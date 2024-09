ReVox A-700 Tonbandmaschine Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Revox A700: Eine ausführliche Beschreibung

Die Revox A700 war eine der Spitzen-Tonbandmaschinen der Revox AG und wurde von 1969 bis 1981 produziert. Sie war ein technisches Meisterwerk ihrer Zeit und zeichnet sich bis heute durch ihre hervorragende Klangqualität und Robustheit aus. Als Nachfolger der Revox A77 stellte die A700 einen Schritt in Richtung professioneller Standards dar, wurde jedoch eher für den semiprofessionellen Bereich und anspruchsvolle Heimnutzer konzipiert.

Historischer Kontext

In den späten 1960er Jahren suchten Audiophile und Toningenieure nach immer besseren Möglichkeiten, Aufnahmen in Studioqualität auch im Heimbereich zu realisieren. Revox, bereits bekannt für seine hochwertigen Bandmaschinen, brachte mit der A700 ein Gerät auf den Markt, das diese Anforderungen erfüllte. Sie wurde als fortgeschrittene Tonbandmaschine für die anspruchsvolle Heimnutzung und semiprofessionelle Studios positioniert.

Klangqualität und Aufbau

Die Revox A700 wurde von vielen wegen ihrer außergewöhnlichen Klangtreue gelobt. Sie ist dafür bekannt, auch komplexe Musikaufnahmen detailreich und klar wiederzugeben. Technologisch orientierte sich die A700 an den hohen Standards von Studer, der Profi-Marke der Studer Revox AG, und teilte viele technische Merkmale mit der Studer B67, die für den Studioeinsatz konzipiert war.

Klangmerkmale:

Bandgeschwindigkeiten: Die A700 bietet drei Bandgeschwindigkeiten: 3,75 , 7,5 und 15 ips (Zoll pro Sekunde). Die hohe Geschwindigkeit von 15 ips ermöglicht eine außergewöhnlich gute Klangwiedergabe, während 3,75 ips für längere Aufnahmen genutzt werden kann, wenn die höchste Qualität nicht notwendig ist.

Die A700 bietet drei Bandgeschwindigkeiten: , und (Zoll pro Sekunde). Die hohe Geschwindigkeit von 15 ips ermöglicht eine außergewöhnlich gute Klangwiedergabe, während 3,75 ips für längere Aufnahmen genutzt werden kann, wenn die höchste Qualität nicht notwendig ist. Frequenzgang: 30 Hz – 20 kHz bei 15 ips 30 Hz – 17 kHz bei 7,5 ips 30 Hz – 12 kHz bei 3,75 ips

Signal-Rausch-Verhältnis: Bis zu 60 dB bei 15 ips, was ein sehr sauberes und rauscharmes Hörerlebnis bietet.

Bis zu 60 dB bei 15 ips, was ein sehr sauberes und rauscharmes Hörerlebnis bietet. Klirrfaktor: Weniger als 0,5 % bei 1 kHz und 15 ips, was für eine besonders saubere Audiowiedergabe sorgt.

Bedienung und Transport

Transportmechanismus

Die Revox A700 verwendet einen dreimotorigen Direktantrieb, der aus einem Capstan-Motor und zwei Spulenmotoren besteht. Diese Konstruktion sorgt für einen stabilen Bandlauf und präzises Handling des Bandmaterials. Die Maschine bietet jedoch keine automatische Bandführung, was bedeutet, dass der Benutzer das Band manuell einfädeln und justieren muss.

Steuerung

Die A700 verfügt über ein ausgeklügeltes elektronisches Steuerungssystem, das die Bandgeschwindigkeit exakt regelt. Sie ist mit einer quarzgesteuerten Geschwindigkeitsregelung ausgestattet, was in der damaligen Zeit eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit ermöglichte. Dies sorgt für eine sehr stabile und konstante Bandgeschwindigkeit, besonders bei der höchsten Stufe von 15 ips.

Anschlüsse

Die Revox A700 verfügt über Cinch-Anschlüsse für Line-In und Line-Out, was sie für den Heimgebrauch prädestiniert. Im Gegensatz zu professionellen Studiomaschinen wie der Studer B67 bietet die A700 keine XLR-Anschlüsse. Für den Einsatz in professionellen Studios war daher eine zusätzliche Anpassung notwendig, wenn symmetrische Verbindungen gewünscht wurden.

Anschlüsse im Überblick:

Cinch-Anschlüsse für Line-In und Line-Out

für Line-In und Line-Out Kopfhörerausgang für Direktüberwachung

für Direktüberwachung Mikrofoneingänge (Cinch), die es ermöglichen, Mikrofone direkt an die Maschine anzuschließen

Weitere technische Daten

Frequenzgang: 30 Hz – 20 kHz (bei 15 ips) 30 Hz – 17 kHz (bei 7,5 ips) 30 Hz – 12 kHz (bei 3,75 ips)

Signal-Rausch-Verhältnis: 60 dB (bei 15 ips)

60 dB (bei 15 ips) Klirrfaktor: < 0,5 % (bei 1 kHz, 15 ips)

< 0,5 % (bei 1 kHz, 15 ips) Maximale Bandlänge: 1800 Meter

1800 Meter Motoren: Dreimotoriger Direktantrieb (Capstan und zwei Wickelmotore)

Dreimotoriger Direktantrieb (Capstan und zwei Wickelmotore) Abmessungen: 50 cm x 39 cm x 25 cm

50 cm x 39 cm x 25 cm Gewicht: ca. 25 kg

Verwandtschaft zur Studer B67

Die Revox A700 und die Studer B67 teilen viele technische Merkmale, was wenig überrascht, da beide von der Studer Revox AG entwickelt wurden. Während die B67 für den professionellen Studiobereich ausgelegt war und unter anderem XLR-Anschlüsse und eine robustere Bauweise aufwies, war die A700 eher für den gehobenen Heimgebrauch und den semiprofessionellen Bereich gedacht. Klanglich waren sie jedoch auf einem sehr ähnlichen Niveau, was die A700 zu einem Geheimtipp unter Audiophilen machte.

Fazit

Die Revox A700 ist auch Jahrzehnte nach ihrer Produktion ein legendäres Gerät in der Welt der Tonbandmaschinen. Ihr hervorragendes Klangbild, die solide Verarbeitung und ihre Flexibilität in Bezug auf verschiedene Bandgeschwindigkeiten machen sie zu einem zeitlosen Klassiker. Obwohl sie keine XLR-Anschlüsse hat und keine automatische Bandführung bietet, überzeugt sie durch ihre exzellente Klangtreue und ihre hochwertige Technik. Dank ihrer Nähe zur professionellen Studer B67 bleibt sie eine gefragte Maschine für alle, die höchste Ansprüche an die analoge Audiowiedergabe stellen.