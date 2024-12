Nicolas Parent Trio – Mirage Hörbericht:

Label: Kein Labeö (Nicolas Parent Selbstveröffentlichung) – 12111970

Format: CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming

Land: Frankreich

Veröffentlicht: 2019

Genre: Jazz

Stil: Contemporary Jazz / Zeitgenössischer Jazz

Das Album Mirage des Nicolas Parent Trios stellt eine meisterhafte Verschmelzung von Jazz, Weltmusik und moderner Improvisation dar. Unter der Leitung des französischen Gitarristen Nicolas Parent gelingt dem Trio eine musikalische Entfaltung, die sich durch ein sensibles Zusammenspiel und eine außergewöhnliche Klangvielfalt auszeichnet. Der Weg, den das Trio einschlägt, beruht auf einem tiefen Verständnis für musikalische Traditionen und experimentelle Ansätze, was dem Album einen einzigartigen Charakter verleiht.

Entstehung und Konzept

Mirage wurde von der Schönheit und Flüchtigkeit von Naturerscheinungen inspiriert, insbesondere den weiten, endlosen Landschaften der Wüste. Diese metaphysische Verbindung zur Vergänglichkeit der Dinge findet sich sowohl im Konzept des Albums als auch in den musikalischen Elementen der Kompositionen. Die Wüste ist ein Raum der Ruhe und der ständigen Veränderung, ein Ort, an dem die Zeit langsamer scheint und alles immer wieder in einem anderen Licht erscheint. Diese Idee der Vergänglichkeit und flimmernden Illusion spiegelt sich in der Musik wider: atmosphärische Klänge, die zugleich minimalistisch und tiefgründig sind, erzeugen eine kontemplative Stimmung.

Nicolas Parent, der als Gitarrist mit einer klassischen Ausbildung und einer großen Leidenschaft für Jazz und Weltmusik hervorsticht, kombiniert in diesem Album seine präzise Gitarrentechnik mit einem offenen, improvisatorischen Ansatz. Er bedient sich nicht nur westlicher Musiktraditionen, sondern lässt sich auch stark von Elementen der Weltmusik beeinflussen – insbesondere der orientalischen Musik. So gelingt es ihm, eine Brücke zwischen unterschiedlichen Kulturen und musikalischen Ausdrucksformen zu schlagen, ohne dabei an Authentizität zu verlieren. Die Kompositionen sind komplex und doch zugänglich, mit einer klaren Intention, den Zuhörer in eine andere Welt zu entführen, die zugleich von Sanftheit und innerer Spannung geprägt ist.

Besetzung

Das Nicolas Parent Trio setzt auf eine minimalistische Instrumentierung, die jedoch maximalen Raum für musikalische Interaktion lässt. Die Besetzung ist:

Nicolas Parent – Gitarre

– Gitarre Kontrabass – In wechselnden Besetzungen, wobei häufig prominente europäische Bassisten das Trio ergänzen

– In wechselnden Besetzungen, wobei häufig prominente europäische Bassisten das Trio ergänzen Percussion/Schlagzeug – Künstler, die geschickt traditionelle und moderne Rhythmen miteinander verweben, um einen reichen, vielschichtigen Klangteppich zu schaffen

Diese reduzierte Besetzung ermöglicht es den Musikern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Zusammenspiel auf ein sehr intimes Level zu heben. Die Gitarre von Parent steht im Mittelpunkt und wird oft von den warmen, tiefen Klängen des Kontrabasses und den rhythmischen, klanglich differenzierten Percussion-Elementen begleitet. Jeder Musiker hat seinen Raum, um zu glänzen, und die Kommunikation zwischen den Instrumenten ist der Schlüssel zum Erfolg des Albums.

Stil und Musik

Mirage lässt sich stilistisch zwischen modernem Jazz, Flamenco und orientalischen Klangfarben einordnen, wobei jedes dieser Elemente in den einzelnen Stücken auf einzigartige Weise zum Leben erweckt wird. Die Musik des Albums folgt oft ungeraden Taktarten, was zu einer leichten, aber markanten Unregelmäßigkeit führt, die den Hörer fesselt und ihn dazu einlädt, den Raum für die musikalische Reise zu öffnen. Feine dynamische Abstufungen und fließende Melodielinien bestimmen den Charakter der Stücke, sodass eine tiefe emotionale Verbindung zur Musik entsteht.

Besonders der Titeltrack Mirage fängt den Geist des Albums perfekt ein. Das Stück ist von repetitiven Mustern geprägt, die in ihrer hypnotischen Wirkung fast tranceartig erscheinen. Diese musikalische Wiederholung schafft einen Zustand der Verzückung, in dem der Hörer die Bedeutung von Raum und Zeit hinter sich lässt. Auf der anderen Seite gibt es Stücke, die rhythmisch komplexer sind und mit unerwarteten Wendungen überraschen. Diese Momente sind besonders spannend, da sie die Virtuosität des Trios und die musikalische Intelligenz der Musiker unterstreichen.

Kritische Würdigung

Mirage wurde in der Jazzszene hochgelobt und ist ein weiteres Beispiel für das kreative Potenzial des Nicolas Parent Trios. Kritiker heben besonders die Fähigkeit des Trios hervor, ohne Worte zu kommunizieren und Geschichten zu erzählen. In einer Zeit, in der die Welt zunehmend von lauten und hektischen Klängen bestimmt wird, schafft es dieses Album, eine völlig andere Sprache zu sprechen – eine, die durch Stille, Nuancen und Subtilität überzeugt. Die warme Klangproduktion und die feinsinnige Kommunikation zwischen den Musikern lassen Mirage zu einem wahren Meisterwerk werden. Nicolas Parent wird als einer der innovativen Gitarristen seiner Generation gefeiert, dessen Spiel sowohl Tiefe als auch Leichtigkeit in sich trägt.

Audiophile Bewertung

Für Liebhaber von hochwertiger Musikproduktion ist Mirage ein wahrer Genuss. Die Aufnahmequalität ist exzellent und lässt jedes Detail der Darbietung zur Geltung kommen. Die Gitarre von Parent ist unglaublich präsent und detailliert, sie klingt klar und lebendig, und doch hat sie eine gewisse Wärme, die sie organisch und einladend macht. Der Kontrabass ist voll und tief, wobei jede Saite präzise zum Leben erweckt wird. Die Percussion-Elemente, sei es in Form von Trommeln oder anderen traditionellen Instrumenten, füllen den Raum mit einer klanglichen Tiefe und Klarheit, die das Album besonders für audiophile Hörer zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Jedes Instrument hat seinen Platz im Gesamtbild, und die Balance zwischen den Klängen ist nahezu perfekt.

Mitwirkende und ihre Rollen:

Vincent Segal (Cello):

Ein vielseitiger Cellist, bekannt für seine Arbeit in verschiedenen Genres, von Klassik über Jazz bis hin zu Weltmusik. Seine Beiträge verleihen dem Album eine zusätzliche Klangtiefe und eine emotionale Dimension, die besonders in den introspektiven Stücken zur Geltung kommt. Kentaro Suzuki (Kontrabass):

Ein erfahrener Bassist, der mit seiner präzisen Technik und musikalischen Sensibilität die rhythmische Basis des Albums schafft. Seine warme und resonante Basslinie harmoniert perfekt mit den Gitarrenmelodien von Nicolas Parent. Nicolas Parent (Gitarre, Komposition):

Als Kopf des Trios zeichnet sich Nicolas Parent durch seine innovative Spielweise und seine Fähigkeit aus, verschiedene musikalische Traditionen zu verschmelzen. Seine Kompositionen sind sowohl technisch anspruchsvoll als auch emotional tiefgreifend. Alexis Bardinet (Mastering):

Ein renommierter Mastering-Ingenieur, der für seine präzise Arbeit bekannt ist. Bardinet sorgt dafür, dass das Album eine klare und ausgewogene Klangqualität besitzt, die sowohl die Feinheiten der Instrumente als auch die dynamischen Kontraste hervorhebt. Guillaume Arbonville (Percussion):

Mit seiner rhythmischen Vielfalt und seinem Feingefühl für Dynamik ergänzt Arbonville die melodischen Elemente des Albums. Seine Percussion verleiht den Stücken sowohl eine sanfte Struktur als auch einen pulsierenden Drive. François Baurin (Aufnahme, Mischung):

Als verantwortlicher Toningenieur ist Baurin maßgeblich daran beteiligt, die intime und warme Klangästhetik des Albums einzufangen. Seine Mischung balanciert die Instrumente perfekt aus und hebt die emotionale Intensität der Kompositionen hervor.

Zusammenarbeit:

Das Zusammenspiel dieser talentierten Musiker und Techniker macht Mirage zu einem außergewöhnlichen Album. Jeder Mitwirkende trägt seinen einzigartigen Stil und seine Expertise bei, was das Gesamtwerk reichhaltig und vielschichtig gestaltet.

Schlusswort:

Mirage des Nicolas Parent Trios ist weit mehr als nur ein musikalisches Werk – es ist eine Einladung, die Augen zu schließen, die Welt für einen Moment loszulassen und sich in einen Zustand des Träumens zu versetzen. Die Kompositionen und Arrangements des Albums schaffen es, den Hörer in eine andere Welt zu entführen, eine Welt voller Wärme, Hoffnung und flüchtiger Schönheit. Dabei bleibt das Album stets positiv und leichtfüßig, ohne in Melancholie zu verfallen – eine bemerkenswerte Leistung, insbesondere angesichts der orientalischen Einflüsse, die oft mit einer gewissen Wehmut assoziiert werden.

Doch genau diese Assoziation führt vielleicht zu einer tieferen Reflexion: Orientalische Musik hat die Kraft, universelle Gefühle zu wecken, sei es Freude, Sehnsucht oder ein unbestimmtes Nachdenken über die Welt und ihren Zustand. Die Musik auf Mirage ist frei von direkter Trauer, doch sie lädt den Zuhörer dazu ein, die eigene Empfindung hineinzulegen – sei es die Hoffnung auf eine bessere Welt oder die stille Auseinandersetzung mit dem Leid, das uns täglich in den Nachrichten begegnet.

Gerade in einer Zeit, in der die Welt von Konflikten wie denen im Gaza-Streifen erschüttert wird, spiegelt Mirage eine universelle Wahrheit wider: Wir alle gehören zu einer Menschheitsfamilie. Die Musik erinnert daran, dass diese Erkenntnis der Schlüssel sein könnte, um Frieden zu schaffen und den ewigen Kreislauf von Leid und Hass zu durchbrechen. Solange wir uns als getrennte Individuen oder Gruppen wahrnehmen, bleiben wir gefangen – wie Marionetten in einem Spiel, das wir nicht verstehen. Doch wenn wir die Einheit begreifen, können wir die Illusion, die Mirage, durchschauen und gemeinsam einen Weg in eine bessere Zukunft finden.

Das Album ist damit nicht nur eine musikalische Reise, sondern auch eine tiefere Metapher für die Illusionen, die uns umgeben – und die Möglichkeit, sie zu überwinden. Mit seiner sanften, träumerischen Klangwelt inspiriert Mirage dazu, die Augen und Herzen für eine neue Perspektive zu öffnen, in der Musik und Menschlichkeit die Brücke zueinander bilden. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Frieden in uns selbst beginnt und durch Verbindung wachsen kann.

Tracklist und Beschreibung: