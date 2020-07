Yamaha CR-1020 Receiver Erfahrungsbericht / Test:

Sehr schöner und ein sehr beliebtes Modell aus dem Hause Yamaha. Entgegen vieler Meinungen vertrete ich die, das viele Hersteller eine unvergleichliche Klangeigenschaften haben. So auch die Yamahas. Egal welchen Yamaha Vollverstärker ich bisher hatte, jeder der einzelnen konnte mit einer Menge Kraft, Dynamik und Feinzeichnung überzeugen. Die Leistungsreserven kennen nahezu kein Ende, vor allen die Großen Yamis sind Kraftbolzen wie es im Buche steht! Den CR-1020 habe ich erst kürzlich bei einem Freund begutachten können. Sicherlich kauft man sich einen Receiver um damit ab und an auch Radio hören zu können. Hier macht die CR-1020 eine ungemein guten Eindruck. Die Empfangsstärke ist über jeden Zweifel erhaben genau so wie die Klangqualität. Die Sound kommt satt und voluminös. Zudem transportiert der Yamaha die Musikinformation sehr präzise in den Raum. Der Bässe kommen sehr druckvoll und hauchen fast allen Lautsprechern neues Leben ein. Ich fand anfänglich die Höhen etwas zu spitz, was aber nach 3 Stunden Musikgenuss überhaupt nicht mehr ins Gewicht gefallen ist. Sehr lobenswert ist auch, das die CR-1020 bei komplexere Musikabschnitte immer unter Kontrolle hatte und mit einer beängstigenden Dynamikexplosion mich ab und an zum zucken brachte.

Mir gefällt die Yamaha sehr und wahrscheinlich werde ich mir eines in meine Sammlung eingliedern müssen, vorausgesetzt dafür ist aber der Preis.

Technische Daten:

Modell: CR-1020

Typ: Receiver

Baujahre: 1977 – 1979

Hergestellt in: Japan

Farbe: Silber

Fernbedienung: Nein

Leistungsaufnahme: 520 Watt

Abmessungen: 521 x 147 x 415 mm (BxHxT)

Gewicht: 18,3 kg

Neupreis: 1’598 DM

Antenne, 2xPhono, 2xTape, Aux

Anzahl der Ausgänge:

3x Lautsprecher, 2xKopfhörer, 2xRec-Out

Dauerleistung (bei Klirrfaktor): 8 Ohm: 2x 75 Watt 4 Ohm: 2x 90 Watt

Gesamtklirrfaktor: 0,01%

Dämpfungsfaktor: 40

Eingänge (Empfindlichkeit/Impedanz)

Phono mag. I: 2 mV 47 kΩ

Phono mag. II: 2 mV 47 kΩ

Aux: 120 mV 45 kΩ

Band: 2 x 120 mV 45 kΩ

Ausgang (Pegel/Impedanz):

Frequenzgang über alles: 10-100000 Hz (+/- 2,5 dB)

Klangregelung: Bass: Ja Mitten: Ja Höhen: Ja

Loudness: Ja, abschaltbar

Subsonic: Nein

Mute: Ja

Direct/Line-Straight: Nein

Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen):

Stereokanaltrennung:

Signalrauschabstand: 100 dB

Frequenzbereiche: UKW: 88-108 MHz MW: 525-1605 kHz

Frequenzgang: 30-15000 Hz

Eingangsempfindlichkeit: 1,3/40µV (DIN)

Klirrfaktor: 0,25% (Stereo)

Signalrauschabstand: 67 dB (Stereo)

Übersprechdämpfung: 50 dB

Trennschärfe: 60 dB (DIN)

Gleichwellenselektion: 1 dB

Nebenwellenselektion: 75 dB

Spiegelfrequenzdämpfung: 85 dB

ZF-Dämpfung: 90 dB

AM-Unterdrückung: 65 dB

High-Filter

Low-Filter

Mono/Stereo/Stereo Reverse umschaltbar

Record-Selector

Sendermittenanzeige