein Importeur die Finger mit im Spiel und lässt dies nicht zu. Doch viele gute Scheiben ist leider direkt „unter Hand“ meistens schon vergriffen und deshalb trägt dies dazu bei, das die Preise stellenweise einfach zu teuer hier in der BRD sind.