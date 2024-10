Charles Lloyd – The Sky Will Still Be There Tomorrow Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Blue Note – 00602458167948

Blue Note – 00602458167948 Format: 2 x CD, Album, Stereo, LP, Streaming

2 x CD, Album, Stereo, LP, Streaming Country: Europa

Europa Released: 15. März 2024

15. März 2024 Genre: Jazz

Jazz Style: Contemporary Jazz

The Sky Will Still Be There Tomorrow – Neues Album von Charles Lloyd

The Sky Will Still Be There Tomorrow ist ein neues Album von Charles Lloyd, das im März 2024 auf dem renommierten Label Blue Note erscheinen wird. Blue Note Records, bekannt für seine lange Tradition im Jazz, arbeitet bereits seit Jahrzehnten mit einigen der bedeutendsten Künstler des Genres zusammen und hat mit Charles Lloyd einen Musiker im Katalog, der über eine enorme künstlerische Bandbreite verfügt.

Musikalischer Stil und Erwartung

Charles Lloyd, der für seine lyrische Spielweise und seine Fähigkeit bekannt ist, Jazz mit spirituellen und meditativen Elementen zu verbinden, kehrt mit diesem Album zurück, um seine musikalische Reise fortzusetzen. Dieses Werk könnte sich thematisch an seinen bisherigen Alben orientieren, die oft von einer tiefen emotionalen und klanglichen Tiefe geprägt sind. Bekannt dafür, dass er mit jungen und etablierten Musikern zusammenarbeitet, könnten auf diesem Album auch neue musikalische Stimmen neben Lloyd zu hören sein, was seinem Werk stets eine frische Dynamik verleiht.

Thematische Ausrichtung und musikalische Einflüsse

Musikalisch könnte The Sky Will Still Be There Tomorrow auf den Stärken aufbauen, die Charles Lloyd seit seinen Tagen mit dem Forest Flower-Album auszeichnen: einer Mischung aus improvisatorischer Freiheit und strukturiertem, melodischem Spiel. Sein Ansatz, traditionelle Jazz-Elemente mit Einflüssen aus Folk und Weltmusik zu verbinden, hat sich in den letzten Jahrzehnten als einzigartiges Markenzeichen etabliert. Es wäre nicht verwunderlich, wenn auch dieses Album thematisch an seine Auseinandersetzung mit existenziellen und spirituellen Fragen anknüpfen würde, die in seiner Musik immer wieder auftauchen.

Zusammenarbeit mit Blue Note und Produktionsqualität

Die Veröffentlichung auf Blue Note zeigt auch, dass Charles Lloyd weiterhin in der Lage ist, sich künstlerisch zu erneuern und gleichzeitig treu zu bleiben. Seine lange Verbindung zu dem Label – er hat in den letzten Jahren mehrere Alben mit Blue Note herausgebracht, darunter Tone Poem und 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero) – deutet darauf hin, dass The Sky Will Still Be There Tomorrow ebenfalls in diese Reihe eindrucksvoller Produktionen passt. Das Album könnte sowohl Fans seines früheren Schaffens als auch neue Hörer ansprechen, die seine Fähigkeit, komplexe Emotionen musikalisch auszudrücken, schätzen.

Bedeutung der Veröffentlichung

Die Kritiken zu Charles Lloyds neuem Album The Sky Will Still Be There Tomorrow, das am 15. März 2024 bei Blue Note veröffentlicht wird, sind durchweg positiv und heben die künstlerische Tiefe sowie die emotionale Resonanz seiner Musik hervor.

Künstlerische Stärken

Kritiker loben Lloyds Fähigkeit, trotz seines Alters von fast 86 Jahren eine bemerkenswerte Ausdruckskraft zu bewahren. Seine Musik wird als eine gelungene Mischung aus Melancholie und Schönheit beschrieben, wobei er durch seine Saxophonklänge intensive emotionale Wahrheiten vermittelt. Die Arrangements von Jason Moran, Larry Grenadier und Brian Blade tragen zur Schaffung eines freien, mitteltönigen Rahmens bei, in dem Lloyds fließende Improvisationen und Reflexionen über die Vergangenheit und Gegenwart besonders zur Geltung kommen​

.Thematische Tiefe

Das Album enthält Gedanken von Lloyd über die Herausforderungen des Lebens und seine Hoffnungen auf eine bessere Welt, was in den Texten und der Musik stark spürbar ist. Er reflektiert über den Einfluss der Schönheit in der Musik und deren Potenzial, die negativen Aspekte der Welt zu mildern. Lloyd äußert in seinen Notizen, dass er als junger Mann davon träumte, mit seiner Kunst die Hässlichkeit in der Welt zu beseitigen, was die tiefere philosophische und emotionale Schicht des Albums verdeutlicht​

.Zusammenfassung der Kritiken

Insgesamt wird The Sky Will Still Be There Tomorrow als ein beeindruckendes Zeugnis von Charles Lloyds Lebenswerk und seiner fortwährenden Relevanz in der Jazzszene angesehen. Kritiker beschreiben es als ein Album, das sowohl nostalgische als auch zukunftsweisende Perspektiven vereint und seine bemerkenswerte Fähigkeit zeigt, in einer sich ständig verändernden Welt eine beständige Stimme zu bewahren​: Louder Than War London Jazz News

Tracklist von The Sky Will Still Be There Tomorrow – Charles Lloyd (Blue Note, März 2024)

1-1. „Defiant, Tender Warrior“ – 4:17

Arranged By: Charles Lloyd, Jason Moran

Eine kraftvolle Eröffnung mit einem charakteristischen Dialog zwischen Saxophon und Klavier, das durch Lloyds lyrische Spielweise und die harmonischen Texturen von Jason Moran ergänzt wird. Der Titel deutet eine kämpferische und zugleich sanfte Haltung an.

1-2. „The Lonely One“ – 5:46

Eine melancholische Komposition, die Lloyds Fähigkeit zur klanglichen Erkundung des Gefühls der Einsamkeit zeigt. Das Stück zeichnet sich durch eine introspektive Melodie und subtile Begleitung aus.

1-3. „Monk’s Dance“ – 6:50

Eine Hommage an Thelonious Monk, in der Lloyd dessen spirituelle Tiefe und rhythmische Eigenwilligkeit aufgreift. Das Stück ist lebhaft und bewegt sich in unvorhersehbaren Richtungen, ähnlich wie Monks eigene Kompositionen.

1-4. „The Water Is Rising“ – 5:08

Ein atmosphärisches Stück, das auf die Klimakrise anspielt und durch fließende Saxophonlinien eine wachsende Spannung aufbaut, die an die steigenden Wasserstände erinnert.

1-5. „Late Bloom“ – 1:03

Ein kurzes, poetisches Interludium, das wie ein musikalisches Nachdenken über die Schönheit des Spätblühens wirkt. Es ist meditativ und öffnet den Raum für tiefere Reflexion.

1-6. „Booker’s Garden“ – 8:07

Eine nostalgische Reminiszenz an den Musiker Booker Little, der Lloyds Weg stark beeinflusste. Der Titel ist geprägt von einem ruhigen, aber tiefen Dialog zwischen Saxophon und Klavier und vermittelt eine warme, retrospektive Atmosphäre.

1-7. „The Ghost Of Lady Day“ – 6:43

Eine berührende Hommage an Billie Holiday, in der Lloyds Saxophon ihre Geisterstimme nachzeichnet. Der Titel vermittelt sowohl eine Ehrung ihrer musikalischen Seele als auch eine melancholische Erinnerung an ihre Zeit.

1-8. „The Sky Will Still Be There Tomorrow“ – 7:14

Das titelgebende Stück des Albums verkörpert Hoffnung und Beständigkeit. Es ist getragen von langen, schwebenden Melodielinien und schließt den ersten Teil mit einem Gefühl von Erhabenheit ab.

CD 2

2-1. „Beyond Darkness“ – 7:19

Ein intensives Stück, das die dunkleren Klangfarben von Lloyds Spiel erforscht. Die Komposition bewegt sich durch dichte Harmonien und komplexe Rhythmen und schafft eine geheimnisvolle Atmosphäre.

2-2. „Sky Valley, Spirit Of The Forest“ – 15:04

Ein episches Stück, das Naturverbundenheit und Spiritualität vereint. Die Musik entwickelt sich langsam, ähnlich einem langen Spaziergang durch einen tiefen Wald, und die Instrumente verweben sich wie ein Klangteppich.

2-3. „Balm In Gilead“ – 3:07

Arranged By: Charles Lloyd

Ein traditionelles Stück, das Lloyd in seine eigene Klangwelt überführt. Es ist eine spirituelle Ballade, die Heilung und Trost vermittelt, wie es der Titel andeutet.

2-4. „Lift Every Voice And Sing“ – 2:50

Arranged By: Charles Lloyd

Eine Interpretation des berühmten afroamerikanischen Hymnus, die als musikalisches Statement für Hoffnung und Zusammenhalt dient. Lloyd bewahrt den Geist des Originals und fügt dennoch seine eigene, persönliche Note hinzu.

2-5. „When The Sun Comes Up, Darkness Is Gone“ – 3:41

Ein aufbauendes Stück, das die befreiende Kraft eines neuen Tages besingt. Das Saxophon steht im Vordergrund und vermittelt eine positive, zukunftsgerichtete Stimmung.

2-6. „Cape To Cairo“ – 9:15

Eine musikalische Reise, die den afrikanischen Kontinent von Südafrika bis nach Ägypten klanglich durchquert. Das Stück integriert Einflüsse aus traditioneller afrikanischer Musik und modernen Jazz-Elementen.

2-7. „Defiant, Reprise; Homeward Dove“ – 4:21

Eine Rückkehr zu den Motiven des Eröffnungstitels, jedoch in einer sanfteren und reflektierteren Version. Es vermittelt ein Gefühl von Heimkehr und innerer Ruhe, die Lloyds Reise mit diesem Album abschließt.

Diese Tracklist zeigt die Vielfalt und Tiefe von Charles Lloyds musikalischem Ausdruck. Jede Komposition reflektiert seine jahrzehntelange Erfahrung und seine Fähigkeit, unterschiedliche Stimmungen und Themen in seiner Musik zu vereinen.

.