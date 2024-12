Marcin Wasilewski Trio – En Attendant Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label : ECM Records – ECM 2677

: ECM Records – ECM 2677 Format : CD, Album, Vinyl, Stereo, Streaming

: CD, Album, Vinyl, Stereo, Streaming Land : Germany

: Germany Veröffentlicht : 10. September 2021

: 10. September 2021 Genre : Jazz

: Jazz Stil : Contemporary Jazz / Zeitgenössischer Jazz

: Contemporary Jazz / Zeitgenössischer Jazz

Marcin Wasilewski Trio – En Attendant: Ein ausführlicher Bericht

Das Marcin Wasilewski Trio ist eine der renommiertesten Formationen im modernen Jazz, und das Album En Attendantvon 2021 zeigt das Trio in beeindruckender Form. Mit Marcin Wasilewski am Klavier, Sławomir Kurkiewicz am Bass und Michał Miśkiewicz am Schlagzeug bleibt das Trio seiner Tradition treu, musikalische Komplexität und emotionale Tiefe miteinander zu vereinen. Diese spezielle Ausgabe des Albums bietet eine noch tiefere Auseinandersetzung mit den Kompositionen und eine verfeinerte musikalische Interpretation der ursprünglichen Tracks.

Die 2021er Version von En Attendant ist eine fortschreitende, differenzierte Ausarbeitung der ursprünglichen 2018er Aufnahme. Es zeigt ein noch intimeres Zusammenspiel zwischen den Musikern, das durch subtile rhythmische und harmonische Variationen unterstützt wird.

Musikalischer Inhalt und Stil

Die Musik auf En Attendant ist geprägt von der ausgeprägten Harmonie und den detailreichen Improvisationen des Trios. Wasilewski, Kurkiewicz und Miśkiewicz arbeiten als gleichwertige Partner, wobei jedes Instrument gleichermaßen zur Gesamtkomposition beiträgt. Die Interaktionen zwischen den Musikern sind feinsinnig und voller Nuancen, was besonders in den „In Motion“-Teilen deutlich wird, die als eine Art kontinuierliche musikalische Erzählung wirken.

Wasilewski’s Klavier bleibt das zentrale Element, das die Melodien und Improvisationen trägt. Er nutzt eine Technik, die sowohl die Klarheit als auch die emotionale Tiefe seiner Kompositionen hervorhebt. Der Bass von Kurkiewicz bildet eine starke Grundlage und fügt den Stücken eine warme, doch präzise Dimension hinzu. Miśkiewicz spielt zurückhaltend, aber seine Schlagzeugarbeit ist entscheidend, um den rhythmischen Puls und die subtile Bewegung in den Stücken aufrechtzuerhalten.

Die Wahl der Stücke auf diesem Album – von Klassikern wie Bachs Variation 25 bis hin zu rockigen Anleihen in „Riders On The Storm“ – zeigt die Vielseitigkeit des Trios und ihren Willen, unterschiedliche musikalische Einflüsse miteinander zu verbinden. Besonders die „In Motion“-Teile stellen das Trio als eine Einheit dar, die in ständiger Bewegung ist, sowohl in musikalischer als auch in kreativer Hinsicht.

Beteiligte Musiker

Marcin Wasilewski – Klavier: Der polnische Pianist ist bekannt für seine feinsinnige und kreative Herangehensweise an das Jazzpiano. In diesem Album zeigt er einmal mehr sein Können, komplexe Harmonien und Melodien auf einfache, aber tiefgründige Weise zu gestalten.

– Klavier: Der polnische Pianist ist bekannt für seine feinsinnige und kreative Herangehensweise an das Jazzpiano. In diesem Album zeigt er einmal mehr sein Können, komplexe Harmonien und Melodien auf einfache, aber tiefgründige Weise zu gestalten. Sławomir Kurkiewicz – Bass: Kurkiewicz sorgt mit seinem präzisen Bassspiel für eine stabile Grundlage, die das Trio zusammenhält. Seine improvisatorischen Fähigkeiten sind ebenso bemerkenswert wie seine Fähigkeit, das Geschehen mit ruhiger, aber klarer Präsenz zu beeinflussen.

– Bass: Kurkiewicz sorgt mit seinem präzisen Bassspiel für eine stabile Grundlage, die das Trio zusammenhält. Seine improvisatorischen Fähigkeiten sind ebenso bemerkenswert wie seine Fähigkeit, das Geschehen mit ruhiger, aber klarer Präsenz zu beeinflussen. Michał Miśkiewicz – Schlagzeug: Miśkiewicz ist der ruhige Motor des Trios, der es versteht, subtil zu führen und gleichzeitig musikalischen Raum für Improvisationen zu schaffen. Sein Schlagzeugspiel ist zurückhaltend und doch kraftvoll und bildet das rhythmische Rückgrat der gesamten Aufnahme.

Kritische Rezeption

Die 2021er Version von En Attendant erhielt positive Kritiken von Jazzliebhabern und Kritikern. Besonders die Weiterentwicklung der Musik in den „In Motion“-Teilen und die elegante Neuinterpretation von bekannten Stücken wie Variation 25 und Riders On The Storm wurde gelobt. Das Album zeigt das Trio in einer weiter gereiften Form, mit einer noch klareren künstlerischen Vision und einem beeindruckenden, oft fast meditativen, musikalischen Dialog.

Schlusswort:

Die 2021er Version von En Attendant stellt eine weiterentwickelte und reifere Interpretation des Marcin Wasilewski Trios dar. Während das ursprüngliche Album bereits beeindruckende musikalische Momente bot, hebt sich diese Neuauflage durch eine noch tiefere musikalische Zusammenarbeit und eine präzisere Ausarbeitung der Stücke hervor. Wasilewski, Kurkiewicz und Miśkiewicz haben es geschafft, die Essenz des Originals zu bewahren und gleichzeitig eine neue Dimension der musikalischen Ausdruckskraft zu erreichen. Besonders die „In Motion“-Teile, die über das gesamte Album hinweg eine fortlaufende musikalische Erzählung bilden, zeigen, wie gut das Trio als eine zusammenhängende Einheit funktioniert, die miteinander atmet und reagiert.

Das Album wird durch seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, verschiedene musikalische Stile miteinander zu verbinden, weiter bereichert. Die Neuinterpretationen klassischer Werke wie Bachs Variation 25 und die jazzige Adaption von The Doors’ Riders On The Storm zeigen die Flexibilität des Trios und deren Mut, verschiedene musikalische Traditionen miteinander zu verweben. Die Beherrschung des Ausdrucks reicht dabei von lyrischen, fast meditativen Passagen bis zu kraftvolleren, rhythmisch komplexeren Momenten, die die emotionale Bandbreite der Musiker widerspiegeln.

Die subtilen Improvisationen und das unaufdringliche Zusammenspiel der Musiker schaffen eine dichte Atmosphäre, die es dem Zuhörer ermöglicht, in die Musik einzutauchen und mit jedem Hören neue Details zu entdecken. Jeder Musiker trägt auf seine Weise zur Gesamtstruktur des Albums bei, sei es durch prägnante melodische Linien, tiefgründige Bassbegleitungen oder raffinierte rhythmische Schattierungen.

Insgesamt ist En Attendant von 2021 eine gelungene Weiterentwicklung des Marcin Wasilewski Trios, die sowohl die Fans des ursprünglichen Albums als auch neue Zuhörer begeistern wird. Das Trio zeigt sich in Höchstform und präsentiert eine intime, aber gleichzeitig kraftvolle künstlerische Vision. Die Musik ist sowohl intellektuell anregend als auch emotional berührend – eine meisterhafte Mischung aus Komplexität und Klarheit, die das Album zu einem herausragenden Werk im Jazz der letzten Jahre macht. Es ist ein Must-Hear für alle, die den modernen Jazz lieben und sich für die feine Kunst der Improvisation und der klanglichen Erkundung interessieren.

Tracklist und eine Beschreibung von En Attendant: