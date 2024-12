Mathias Eick – When We Leave Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ECM Records – ECM 2660

ECM Records – ECM 2660 Format: CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming

CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming Land: Germany

Germany Veröffentlicht: 24. Sept. 2021

24. Sept. 2021 Genre: Jazz

Jazz Stil: Contemporary Jazz / Zeitgenössischer Jazz

Bericht über Mathias Eick und sein Album When We Leave

Mathias Eick, ein norwegischer Trompeter und Komponist, gehört zu den herausragenden Musikern der zeitgenössischen Jazzszene. Geboren 1979 in Furnes, Norwegen, entwickelte er früh eine Leidenschaft für Musik und erlernte neben der Trompete auch Klavier und Violine. Seine musikalische Ausbildung absolvierte er an der renommierten Norwegischen Musikakademie in Oslo.

Eick ist bekannt für seinen melodiösen und lyrischen Trompetenstil, der häufig mit großen Emotionen, weiten Klanglandschaften und einem tiefen nordischen Einfluss verbunden ist. Neben seinen Soloarbeiten hat er als Sideman in zahlreichen Projekten mitgewirkt, unter anderem bei Jaga Jazzist, Manu Katché und der Trondheim Jazz Orchestra.

When We Leave: Das Album

When We Leave, veröffentlicht 2021 auf dem renommierten ECM-Label, ist ein weiteres eindrucksvolles Werk in Mathias Eicks Diskographie. Das Album spiegelt Eicks introspektive musikalische Reise wider und thematisiert persönliche Erfahrungen und Emotionen, die mit Abschied, Veränderung und dem Loslassen verbunden sind. Es ist eine Fortsetzung seiner Erkundung von Melancholie, Hoffnung und menschlichen Beziehungen, die sich wie ein roter Faden durch seine Werke zieht.

Besetzung:

Mathias Eick hat für dieses Album ein außergewöhnliches Ensemble von Musikern zusammengestellt, die seine Vision unterstützen:

Diese Besetzung kombiniert akustische und elektronische Elemente und erschafft eine Atmosphäre, die sowohl intim als auch weitläufig ist. Die Violine von Håkon Aase bringt einen einzigartigen kammermusikalischen Klang in die Jazz-Kompositionen, während die Percussion von Norbakken den Rhythmus oft subtil und erdverbunden gestaltet.

Musikalischer Stil:

Das Album bewegt sich zwischen Jazz, Folk und zeitgenössischer klassischer Musik. Eick verbindet traditionelle nordische Melancholie mit modernen Improvisationen. Sein Trompetenspiel zeichnet sich durch warme Töne, klare Phrasierungen und eine lyrische Qualität aus, die die Zuhörer tief berührt.

Der Klang des Albums ist typisch für ECM: klar, räumlich und atmosphärisch. Es scheint, als ob die Musik bewusst Luft und Raum zwischen den Noten lässt, was den Hörer dazu einlädt, sich in den Klanglandschaften zu verlieren.

Konzept:

When We Leave ist nicht nur musikalisch, sondern auch konzeptionell durchdacht. Eick beschreibt das Album als eine Reise des Loslassens und der Transformation. Es behandelt emotionale Themen, die universell nachvollziehbar sind: Liebe, Verlust, Veränderung und die Hoffnung auf einen Neuanfang.

Kritische Rezeption:

Das Album wurde von Kritikern weltweit gelobt. Besonders hervorgehoben wurde Eicks Fähigkeit, komplexe Emotionen in einfache, aber kraftvolle Melodien zu übersetzen. Sein Zusammenspiel mit der Band wird als makellos beschrieben, wobei die einzelnen Musiker nicht nur Begleiter, sondern Mitgestalter des musikalischen Raumes sind.

In der Jazzszene wird When We Leave oft als eines der besten Werke von Mathias Eick angesehen, da es seine Reife als Komponist und Bandleader demonstriert.

Schlusswort:

When We Leave ist mehr als ein einfaches Jazzalbum – es ist ein musikalisches Tagebuch, das persönliche Erfahrungen und universelle Themen miteinander verschmelzen lässt. Mathias Eick gelingt es, durch seine Kompositionen eine emotionale Tiefe zu erreichen, die nicht nur Jazzliebhaber, sondern auch ein breiteres Publikum anspricht.

Seine Musik ist zugänglich, ohne jemals an Substanz zu verlieren. Die melodische Klarheit, die Eicks Trompete prägt, wird durch die einfühlsamen Beiträge seiner Band verstärkt, sodass jedes Stück ein harmonisches Gesamtkunstwerk bildet. Die Violine von Håkon Aase bringt eine besondere Wärme und Sensibilität in die Arrangements, während die rhythmische Sektion mit Audun Erlien, Torstein Lofthus und Helge Andreas Norbakken eine subtile, aber kraftvolle Basis schafft.

Das Album strahlt eine gewisse Gelassenheit aus, ohne an Dynamik zu verlieren. Es schafft Momente der Stille und Reflektion, wechselt aber auch zu energetischen Passagen, die die Aufmerksamkeit fesseln. Die Einflüsse von Folk und klassischer Musik verleihen When We Leave eine zeitlose Qualität, während die Produktion von ECM den Klang klar, räumlich und intensiv gestaltet.

Für diejenigen, die Musik suchen, die zum Nachdenken anregt und gleichzeitig ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt, ist dieses Album ein absolutes Highlight. When We Leave demonstriert Mathias Eicks Reife als Komponist, Bandleader und Musiker, der es versteht, eine persönliche Vision mit universellen Themen zu vereinen. Es ist ein Werk, das sowohl beim ersten Hören beeindruckt als auch bei wiederholtem Hören immer neue Facetten offenbart.

Tracklist und kurze Beschreibungen der Titel: