Hemlock Ernst & Kenny Segal – Back At The House Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)



Label: Ruby Yacht – RBYT-11

Ruby Yacht – RBYT-11 Format: Vinyl, LP, Album, Stereo

Vinyl, LP, Album, Stereo Land: USA

USA Veröffentlicht: 25. Oktober 2019

25. Oktober 2019 Genre: Hip-Hop

Hip-Hop Stil: Alternative Hip-Hop, Experimental Hip-Hop

Alternative Hip-Hop, Experimental Hip-Hop Werbung Amazon Link: Hemlock Ernst

Das Album Back At The House, eine Zusammenarbeit zwischen dem Rapper Hemlock Ernst und dem Produzenten Kenny Segal, stellt ein bemerkenswertes Werk in der modernen Hip-Hop-Szene dar. Erschienen am 25. Oktober 2019 über das Label Ruby Yacht, verbindet es introspektive Texte mit innovativen, emotional geladenen Beats. Es hat sich schnell zu einem Sammlerstück entwickelt und wird aktuell zu hohen Preisen gehandelt, da physische Kopien selten geworden sind und kaum erhältlich sind.

Die Interpreten

Hemlock Ernst

Hinter dem Pseudonym Hemlock Ernst verbirgt sich Samuel T. Herring, der vor allem als charismatischer Sänger der Synthpop-Band Future Islands bekannt ist. Mit seinem charakteristisch tiefen, gefühlvollen Gesang hat Herring in der Indie-Musikszene Kultstatus erlangt. Unter dem Namen Hemlock Ernst begibt er sich jedoch auf neues Terrain und präsentiert sich als wortgewandter MC. Seine Texte sind tiefgründig, oft autobiografisch und von poetischer Präzision geprägt. Sie reflektieren Themen wie Identität, Verlust, Selbstfindung und den alltäglichen Kampf des Menschseins.

Kenny Segal

Kenny Segal ist ein gefeierter Produzent aus Los Angeles, bekannt für seine experimentellen und atmosphärischen Produktionen im Bereich des Underground-Hip-Hop. Er hat mit Künstlern wie milo, R.A.P. Ferreira und Open Mike Eagle zusammengearbeitet. Segals Beats auf Back At The House sind durchzogen von warmen Jazz-Samples, subtilen Synthesizern und unkonventionellen Rhythmen, die ein perfektes Fundament für Ernsts introspektive Lyrics schaffen.

Die Musik und Intention

Musikalisch ist das Album eine meisterhafte Verschmelzung von Hemlock Ernsts lyrischer Tiefe und Kenny Segals geschickter Produktionskunst. Die Tracks sind geprägt von einer melancholischen, aber dennoch optimistischen Grundstimmung. Segal erzeugt Klanglandschaften, die sowohl organisch als auch futuristisch wirken – von sanften Gitarrenriffs und Klavierakkorden bis hin zu fließenden Drum-Loops und subtilen elektronischen Texturen.

Hemlock Ernst nutzt diese musikalische Kulisse, um persönliche Geschichten zu erzählen. Seine Texte greifen oft auf den klassischen Storytelling-Ansatz des Hip-Hop zurück, wobei sie dennoch eine poetische und reflektierte Note behalten. Die Intention des Albums scheint klar: Es geht um Ehrlichkeit, Selbsterkenntnis und darum, das Alltägliche in Kunst zu verwandeln.

Ein zentraler Aspekt von Back At The House ist die intime Atmosphäre. Herring rappt oft in einem ruhigen, fast gesprächsartigen Tonfall, was den Hörer direkt in seine Gedankenwelt zieht. Die Verbindung von Text und Musik wirkt fast wie ein Dialog zwischen Künstler und Zuhörer.

Rezeption und Kritiken

Back At The House wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt. Besonders hervorgehoben wurde die Fähigkeit der beiden Künstler, etwas Zeitloses und gleichzeitig Innovatives zu schaffen. Hemlock Ernst wurde für seinen authentischen und ehrlichen Ansatz gefeiert – viele Kritiker beschrieben ihn als eine erfrischende Stimme im Hip-Hop, die sich durch ihre literarische Qualität auszeichnet.

Kenny Segals Produktion wurde ebenfalls hochgelobt. Sein Stil wurde als einzigartig beschrieben, da er klassische Hip-Hop-Elemente mit modernen, experimentellen Ansätzen kombiniert. Das Album wurde oft mit den Arbeiten von Künstlern wie MF DOOM oder Madlib verglichen, gleichzeitig aber als eigenständiges und unverwechselbares Werk anerkannt.

Ein Grund, warum das Album heute so hoch gehandelt wird, liegt in seiner begrenzten physischen Verfügbarkeit. Besonders die Vinyl-Ausgaben sind begehrt und erzielen auf dem Zweitmarkt hohe Preise. Diese Seltenheit hat den Kultstatus des Albums weiter gesteigert und es zu einem Must-Have für Sammler gemacht.

Fazit;

Back At The House ist ein außergewöhnliches Album, das in seiner Gesamtheit beeindruckt und nachhaltig bewegt. Es verbindet die lyrische Sensibilität von Hemlock Ernst mit den innovativen, emotional aufgeladenen Klangwelten von Kenny Segal und schafft damit ein Werk, das weit über den typischen Rahmen des Hip-Hop hinausgeht. Die intime Atmosphäre und die aufrichtige Erzählweise machen das Album zu einem Erlebnis, das den Hörer nicht nur unterhält, sondern auch inspiriert und nachdenklich stimmt.

Für mich persönlich ist dieses Album tatsächlich ein Meisterwerk. Es ist eines dieser seltenen Werke, bei denen die Grenzen zwischen Musik und Kunst verschwimmen. Die Art und Weise, wie Hemlock Ernst seine tiefsten Gedanken und Gefühle in Worte fasst und Kenny Segal diese mit einer subtilen, fast cineastischen Klangkulisse untermalt, ist schlichtweg atemberaubend. Es ist ein Album, das ich nicht einfach nur höre – ich erlebe es jedes Mal aufs Neue.

Ich höre Back At The House gerne und vor allem bewusst, als einen echten Genuss. Es ist nicht nur Musik für den Hintergrund, sondern ein Werk, das Aufmerksamkeit verlangt und verdient. Jeder Track hat seine eigene Geschichte, seine eigene Dynamik und lädt dazu ein, die Augen zu schließen und sich ganz auf den Moment einzulassen. Für mich gehört dieses Album zu den seltenen Perlen, die immer wieder aufs Neue faszinieren und dabei nie ihren Zauber verlieren. Es ist eine Erfahrung, die ich jedem Musikliebhaber ans Herz legen würde.

Tracklist und Beschreibung