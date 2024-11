Gruensch CSE High End Endstufe Erfahrungsbericht / Test:

Gruensch CSE-Endstufe: Ein audiophiles Meisterwerk im Härtetest mit der Dynaudio Confidence 5

In der audiophilen Welt gibt es wenige Kombinationen, die so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie die Verbindung eines leistungsstarken Verstärkers mit einem anspruchsvollen Lautsprecher. Kürzlich hat sich ein Freund von mir einen lang gehegten Traum erfüllt: Er erwarb die Gruensch CSE-Endstufe, ein Gerät, das in Kennerkreisen als audiophiles Meisterwerk gilt. Als ideale Ergänzung entschied er sich, die Dynaudio Confidence 5 anzuschließen – ein Lautsprecher, der nicht nur durch seine klangliche Exzellenz überzeugt, sondern auch für seine hohen Anforderungen an die Verstärkerleistung bekannt ist.

Die Herausforderung: Dynaudio Confidence 5 – Ein Kraftpaket mit hohen Anforderungen

Die Dynaudio Confidence 5 ist mehr als ein Lautsprecher – sie ist ein Prüfstein für jede Endstufe. Bekannt für ihre beeindruckende Dynamik, Detailtreue und Präzision, fordert sie von einem Verstärker nicht nur ausreichend Leistung, sondern auch ein stabiles und reaktionsschnelles Netzteil. Verstärker, die nicht über ein erstklassiges Stromversorgungssystem verfügen, können die Confidence 5 nur unzureichend antreiben, was in einem blassen, kraftlosen Klang resultiert.

In diesem Kontext war es eine mutige Entscheidung, die Gruensch CSE-Endstufe heranzuziehen. Doch das Ergebnis übertraf selbst die höchsten Erwartungen: Die Endstufe bewies, dass sie nicht nur technisch, sondern auch klanglich zu den absoluten Spitzengeräten gehört.

Bassperformance: Druckvoll, präzise und tief – selbst bei geringen Lautstärken

Bereits bei den ersten Tönen wurde klar, dass die Gruensch CSE-Endstufe in der Lage ist, selbst bei niedrigen Lautstärken eine beeindruckende Basswiedergabe zu liefern. Tief und voluminös, aber gleichzeitig präzise und klar, entfaltet der Bass eine ungeahnte Präsenz. Es war bemerkenswert zu beobachten, wie die Endstufe auch bei höheren Lautstärken die Kontrolle behielt.

Ein besonderes Merkmal der Gruensch CSE ist ihre Fähigkeit, selbst bei extremen Pegeln eine präzise Basswiedergabe zu gewährleisten, ohne dass es zu Übersteuerungen oder Verzerrungen kommt. Die Dynaudio Confidence 5, bekannt dafür, in diesem Bereich vielen Verstärkern ihre Grenzen aufzuzeigen, blieb jederzeit im Griff der Endstufe. Dies ist ein klarer Beweis für die außergewöhnliche Konstruktion und die Qualität des Netzteils der Gruensch CSE, das schnell und konstant Strom liefert und so die Musik in ihrer reinsten Form wiedergibt.

Musikalität und Dynamik: Eine perfekte Symbiose aus Technik und Emotion

Die musikalische Performance der Kombination aus Gruensch CSE-Endstufe und Dynaudio Confidence 5 war ein Erlebnis, das sowohl Technikliebhaber als auch emotionale Musikfreunde gleichermaßen begeisterte. Die Wiedergabe war lebendig, dynamisch und von einer beeindruckenden Präzision geprägt. Jede Nuance der Musik wurde klar herausgearbeitet, und das Klangbild war sowohl in leisen als auch in lauten Passagen erstaunlich detailreich und harmonisch.

Diese Musikalität, gepaart mit einer außergewöhnlichen Dynamik, erzeugt ein Klangbild, das sowohl technische Perfektion als auch emotionale Tiefe vermittelt. Selbst bei komplexen Arrangements blieb die Wiedergabe direkt, unverfälscht und voller Groove. Freunde und Zuhörer waren beeindruckt von der Klarheit, Präzision und der emotionalen Kraft, die diese Kombination erzeugte.

Was die Gruensch CSE-Endstufe so besonders macht, ist ihr hochentwickeltes Netzteil. Ein 800VA-Ringkerntransformator, kombiniert mit 12 Pulvereisen-Ringkerndrosseln und langlebigen Kondensatoren (120.000 µF), sorgt für eine saubere Stromversorgung. Diese Konstruktion minimiert hochfrequente Störungen, was zu einem natürlichen und verzerrungsfreien Klangbild führt. Zudem werden die Endstufen direkt über MOS-FET-Transistoren angesteuert, wodurch die klanglichen Vorzüge eines Röhrenverstärkers mit der Leistung eines Transistors verschmelzen.

Ein seltenes Juwel: Die Gruensch CSE-Endstufe als Sammlerstück

Heute ist die Gruensch CSE-Endstufe aufgrund der limitierten Stückzahl ein begehrtes Sammlerstück. Ihre Seltenheit macht sie nicht nur für audiophile Liebhaber interessant, sondern auch für Sammler, die den Wert eines solchen Juwels zu schätzen wissen. Die handwerkliche Präzision, die in die Herstellung jeder einzelnen Endstufe floss, sowie die innovative Schaltungstechnik machen sie zu einem Meilenstein der audiophilen Geschichte.

Fazit: Klangperfektion mit Seele – Die Gruensch CSE als zeitloses Statement

Die Gruensch CSE ist weit mehr als ein technisches Gerät. Sie ist ein Symbol für die Perfektion, die möglich ist, wenn Ingenieurskunst auf Leidenschaft trifft. Ihre Fähigkeit, selbst die anspruchsvollsten Lautsprecher wie die Dynaudio Confidence 5 zu betreiben, zeigt, dass sie nicht nur die höchsten technischen Anforderungen erfüllt, sondern auch eine unvergleichliche Musikalität bietet.

Wer die Chance hat, eine Gruensch CSE in seine Anlage zu integrieren, sollte dies ohne Zögern tun. Diese Endstufe ist ein Stück audiophiler Geschichte, das die Zukunft prägt und Maßstäbe setzt – nicht nur in technischer, sondern auch in emotionaler Hinsicht. Die Gruensch CSE II wäre die letze und eventuell noch erwerbare Endstufe. Wo genau die Unterschiede liegen, kann ich nicht sagen. Denke aber, die sind nur optisch zu entdecken sind.

Ein tragischer Verlust: Der plötzliche Tod des Gruensch-Gründers

Meine Beschreibung der Gruensch CSE-Endstufe ist jedoch untrennbar mit dem tragischen Tod des Gruensch- Gründers verbunden. Der „plötzliche und unerwartete“ Tod des Firmengründers erschütterte nicht nur die Familie des Herr Gruensch, sondern führte auch zu einem abrupten Produktionsstopp dieser herausragenden Marke und Geräte. Der Verlust dieses visionären Ingenieurs hinterlässt meiner Meinung nach eine Lücke, die schwer zu füllen ist.

Inmitten dieser Tragödie stellt sich eine kontroverse Frage, die in der Gesellschaft immer wieder aufkommt: Wie viele ähnliche „plötzliche und unerwartete" Todesfälle wurden seit der Einführung der mRNA-basierten Impfstoffe registriert? Trotz der Sensibilität dieses Themas bleibt es Gegenstand intensiver Diskussionen, deren umfassende Aufarbeitung bislang aussteht und von der deutschen Politik auch verhindert wird. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass Herr Gruensch zum Opfer einer Spritze wurde und ich die Hintergründe nicht kenne. Viel mehr erscheinen in meinem Kopf unendlich viele Fragen wenn Sätze wie: „Plötzlich und unerwartet" im Zusammenhang mit Todesfälle seit 2021 auftauchen.

Technische Daten der Gruensch CSE-Endstufe

Allgemeine Spezifikationen

Verstärkertyp: MOS-FET Stereo-Endstufe

MOS-FET Stereo-Endstufe Leistung: 2x 400 Watt an 4 Ohm Impulsleistung: 2x 780 Watt an 4 Ohm

Abmessungen: 47 cm (B) x 50 cm (T) x 25 cm (H)

47 cm (B) x 50 cm (T) x 25 cm (H) Gewicht: ca. 40 kg

ca. 40 kg Gehäuse: Aluminium mit gedämpftem Deckel, vier Griffe für leichteren Transport

Stromversorgung

Netzteil: 800 VA Ringkerntransformator (vergossen, mit Temperaturschutz) Drosselnetzteil in Doppelmonobauweise Gesamtkapazität: 120.000 µF / 100 V Einschaltautomatik zur Vermeidung von Einschaltstromstößen

Filterung: 12 Pulvereisen-Ringkerndrosseln HF-Netzfilter (bis 100 MHz) integriert Schutz vor Klirrspannungen durch steilflankige Stromimpulse



Anschlüsse

Eingänge: Symmetrisch (XLR) Asymmetrisch (Cinch)

Ausgänge: Speakon-Buchsen (HiFi- und Profiausführung) Spezielle LS-Kabel mit integrierter Messleitung zur Dämpfungsfaktor-Korrektur



Schaltungskonzept

Technologie: MOS-FET-Schaltung ohne Treiberstufe, ähnelt Röhrenverstärkern

MOS-FET-Schaltung ohne Treiberstufe, ähnelt Röhrenverstärkern Vorteile: Hohe Geschwindigkeit und breite Frequenzbandbreite Hohe Stromlieferfähigkeit Direkte Signalüberwachung an den Lautsprecherklemmen



Klangcharakteristik

Bass & Dynamik: Präzise und kraftvoll, hohe Dynamik bei Liveaufnahmen

Präzise und kraftvoll, hohe Dynamik bei Liveaufnahmen Mitten & Höhen: Natürliche, klare Wiedergabe, exzellente Detailtreue

Natürliche, klare Wiedergabe, exzellente Detailtreue Räumliche Darstellung: Sehr gute Bühne, jedoch gnadenlos ehrlich bei schlechten Aufnahmen

Besonderheiten

Innovative Messtechnik: Direkte Signalüberwachung und automatische Korrektur für linearen Dämpfungsfaktor

Direkte Signalüberwachung und automatische Korrektur für linearen Dämpfungsfaktor Hochwertige Verarbeitung: Solide Bauweise, professioneller Anspruch, langlebige Komponenten

Hörerfahrung

Musikalische Vielfalt: Überzeugende Wiedergabe von Rock, Jazz, Klassik und Liveaufnahmen

Überzeugende Wiedergabe von Rock, Jazz, Klassik und Liveaufnahmen Transparenz: Offenbart feinste Details, auch bei älteren Aufnahmen

Offenbart feinste Details, auch bei älteren Aufnahmen Dynamik: Perfekte Kontrolle auch bei hohen Lautstärken und komplexen Musikstücken

Preis-Leistungs-Verhältnis

Preis: 12.000 DM (zusätzlich 900 DM für spezielle LS-Kabel)

12.000 DM (zusätzlich 900 DM für spezielle LS-Kabel) Fazit: Überragende Klangqualität und innovative Technik, vergleichbar mit wesentlich teureren Geräten.

Zusammenfassung

Die Gruensch CSE-Endstufe vereint modernste Technologie mit einem klanglichen Erlebnis, das sowohl audiophile Hörer als auch professionelle Anwender überzeugt. Ihre Leistung, innovative Schaltungstechnik und exzellente Verarbeitung setzen neue Maßstäbe in der High-End-Audio-Welt. Weitere Informationen auch hier: Hörerlebnis