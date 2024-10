B&W Nautilus 805D2 High End Lautsprecher Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Erwerb der B&W Nautilus 805D2 Lautsprecher

Die Bowers & Wilkins Nautilus 805D2 Lautsprecher sind für mich ein echter Schatz, den ich einst im Austausch mit einem Händler erworben habe. Leider kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, was ich ihm für die Lautsprecher gegeben habe, aber der Tausch hat sich definitiv gelohnt. Mit den 805D2 habe ich ein Paar Lautsprecher erhalten, das sowohl in seiner Verarbeitungsqualität als auch in seiner klanglichen Leistung auf ganzer Linie überzeugt.

Besuch eines Freundes und besondere Empfindlichkeit

Vor Kurzem hatte ich einen Freund zu Besuch, der sich als besonders empfindlich gegenüber dem Klang High End Geräte zeigt und die der 805D2 logischerweise ihm Ohrenschmerzen bereitet. Während ich seine Empfindlichkeit durchaus verstehe, drängt sich mir der Eindruck auf, dass die Ursache seiner Reaktion eher psychischer Natur ist. Denn selbst nach längeren Hörsessions empfinde ich den Klang der 805D2 als äußerst angenehm und klar, ohne dass sich jemals ein Unwohlsein eingestellt hätte. Leider verläuft sich der begaste Freund in ein Teufelskreis in dem er keinen Endpunkt findet und nur noch Geld aus dem Fenster schmeisst.

Bevor man es in der falsch Hals bekommt! Neutralität ist Trumpf und wird es auch bleiben. Erst mit Geräte die neutral sind, kommt man an und genießt seine Meiden in vollem Umfang.

Klangliche Qualität und kraftvoller Bass

Klanglich sind die B&W Nautilus 805D2 für ihre kompakte Größe beeindruckend. Sie liefern einen tiefen und satten Bass, der den gesamten Raum füllt und den Hörer regelrecht umhüllt. Es ist bemerkenswert, wie diese relativ kleinen Lautsprecher ein derartiges Fundament aufbauen können. Der Bass bleibt dabei stets kontrolliert und präzise, ohne jemals aufdringlich zu wirken. Dadurch sind sie sowohl für Musikhören als auch für den Einsatz im Heimkino bestens geeignet.

Perfekte Tiefenstaffelung und räumliche Wiedergabe

Eine der größten Stärken der 805D2 liegt in ihrer exzellenten Tiefenstaffelung. Sie schaffen es, eine dreidimensionale Klangbühne zu erzeugen, auf der Instrumente und Stimmen präzise positioniert werden. Die Räumlichkeit, die diese Lautsprecher erzeugen, ist außergewöhnlich und ermöglicht es dem Hörer, die verschiedenen Elemente eines Musikstücks klar zu lokalisieren. Dies führt zu einer sehr natürlichen und plastischen Darstellung, bei der jedes Detail harmonisch ins Gesamtbild integriert wird. Die 805D2 vermitteln dadurch ein beeindruckendes Gefühl von Präsenz und Nähe zur Musik.

Unterschiedliche Verstärker und klangliche Vielfalt

Ein weiterer Aspekt, der die B&W Nautilus 805D2 auszeichnet, ist ihre Sensibilität gegenüber verschiedenen Verstärkern. Abhängig davon, welcher Verstärker zum Einsatz kommt, verändert sich der Klangcharakter der Lautsprecher spürbar. Für mich als HiFi-Journalist ist dies ein großer Vorteil, da ich auf diese Weise unterschiedliche Klangsignaturen testen und die Feinheiten verschiedener Verstärkerklassen herausarbeiten kann. Diese Fähigkeit der 805D2, feine Unterschiede in der Verstärkerwahl hörbar zu machen, eröffnet mir eine enorme klangliche Vielfalt und Flexibilität.

Perfekte Verarbeitung und edles Design

Wie man es von Bowers & Wilkins gewohnt ist, ist die Verarbeitungsqualität der 805D2 auf höchstem Niveau. Die Lautsprecher sind sorgfältig und robust konstruiert, wobei jedes Detail perfekt ausgeführt ist. Die Gehäuse bestechen durch ein elegantes Design, das zeitlos und zugleich modern wirkt. Die hochwertige Materialwahl sorgt für eine ansprechende Haptik und macht die Lautsprecher auch optisch zu einem echten Hingucker. Die Verarbeitung ist so makellos, dass man sie als Beispiel für die erstklassige Handwerkskunst bezeichnen kann, die Bowers & Wilkins seit Jahrzehnten auszeichnet.

Vergleich mit den neueren D3- und D4-Modellen

Ob und inwiefern die neueren Modelle der D3- oder D4-Serie eine hörbare Verbesserung bieten, kann ich nicht beurteilen, da ich diese bislang nicht im direkten Vergleich gehört habe. Dennoch empfinde ich die B&W Nautilus 805D2 als bereits so perfekt abgestimmt und klanglich ausgereift, dass ich aktuell keinen Grund sehe, auf eine neuere Version umzusteigen. Die D2-Serie erfüllt für mich in jeder Hinsicht höchste Ansprüche und bietet eine Klangqualität, die mich jedes Mal aufs Neue begeistert.

Insgesamt sind die B&W Nautilus 805D2 Lautsprecher für mich eine wahre Bereicherung und stehen exemplarisch für das, was hochwertige Audiokomponenten leisten können. Sie verbinden klangliche Exzellenz mit makelloser Verarbeitung und bieten eine Flexibilität, die sie zu einem idealen Begleiter für den anspruchsvollen Hörer macht.

Modellinformationen

Modell: 805 D2

805 D2 Baujahre: 2010 – 2015

2010 – 2015 Hergestellt in: England

England Farben: Rosenut, Gloss Black, Satin White

Rosenut, Gloss Black, Satin White Abmessungen: 418 x 238 x 351 mm (H x B x T)

418 x 238 x 351 mm (H x B x T) Gewicht: 12 kg

12 kg Neupreis ca.: € 4.500,- (UVP Paar)

Technische Daten

Bauart: 2-Wege Bassreflex, Regallautsprecher

2-Wege Bassreflex, Regallautsprecher Chassis: Tiefmitteltöner: 1x 165 mm (Kevlar-Tiefmitteltöner) Hochtöner: 1x 25 mm (Diamantkalotte)

Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.):

Empfohlene Verstärkerleistung: 50 – 200 W an 8 Ω (unverzerrt)

50 – 200 W an 8 Ω (unverzerrt) Wirkungsgrad: 88 dB (2,83 V, 1 m)

88 dB (2,83 V, 1 m) Frequenzgang: 42 – 28.000 Hz (±3 dB)

42 – 28.000 Hz (±3 dB) Übergangsbereiche: 4.000 Hz

4.000 Hz Impedanz: 8 Ohm (Minimum 4,7 Ohm, damit ist die Nennimpedanz nach DIN/IEC = 4 Ohm)

Diese Spezifikationen geben einen umfassenden Überblick über die technischen Eigenschaften und das Design der B&W 805 D2 Lautsprecher, die für ihre hohe Klangqualität und Verarbeitung bekannt sind.