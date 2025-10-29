Arve Henriksen Cartography – Klang-Grenzgang für höchste Ansprüche

Arve Henriksen: „Cartography“ – Die Kunst der audiophilen Klangvermessung

Label : ECM Records – 178 0116

: ECM Records – 178 0116 Format : CD, Album, Streaming, Vinyl

: CD, Album, Streaming, Vinyl Land : Germany

: Germany Veröffentlicht : 3. Nov. 2008

: 3. Nov. 2008 Genre : Jazz

: Jazz Stil : Contemporary Jazz

: Contemporary Jazz Amazon Link: Arve Henriksen

Der Name Arve Henriksen steht in der zeitgenössischen Musikszene Norwegens für einen einzigartigen, innovativen Ansatz, der die Grenzen zwischen Jazz und Elektronik verwischt. Mit seinem 2008 bei ECM Records erschienenen Album „Cartography“ hat der Trompeter und Klangkünstler nicht nur seine eigene musikalische Landkarte neu gezeichnet, sondern auch ein Werk geschaffen, das audiophile Ohren in seinen komplexen und vielschichtigen Bann zieht.

Eine Klanglandschaft aus Jazz, Ambient und Elektronik

„Cartography“ ist alles andere als ein klassisches Jazzalbum; es ist vielmehr eine Klangstudie an der faszinierenden Schnittstelle von Improvisation, Elektronischer Musik, Ambient und nordischer/asiatischer Folklore. Henriksens unverkennbares Markenzeichen, der flötenartige, gehauchte Trompetenton – eine Hommage an die japanische Shakuhachi-Flöte – dient als melancholischer Anker, der sich durch ein weites Meer aus Texturen und Samples zieht.

Zentral für diesen vielschichtigen Sound sind die Kollaborateure und Produzenten Jan Bang (Live Sampling) und Erik Honoré. Sie sind es, die digitale Schleifen, Field Recordings und gesampelte Klänge – darunter die himmlischen Stimmen des Vokalensembles Trio Mediaeval – zu einem dicht gewebten, aber zugleich fragilen Klangteppich verweben.

Die Fachpresse würdigte diese kühne musikalische Erkundung. Die britische Zeitung The Guardian nannte Henriksen einen „Sound Innovator“ und betonte in ihrem Lob: „Die Mittel, die Henriksen wählt, um seine musikalischen Ziele zu erreichen, sind weniger wichtig als die Ziele selbst.“ The Jazz Mann beschrieb das Album treffend als eine Bewegung in einer „Grenzregion zwischen Kammer-Jazz und reinem Ambient Soundscaping“. Auch das Magazin fairaudioerkannte in dem Werk „anspruchsvolle Klanglandschaften“, die mit dem landläufig erwarteten „Designer-Jazz“ der nordischen Avantgarde nur wenig gemein hätten.

Die klangliche Herausforderung: Perlen vor die Säue?

Dass Alben auf dem renommierten ECM-Label durch ihre exzellente Aufnahmequalität und Manfred Eichers meisterhafte Produktion glänzen, steht außer Frage. Auch „Cartography“ bildet hier keine Ausnahme und ist klanglich von höchster Güte. Doch gerade dieses Album stellt extrem hohe Anforderungen an die Wiedergabekette. Die Musik lebt nicht von Lautstärke oder direkter Attacke, sondern von feinsten Nuancen: vom zarten Atemsound der Trompete, von subtilen, tiefen Bässen, dem skitternden Percussion-Geflecht, der schwebenden Atmosphäre und der exakten Platzierungder Samples im virtuellen Raum.

Für audiophile Ohren ist „Cartography“ somit ein ultimatives Test- und Genussstück. Eine normale, undifferenzierte Anlage ist schlichtweg nicht in der Lage, die künstlerischen Ideen 1:1 wiederzugeben. Die tiefgreifende Atmosphäre, die Immersion und die gesamte emotionale Wirkung dieser „Klangvermessung“ bleiben dem Hörer sonst verwehrt. Um die ganze kreative Tiefe und die Fülle der zu entdeckenden Details dieses Albums erfahren zu können, muss die Wiedergabe in der Lage sein, diese Künstler-Vision originalgetreu zu reproduzieren. Alles andere wäre in der Tat, metaphorisch gesprochen, das Werfen von Perlen vor die Säue. Es gilt die klare Ansage: Arve Henriksens Gesamtwerk – und „Cartography“ im Besonderen – ist ein Muss für jeden, der klanglich das Maximum herausholen will.

Produktionsstätten der „Cartography“

Die „Kartografie“ der Aufnahmen selbst ist vielseitig und spiegelt den experimentellen, oft improvisatorischen Charakter des Albums wider. Die Stücke wurden über einen Zeitraum von 2005 bis 2008 hinweg an verschiedenen Orten aufgenommen und später zusammengefügt. Der Hauptteil des Materials wurde im Punkt Studio in Kristiansand, Norwegen, aufgenommen, das als Zentrum für experimentelle Musik dient und eng mit den Produzenten Jan Bang und Erik Honoré verbunden ist. Darüber hinaus sind einzelne Stücke, wie „Poverty and Its Opposite“ und Teile von „Famine’s Ghost“, wertvolle Live-Aufnahmen, die während des Punkt Festivals in Kristiansand entstanden sind. Ergänzende Sessions fanden im Stadtgarten Restaurant, Köln, sowie in David Sylvians Samadhisound Studio statt.

Das Engineering und die finale Produktion verantworteten Erik Honoré und Jan Bang, die dem Album seine definitive, räumliche und dichte Gestalt gaben.

Wer in diesen einzigartigen Stil eintauchen möchte, dem sei der Titel Migration als Einstieg empfohlen, ein Stück, das die Essenz des Albums perfekt einfängt.

Arve Henriksen: „Cartography“ – Titelliste und Beschreibung