VICTOR JP-V1000

VICTOR / JVC JP-V1000 High End Vintage Vorstufe Vorverstärker Vorstellung:

Vorverstärker aus dem Jahr 1975: Ein Beispiel technischer Exzellenz

Die VICTOR/JVC JP-V1000 Vorstufe, die 1975 auf den Markt kam, ist ein eindrucksvolles Zeugnis der technischen Leistungsfähigkeit der Marke Victor, die in Europa als JVC bekannt ist. Dieses Gerät steht für die Innovationskraft und den Anspruch des Herstellers, besonders hochwertige Audio-Komponenten für den professionellen Einsatz zu entwickeln. Die JP-V1000 gehört zur renommierten Laboratory 1000-Serie und wurde speziell für den professionellen Einsatz, etwa in Tonstudios, entwickelt.

Seltenheit in Europa: Japanischer Import

Leider fand nur eine sehr begrenzte Anzahl dieser außergewöhnlichen Vorstufen ihren Weg nach Europa. Dies geschah in den meisten Fällen durch Menschen, die aus Japan in die Europäische Union gezogen sind und ihre hochwertigen Audiokomponenten mitbrachten. Der offizielle Vertrieb solcher Geräte in Europa blieb weitestgehend aus, was dazu führte, dass die JP-V1000 Vorstufe hierzulande nahezu unbekannt blieb.

Beeinflusste Fachpresse den Markt?

Es stellt sich die Frage, ob die damalige Fachpresse in Europa eine Rolle dabei spielte, dass Geräte wie die JP-V1000 nicht in den hiesigen Markt gelangten. Wurden japanische Hi-Fi-Geräte möglicherweise absichtlich schlecht bewertet, um die Konkurrenz für europäische Hersteller gering zu halten und den heimischen Markt zu schützen? Einige Vintage-Hifi-Fans vermuten, dass die europäische Industrie in den 1970er Jahren durch negative Berichterstattung über japanische Produkte vor einem zu starken Wettbewerb bewahrt werden sollte. Ob dies eine direkte Absicht war oder einfach aus einer gewissen Voreingenommenheit resultierte, bleibt jedoch ein Diskussionsthema unter Hi-Fi-Enthusiasten und Historikern.

4-Kanal-Kontrollverstärker für professionelle Einsätze

Die VICTOR/JVC JP-V1000 ist ein 4-Kanal-Kontrollverstärker der renommierten Laboratory 1000 Serie, der speziell für den professionellen Einsatz, etwa in Tonstudios, entwickelt wurde.

Laboratory 1000 Serie: Maßgeschneiderte High-End-Technik

Die Laboratory 1000 Serie wurde von einer ausgewählten Gruppe des Victor Laboratory Centers entworfen und gebaut. Jedes Gerät der Serie wird auf Basis gemessener Daten fein abgestimmt, und die Spezifikationen lassen sich flexibel an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen. Dabei werden besonders zuverlässige Komponenten verwendet, die sorgfältig geprüft werden – bis hin zu einzelnen Widerständen und Drehknöpfen.

Vielseitige Funktionen der JP-V1000

Die JP-V1000 ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, darunter vier SEA-Controller, die eine präzise Steuerung der Klangwiedergabe ermöglichen. Sie unterstützt sowohl den Betrieb mit zwei als auch mit vier Kanälen und verfügt über eine besondere Verstärkerstufe, die auf einem einzigartigen Schaltungssystem basiert. Dieses System wurde durch umfassende akustische Analysen und Hörtests entwickelt, um eine besonders hohe Klangtreue zu gewährleisten und den Einfluss von Verkabelung auf die Signalqualität zu minimieren.

Servicefreundliche Bauweise

Für die interne Struktur der JP-V1000 wurde eine modulare Steckbauweise gewählt, die eine einfache Wartung und Anpassung für den professionellen Einsatz ermöglicht. Dabei können auch oft genutzte Bedienelemente wie der Master-Volume-Regler und der Eingangswahlschalter zusammen mit den Platinen entnommen und ausgetauscht werden.

Hochwertige Verstärkerschaltungen

Die Verstärkerschaltung der JP-V1000 ist durchgehend auf hohem Niveau ausgelegt, mit Ausnahme des Kopfhörerverstärkers, der sich geringfügig unterscheidet. Besonders hervorzuheben ist die Phono-Entzerrerschaltung, die mit einer Hochspannungsversorgung von ± 75 V arbeitet. Diese ermöglicht eine Verstärkung von über 90 dB ohne Rückkopplung und sorgt für eine hohe Dynamik sowie geringe Verzerrungen.

Präzise Leistung der SEA-Verstärker

Die SEA-Verstärker der JP-V1000 arbeiten bei ± 35 V und sind mit einer neu entwickelten Permalloy-Abschirmung sowie präzise abgestimmten Spulen ausgestattet, um die Schaltung optimal zu nutzen und die Linearität zu verbessern.

Flexibler Eingangswahlschalter

Der Eingangswahlschalter der JP-V1000 ist auf einer separaten Platine montiert und kann bei Bedarf entfernt und ersetzt werden. Für eine bessere Signaltrennung sind die Phono-Kanäle der linken und rechten Seite getrennt und durch eine Abschirmplatte isoliert, was Übersprechen effektiv reduziert.

Innovative Verkabelung für optimale Abschirmung

Zur Verbindung der Platinen werden flexible Leitungen verwendet, die auf einem mehrschichtigen hitzebeständigen Material basieren. Diese Konstruktion ermöglicht die Entnahme der Platine zur Prüfung, ohne die Abschirmwirkung zu beeinträchtigen.

Präziser Master-Volume-Regler

Der Master-Volume-Regler der JP-V1000 ist ein hochwertiger viersträngiger Regler, der die Vorteile eines Abschwächers und eines Lautstärkereglers kombiniert. Er bietet eine präzise Abstufung und gewährleistet exakte Lautstärkeeinstellungen durch seine 22-Punkt-Rasterung. Besonders im niedrigen Lautstärkebereich ermöglicht er eine äußerst geringe Spurabweichung.

Individuelle Anpassung der Kanalpegel

Ein zusätzlicher Sub-Level-Regler ermöglicht es, die Lautstärke jedes der vier Kanäle individuell einzustellen, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Abhörsituationen erlaubt.

Leistungsstarker Ringkerntransformator

Für die Stromversorgung verwendet die JP-V1000 einen robusten Ringkerntransformator mit einem Gewicht von 2,9 kg. Die verschiedenen Spannungsregelungen bei ± 75 V, ± 35 V und ± 25 V sorgen für eine stabile und gleichmäßige Energieversorgung der Schaltungen.

Vier einzigartige SEA-Schaltungen

Die JP-V1000 ist mit vier eigens von VICTOR/JVC entwickelten SEA-Schaltungen ausgestattet, die den hörbaren Frequenzbereich in sieben Bänder aufteilen. Diese Bänder lassen sich für die vorderen und hinteren Kanäle unabhängig voneinander einstellen, was eine detaillierte Klangregelung ermöglicht.

Rauschgenerator zur Phasenkontrolle

Ein integrierter rosa Rauschgenerator erlaubt die Überprüfung der Phase und des Pegels bei der Wiedergabe über vier Kanäle. Die Phasenlage zwischen Vorder- und Rückseite sowie zwischen Links und Rechts kann dabei individuell angepasst werden.

Präzise Pegelanzeige für vier Kanäle

Die JP-V1000 verfügt über ein integriertes Pegelmessgerät, das die Lautstärke der vier Kanäle genau anzeigt, unabhängig von der Lautstärkeeinstellung. Es nutzt ein spezielles Magnetkreissystem, das für hohe Präzision bei der Pegelanzeige sorgt.

Kopfhöreranschluss für die Überwachung

Ein Kopfhöreranschluss mit unabhängiger Lautstärkeregelung ermöglicht die direkte Überwachung des Audiosignals.

Stabiles Gehäuse für professionelle Anforderungen

Um die Stabilität des Gerätes zu gewährleisten, wurde ein Seitenrahmen aus Aluminium-Druckguss verbaut, der sich auch für den Einsatz in Studioumrüstungen eignet. Die Größe entspricht dem BTS-Standard und lässt sich auf Wunsch auf RCA-Anschlüsse umstellen.

Universelles Netzteil für weltweiten Einsatz

Die JP-V1000 ist mit einem Universalsystem für Netzspannungen von 100 V, 117 V, 220 V und 240 V ausgestattet, was eine Nutzung in verschiedenen Ländern ermöglicht. Eine einfache Umstellung der internen Anschlüsse erlaubt den problemlosen Betrieb im Ausland.

Dieses Modell ist ein herausragendes Beispiel für die technologische Innovation und Ingenieurskunst der 1970er Jahre und zeigt, wie viel Präzision und Detailarbeit in der Entwicklung der JP-V1000 stecken.

Technische Daten:

Typ: 4-Kanal-Kontrollverstärker

Eingangsempfindlichkeit:

Phono1/2/3, MIC: 2 mV (Level-ADJ außer Phono1)

Aux1/2: 200 mV (mit Level-ADJ)

Tuner, Tape1/2 pb, MTX-A/B in: 200 mV

Eingangsimpedanz:

Phono1: 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ / 0, 100 pF, 330 pF

Phono2/3: 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ

Aux1/2: 50kΩ

Tuner, Tape1/2 pb, MTX-A/B: 100kΩ

MIC: 10kΩ

Maximale Eingangsspannung (RMS):

Phono1/2/3: 400 V (1 kHz)

MIC: 400 mV ~ 2 V (1 kHz)

Nennausgang:

Out1/2: 1 V

Tape rec1/2, MTX out A/B: 200 mV

Ausgangsimpedanz:

Out1/2: 500Ω

Tape rec out: 500Ω

Gesamtklirrfaktor: 0,02% (1 kHz, Nennausgang)

Signal-Rausch-Verhältnis:

Phono1/2/3: 65 dB

Tuner, Aux, Tape1/2 pb, MTX A/B in: 85 dB

Frequenzgang:

Phono1/2/3: RIAA-Abweichung ±0,3 dB (20 Hz bis 20 kHz)

Tuner, Aux1/2, Tape1/2 PB, MTX A/B: 10 Hz bis 50 kHz, +0/-0,5 dB

SEA-Controller:

Mittenfrequenzen: 40, 150, 400, 2,4k, 6k, 15 kHz

Einstellbereich: ±12 dB

Loudness (Volume -30 dB): +8 dB (100 Hz), +5 dB (10 kHz)

Muting: -20 dB

Filter:

Subsonic: 18 Hz, -12 dB/Oktave

Hochpass: 9 kHz, -12 dB/Oktave

Kopfhöreranschluss: 8 Ω ~ 2000 Ω (mit Lautstärkeregelung)

Messgerät (Eingangspegelanzeige):

Empfindlichkeit: 0, -10, -20 dB, 3-stufig schaltbar

Verwendete Halbleiter:

Transistoren: 150 Stück

FET: 8

Dioden: 26 Stück

Leistungsaufnahme: 61 W

Abmessungen: Breite 478 mm x Höhe 162,5 mm x Tiefe 488 mm

Gewicht: 18,0 kg

Separat erhältlich: System-Rack LUC-1000M (Sonderanfertigung)