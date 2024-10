Nils Landgren Sentimental Journey Album Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Genre : Jazz

: ACT Music Besonderheit : Das Album ist für seine herausragende Klangqualität bekannt und richtet sich speziell an audiophile Hörer, die eine feine und detailreiche Produktion schätzen. ACT Music ist bekannt dafür, Aufnahmen in höchster Qualität zu produzieren, und Sentimental Journey erfüllt diesen Anspruch zu 100%.

: Das Album ist für seine herausragende Klangqualität bekannt und richtet sich speziell an audiophile Hörer, die eine feine und detailreiche Produktion schätzen. ACT Music ist bekannt dafür, Aufnahmen in höchster Qualität zu produzieren, und Sentimental Journey erfüllt diesen Anspruch zu 100%. Amazon Link: Nils Landgren

Album: Stereo, LP, CD, Streaming

Nils Landgren – Sentimental Journey

Das Album Sentimental Journey von Nils Landgren, veröffentlicht im Jahr 2002, ist eine einfühlsame Sammlung von Jazz- und Pop-Balladen, die den Hörer auf eine musikalische Reise durch gefühlvolle Melodien und emotionale Interpretation mitnimmt. Landgren, ein Meister der Posaune und stimmlich versierter Sänger, präsentiert auf diesem Werk eine persönliche Auswahl an Klassikern und neuen Arrangements, die die sanfte, melancholische Seite des Jazz beleuchten.

Die Produktion unter ACT

Das Album wurde unter dem renommierten Label ACT produziert, das sich durch seine hohe musikalische Qualität und künstlerische Vielfalt auszeichnet. ACT ist in der Jazzszene bekannt dafür, Produktionen zu veröffentlichen, die höchsten Ansprüchen an Klangqualität genügen und sich besonders an ein audiophiles Publikum richten. Sentimental Journeyerfüllt diese hohen Standards zu 100% und bietet ein Hörerlebnis, das durch seine klangliche Transparenz und Tiefe besticht.

Die sorgfältige Aufnahme und Abmischung des Albums unterstreichen die feinen Nuancen von Landgrens Posaune und Gesang, ebenso wie die harmonischen Arrangements der Mitwirkenden. Das Ergebnis ist ein Album, das jeden einzelnen Ton und jede musikalische Nuance in beeindruckender Klarheit und Präsenz wiedergibt, wodurch die emotionale Intensität der Musik noch stärker zur Geltung kommt.

Die Besetzung

Nils Landgren – Gesang und Posaune

Nils Landgren ist auf Sentimental Journey sowohl als Sänger als auch als Posaunist zu hören. Seine warme, intime Stimme und sein geschmackvolles Posaunenspiel prägen den Charakter des Albums maßgeblich. Landgren gelingt es, die Emotionen der ausgewählten Stücke mit großer Tiefe zu interpretieren, was die Lieder noch berührender macht. Sein Spiel auf der Posaune verleiht den Arrangements eine besondere Klangfarbe, die sowohl melancholische als auch hoffnungsvolle Stimmungen einfängt.

Anders Widmark – Piano

Der schwedische Pianist Anders Widmark begleitet Landgren auf einfühlsame Weise. Sein Klavierspiel ist geprägt von lyrischer Sensibilität und harmonischem Gespür, was perfekt zur Atmosphäre des Albums passt. Widmark trägt mit seinen melodischen Linien und fließenden Akkorden zur Intimität der Arrangements bei und unterstützt die emotionalen Höhen und Tiefen der Lieder.

Lars Danielsson – Bass

Lars Danielsson spielt den Kontrabass und verleiht den Stücken eine stabile und warme klangliche Basis. Sein Spiel zeichnet sich durch Präzision und einen tiefen, resonanten Klang aus, der dem Album eine besondere Tiefe und Erdung gibt. Danielssons Basslinien fügen sich nahtlos in die Arrangements ein und tragen zur ausgewogenen Dynamik des Albums bei.

Wolfgang Haffner – Schlagzeug

Der erfahrene Schlagzeuger Wolfgang Haffner sorgt mit seiner dezenten und geschmackvollen Spielweise für die rhythmische Grundlage der Stücke. Haffners zurückhaltendes, aber präzises Spiel passt perfekt zu der ruhigen und introspektiven Stimmung des Albums und verleiht den Songs eine leichte und unaufdringliche Dynamik, die Raum für die melodischen Elemente lässt.

Das FleshQuartet: Streicher für besondere Akzente

Um den Arrangements eine zusätzliche Tiefe und emotionale Nuance zu verleihen, arbeitet Nils Landgren auf Sentimental Journey mit dem FleshQuartet zusammen, einer Gruppe von herausragenden Streichern, die für ihre Vielseitigkeit bekannt sind:

Jonas Lindgren – Violine

– Violine Örjan Högberg – Viola

– Viola Mattias Hellden und Sebastian Öberg – Cello

Das Quartett bringt mit seinen Streichinstrumenten eine dichte, harmonische Atmosphäre in die Aufnahmen, die die Melancholie und Sensibilität der Songs verstärken. Besonders auf Balladen entfaltet das Zusammenspiel der Streicher eine ergreifende Klanglandschaft, die den emotionalen Kern der Lieder herausarbeitet.

Zusätzlich übernimmt Chrille Olsson den Bass auf dem Track „Everything Must Change“. Sein tiefes und voluminöses Spiel unterstützt dabei die introspektive und nachdenkliche Atmosphäre dieses besonderen Stücks.

Besondere Gäste

Auf Sentimental Journey werden einige Stücke durch die Beteiligung hochkarätiger Gastmusiker veredelt, die dem Album zusätzliche klangliche Facetten verleihen:

Esbjörn Svensson – Fender Rhodes: Der international bekannte Jazzpianist Esbjörn Svensson bringt mit seinem Spiel auf dem Fender Rhodes eine besondere Note in die Arrangements. Svenssons unverwechselbarer Stil, der durch seine kreative Verbindung von Jazz und modernem Klang geprägt ist, verleiht den Songs eine warme und zugleich innovative Atmosphäre.

– Fender Rhodes: Der international bekannte Jazzpianist bringt mit seinem Spiel auf dem Fender Rhodes eine besondere Note in die Arrangements. Svenssons unverwechselbarer Stil, der durch seine kreative Verbindung von Jazz und modernem Klang geprägt ist, verleiht den Songs eine warme und zugleich innovative Atmosphäre. Rigmor Gustafsson – Gesang auf „Fragile“: Die renommierte schwedische Jazzsängerin Rigmor Gustafsson ist auf einer gefühlvollen Interpretation von Stings „Fragile“ im Duett mit Landgren zu hören. Ihre klare, ausdrucksstarke Stimme ergänzt sich wunderbar mit Landgrens warmer Stimmfarbe, und zusammen schaffen sie eine Version des Stücks, die sowohl melancholisch als auch hoffnungsvoll klingt.

– Gesang auf „Fragile“: Die renommierte schwedische Jazzsängerin ist auf einer gefühlvollen Interpretation von Stings „Fragile“ im Duett mit Landgren zu hören. Ihre klare, ausdrucksstarke Stimme ergänzt sich wunderbar mit Landgrens warmer Stimmfarbe, und zusammen schaffen sie eine Version des Stücks, die sowohl melancholisch als auch hoffnungsvoll klingt. Viktoria Tolstoy – Gesang auf „Be There for You“: Mit ihrer charakteristischen Stimme bereichert Viktoria Tolstoy das Album auf dem Track „Be There for You“. Ihre harmonischen Gesangslinien fügen sich perfekt in die Struktur des Liedes ein und verleihen ihm eine zusätzliche emotionale Tiefe. Tolstoy bringt eine besondere Sensibilität und musikalische Feinheit in ihre Darbietung ein, die das Duett mit Landgren zu einem Highlight des Albums macht.

Klangliche Vielfalt und musikalische Tiefe

Sentimental Journey besticht durch seine atmosphärische Dichte und die musikalische Vielfalt, die die unterschiedlichen Arrangements und Beiträge der Mitwirkenden ermöglichen. Die Songs sind geprägt von einer sorgfältigen Balance zwischen den sanften Klängen der Streicher und dem emotionalen Ausdruck von Landgrens Gesang und Posaune. Die Gäste und das Quartett fügen dem Werk zusätzliche Klangschichten hinzu, die die tiefe, persönliche Stimmung der Balladen unterstreichen.

Durch die hochwertige Produktion von ACT wird jede Nuance und jeder Klang akribisch herausgearbeitet, was dem Album eine beeindruckende klangliche Transparenz verleiht. Sentimental Journey erfüllt die hohen Erwartungen audiophiler Hörer, die eine exzellente Tonqualität und eine detailreiche Wiedergabe schätzen. Das Album ist somit nicht nur musikalisch, sondern auch klangtechnisch ein Genuss für anspruchsvolle Ohren.

Mit Sentimental Journey gelingt es Nils Landgren, eine Sammlung von Songs zu präsentieren, die sowohl Fans des traditionellen Jazz als auch Liebhaber moderner, melodiöser Arrangements anspricht. Das Album ist eine Einladung, sich auf eine Reise durch Gefühle und Erinnerungen zu begeben, die in jedem Ton und jeder Note spürbar wird.

Tracklist und Beschreibungen von Sentimental Journey:

1. Speak Low – 4:32

Eine Jazz-Standard-Ballade, die ursprünglich von Kurt Weill und Ogden Nash komponiert wurde. In Nils Landgrens Interpretation erhält der Song eine sanfte und intime Atmosphäre, bei der Landgrens weiche Stimme und Posaune im Mittelpunkt stehen. Die Begleitung durch Klavier und Streicher verleiht dem Stück zusätzliche Tiefe und emotionale Spannung.

2. Ghost In This House – 4:43

Ein gefühlvoller Song, der die Leere und Melancholie nach dem Verlust einer geliebten Person beschreibt. Landgren gelingt es, die Traurigkeit und Einsamkeit in seiner Interpretation authentisch zu vermitteln. Die dezente Instrumentierung unterstreicht die melancholische Stimmung des Stücks.

3. This Masquerade – 4:05

Ein Klassiker von Leon Russell, der durch die legendäre Interpretation von George Benson bekannt wurde. Landgrens Version bringt eine jazzige Leichtigkeit, kombiniert mit einem tiefen emotionalen Ausdruck, während das Fender Rhodes und die Posaune für eine warme, schwebende Klanglandschaft sorgen.

4. Nature Boy – 5:04

Dieses Stück, geschrieben von Eden Ahbez, erzählt die mystische Geschichte eines jungen Mannes und seiner Weisheit über Liebe. Landgren und seine Band geben dem Song eine zurückhaltende, fast hypnotische Atmosphäre. Die sensible Interpretation und das langsame Tempo laden zum Nachdenken ein.

5. Fragile – 3:13

Stings Klassiker „Fragile“ wird hier in einem Duett mit Rigmor Gustafsson neu interpretiert. Die schlichte Instrumentierung und die sanften Stimmen der beiden Künstler unterstreichen die zerbrechliche Schönheit der Botschaft des Songs, der an die Verletzlichkeit des Lebens erinnert.

6. In A Sentimental Mood – 5:22

Ein weiteres Jazz-Highlight, das ursprünglich von Duke Ellington und John Coltrane bekannt gemacht wurde. Landgren verleiht dem Stück eine warme und weiche Note, seine Posaune führt durch die melancholische Melodie, begleitet von sanften Klavierakkorden und Streicherarrangements.

7. The Ballad Of The Sad Young Men – 5:19

Ein melancholisches Stück, das die Sehnsüchte und Träume junger Menschen thematisiert. Landgrens Stimme und die sanfte Begleitung schaffen eine intime Atmosphäre, die die nachdenkliche Natur des Songs verstärkt.

8. My Foolish Heart – 4:40

Ein zeitloser Jazz-Standard, der die bittersüßen Momente unerwiderter Liebe einfängt. Landgren und seine Band interpretieren diesen Klassiker auf eine sehr persönliche Weise, die seine emotionale Tiefe betont und gleichzeitig die zarte Melodie zum Leuchten bringt.

9. Should I Care – 4:10

Ein ruhiger, nachdenklicher Song, der sich mit der Frage der emotionalen Loslösung beschäftigt. Landgren transportiert die Unsicherheit und Verletzlichkeit des Textes durch seine gefühlvolle Interpretation und die dezenten Jazz-Arrangements.

10. Be There For You – 4:01

In diesem Stück singt Landgren gemeinsam mit Viktoria Tolstoy, und die beiden Stimmen ergänzen sich perfekt. Die Ballade handelt von der bedingungslosen Unterstützung und Zuneigung zwischen zwei Menschen. Die warme, harmonische Instrumentierung passt gut zur romantischen Stimmung des Songs.

11. Sentimental Journey – 4:40

Der Titeltrack des Albums bringt eine nostalgische Stimmung zum Ausdruck. Der Song ist ein Klassiker, der von Les Brown bekannt gemacht wurde und eine liebevolle Rückschau auf vergangene Zeiten bietet. Landgren verleiht dem Stück durch seine weiche Posaune und sanfte Stimme eine intime und verträumte Atmosphäre.

12. Everything Must Change – 4:37

Dieses Stück thematisiert die Unvermeidbarkeit des Wandels im Leben. Die langsame, gefühlvolle Melodie wird durch Landgrens warme Interpretation intensiviert. Die melancholische Begleitung und der tiefgründige Text machen diesen Song zu einem der emotionalen Höhepunkte des Albums.

13. I Will Survive – 4:31

Eine jazzige Neuinterpretation des Disco-Hits von Gloria Gaynor, bei der Landgren den Song in ein ruhiges und nachdenkliches Arrangement überträgt. Die Version hebt den trotzigen, hoffnungsvollen Kern des Songs auf subtile Weise hervor und gibt ihm eine neue, tiefere Dimension.

Jeder Track auf Sentimental Journey zeigt die Vielseitigkeit von Nils Landgren und seiner Band, wobei sie sowohl klassische als auch moderne Stücke mit ihrer charakteristischen Wärme und Sensibilität interpretieren. Die sorgfältig ausgewählten Songs und die liebevolle Produktion schaffen ein Album, das sowohl musikalisch als auch emotional in die Tiefe geht.