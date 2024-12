Vincent Peirani – Living Being II – Night Walker Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ACT 9858-2

ACT 9858-2 Format: CD, Album, Stereo, Streaming, Vinyl

CD, Album, Stereo, Streaming, Vinyl Land: Germany

Germany Veröffentlicht: 31. August 2018

31. August 2018 Genre: Jazz

Jazz Stil: Contemporary Jazz / Zeitgenössischer Jazz

Contemporary Jazz / Zeitgenössischer Jazz

Vincent Peirani – Living Being II: Night Walker

Über den Künstler Vincent Peirani

Vincent Peirani (*24. April 1980 in Nizza, Frankreich) ist ein renommierter französischer Akkordeonist und Komponist. Als vielseitiger Musiker überschreitet Peirani die Grenzen zwischen Jazz, Klassik, Pop und Weltmusik, was ihm weltweit Anerkennung eingebracht hat. Sein innovativer Ansatz, das Akkordeon im modernen Jazz neu zu definieren, hat ihm zahlreiche Preise eingebracht, darunter den Prix Django Reinhardt und mehrere Victoires du Jazz. Neben seiner Arbeit als Solokünstler ist er für zahlreiche Kollaborationen bekannt, darunter mit Émile Parisien, Michel Portal und Michael Wollny.

Das Album „Living Being II – Night Walker“

„Living Being II: Night Walker“ ist das zweite Album von Vincent Peirani mit seinem Living Being Quintett. Es wurde 2018 veröffentlicht und ist die Fortsetzung seines gefeierten Albums Living Being (2015). Veröffentlicht wurde das Werk auf dem renommierten Jazz-Label ACT Music, das für seine Förderung europäischer Jazzmusiker bekannt ist.

Das Album präsentiert eine kraftvolle Fusion aus Jazz, Rock, Klassik und Filmmusik, getragen von Peiranis kreativer Vision. Es ist geprägt von dichten Arrangements, dynamischen Spannungsbögen und der einzigartigen Kombination aus lyrischen und explosiven Momenten. Die thematische Grundlage des Albums liegt in der Auseinandersetzung mit emotionalen Dunkelheiten, nächtlichen Atmosphären und einer tiefen menschlichen Ausdruckskraft.

Mitwirkende Musiker

Für die Umsetzung dieses ambitionierten Projekts versammelte Peirani ein außergewöhnliches Ensemble:

Vincent Peirani – Akkordeon, Stimme, Komposition

Peirani steht im Mittelpunkt des Albums und nutzt sein Akkordeon, um eine Bandbreite von Klängen zu erzeugen, die von zarten, melodischen Passagen bis hin zu kraftvollen rhythmischen Akzenten reichen. Émile Parisien – Sopransaxophon

Parisien, ein enger musikalischer Partner Peiranis, bringt sein improvisatorisches Genie ein. Sein Saxophonspiel ergänzt Peiranis Akkordeon mit lyrischer Tiefe und expressiven Ausbrüchen. Tony Paeleman – Keyboard, Fender Rhodes

Paeleman sorgt mit seinen Keyboard-Klängen für einen modernen, fast cineastischen Charakter und fügt dem Gesamtklang eine elektronische Dimension hinzu. Julien Herné – E-Bass

Herné bringt Groove und rhythmische Stabilität ein, was besonders in den rockigeren Stücken wie dem Titeltrack „Night Walker“ spürbar wird. Yoann Serra – Schlagzeug

Serra ist für die dynamischen und oft überraschenden rhythmischen Muster verantwortlich, die das Album antreiben und strukturieren.

Produktion und Rezeption

Das Album wurde unter der Leitung von Vincent Peirani produziert, der sich erneut als visionärer Künstler bewies. Die Kritiker lobten das Werk für seine stilistische Vielfalt und die perfekte Balance zwischen Komplexität und Emotionalität. „Living Being II – Night Walker“ wurde in der Jazzszene hoch geschätzt und festigte Peiranis Ruf als einer der innovativsten Musiker seiner Generation.

Mit diesem Album zeigt Vincent Peirani, wie er traditionelle Instrumente und Genres in einem zeitgenössischen Kontext neu erfinden kann, und etabliert sich einmal mehr als Vorreiter des modernen Jazz.

Fazit

„Living Being II – Night Walker“ ist ein beeindruckendes Beispiel für Vincent Peiranis außergewöhnliche Fähigkeit, musikalische Welten miteinander zu verbinden und dabei neue Ausdrucksformen zu erschaffen. Das Album ist ein Meisterwerk moderner Klangkunst, das gleichermaßen zugänglich wie intellektuell anspruchsvoll ist.

Peirani gelingt es, das Akkordeon aus seiner traditionellen Rolle herauszulösen und als vielseitiges Instrument der zeitgenössischen Musik zu präsentieren. Die Kombination aus Jazz, Rock, Klassik und Filmmusik schafft ein klangliches Universum, das sowohl emotional tiefgründig als auch technisch brillant ist. Jeder Track auf dem Album erzählt eine Geschichte, sei es durch dramatische Spannungsbögen, unerwartete Interpretationen bekannter Stücke oder intime, melancholische Momente.

Das Zusammenspiel des Quintetts ist dabei von höchster Präzision und Leidenschaft geprägt. Besonders bemerkenswert ist, wie Peirani es schafft, die individuellen Stärken jedes Musikers hervorzuheben, während das Gesamtkonzept des Albums niemals aus dem Fokus gerät. Émile Parisien liefert atemberaubende Soli, Tony Paelemans Keyboard fügt moderne Texturen hinzu, Julien Herné sorgt für treibende Grooves, und Yoann Serra bringt mit seinen Schlagzeugarrangements eine kreative rhythmische Tiefe.

Mit „Living Being II – Night Walker“ geht Peirani über die bloße musikalische Virtuosität hinaus. Er bietet eine emotionale Reise, die von dunklen und mysteriösen Klanglandschaften geprägt ist, aber dennoch Raum für Hoffnung und Licht lässt. Die Entscheidung, Stücke wie „Bang Bang“ oder „Staying Alive“ neu zu interpretieren, zeugt von Mut und einer tiefen musikalischen Intelligenz.

Das Album ist nicht nur ein Genuss für Jazzliebhaber, sondern auch eine Einladung an ein breiteres Publikum, sich von den Grenzen der Genres zu lösen und sich auf eine klangliche Entdeckungsreise zu begeben. Es bestätigt Vincent Peirani als einen der führenden Innovatoren im zeitgenössischen Jazz und als Musiker, der die Fähigkeit besitzt, Tradition und Moderne auf einzigartige Weise miteinander zu verbinden.

In der Welt des Jazz und darüber hinaus ist „Living Being II – Night Walker“ ein Werk, das die Zeit überdauern wird, ein Album, das Emotion, Technik und Kreativität in perfekter Harmonie vereint. Es ist nicht nur ein Album, sondern ein musikalisches Erlebnis, das bei jedem Hören neue Facetten offenbart.

Tracklist:

Bang Bang (Sonny Bono) – 3:26

Eine düstere und dynamische Neuinterpretation des Klassikers von Sonny Bono, die melancholische und dramatische Elemente verbindet. Enzo (Vincent Peirani) – 4:29

Ein poetisches und introspektives Stück, das eine warme Melodie mit subtilen rhythmischen Akzenten kombiniert. Le Clown Sauveur De La Fête Foraine (Vincent Peirani) – 2:43

Verspielte und theatralische Klänge, die eine Geschichte von Zirkusatmosphäre und nostalgischem Charme erzählen. What Power Art Thou (Henry Purcell) – 5:55

Eine kraftvolle Bearbeitung eines Barockstücks, die zwischen dramatischer Intensität und moderner Sensibilität oszilliert. 5. I Opening (Vincent Peirani) – 3:52

Ein atmosphärisches Intro, das Spannung aufbaut und mit subtilen Klangeffekten fasziniert. Kashmir To Heaven (Suite):



II Kashmir (Page, Plant, Bonham) – 5:41

Eine jazzige Adaption des Led-Zeppelin-Klassikers, die die monumentale Kraft des Originals mit frischen Harmonien neu belebt. III Stairway To Heaven (Plant, Page) – 3:26

Eine emotionale Hommage an den ikonischen Song, durchzogen von Peiranis charakteristischer lyrischer Herangehensweise. Night Walker (Vincent Peirani) – 6:55

Der titelgebende Track, der mit dunklen, rhythmischen Strukturen und explosiven Höhepunkten die Essenz des Albums verkörpert. K2000 (Vincent Peirani) – 1:42

Ein kurzes, energiegeladenes Zwischenspiel mit futuristischen und experimentellen Klängen. Falling (Vincent Peirani) – 4:40

Ein gefühlvolles Stück, das durch seine melancholische Melodie und sanfte Dynamik besticht. Unknown Chemistry (Vincent Peirani) – 6:15

Mysteriöse und meditative Klanglandschaften, die improvisatorischen Freiraum bieten. Smoke & Mirrors (Vincent Peirani) – 4:42

Der Abschluss des Albums, geprägt von filigranen Arrangements und einer hypnotischen Atmosphäre.

Dieses vielseitige und experimentierfreudige Album zeigt Peiranis Fähigkeit, unterschiedlichste musikalische Einflüsse zu einem kohärenten und emotional berührenden Gesamtwerk zu verweben.