Thivan Labs Eros 9 Hornlautsprecher Test / Erfahrungsbericht:

Einführung zur Thivan Labs Eros 9

Die Thivan Labs Eros 9 ist ein Lautsprecher, der in der audiophilen Szene vor allem durch seinen hohen Wirkungsgrad und die vielseitige Einsetzbarkeit geschätzt wird. Mit der Fähigkeit, sowohl mit Transistor- als auch Röhrenverstärkern betrieben zu werden, richtet sich dieser Lautsprecher an Hörer mit unterschiedlichen Vorlieben und technischen Setups. Dennoch wird der Eros 9 oft in Verbindung mit Röhrenverstärkern empfohlen, da diese in der Regel für eine besonders harmonische und musikalische Wiedergabe sorgen.

In meinem Fall hatte ich die Möglichkeit, die Eros 9 bei einem guten Freund ausgiebig zu hören. Dabei wurde schnell klar, dass dieser Lautsprecher eine Reihe von beeindruckenden Stärken hat, aber auch nicht ganz frei von Schwächen ist – insbesondere wenn er nicht in einer optimal abgestimmten Umgebung betrieben wird.

Klangliche Eindrücke und persönliche Bewertung

Die klangliche Performance der Eros 9 war insgesamt gut, jedoch nicht in jeder Hinsicht überzeugend. Mein Freund betrieb die Lautsprecher mit einem Transistorverstärker, da kein Röhrenverstärker zur Verfügung stand. Auch wenn die Kombination mit einem Transistorverstärker keinesfalls schlecht war, stellte ich fest, dass der Lautsprecher in dieser Konstellation nicht sein volles Potenzial entfalten konnte.

Die Stärken der Eros 9 lagen in der Dynamik und der klaren Wiedergabe von Details. Insbesondere in den Mitten und Höhen zeigte der Lautsprecher eine bemerkenswerte Präzision. Stimmen und Instrumente waren gut aufgelöst, und die Klangfarbe war insgesamt angenehm. Der Bassbereich war präsent, ohne übermäßig dominant zu wirken, was gerade in moderaten Raumgrößen positiv auffällt.

Dennoch gab es einen Punkt, der für mich nicht zufriedenstellend war: die Raumtiefe. Für meine Hörgewohnheiten ist die Fähigkeit eines Lautsprechers, eine plastische, dreidimensionale Bühne aufzubauen, von zentraler Bedeutung. Hier konnte die Eros 9 meinen Erwartungen nicht gerecht werden. Die klangliche Bühne wirkte flacher, als ich es mir gewünscht hätte, und das Gefühl einer realistischen räumlichen Abbildung fehlte.

Diese Eigenschaft führte letztlich dazu, dass ich die Eros 9 trotz ihrer positiven Aspekte nicht als geeignet für meine Bedürfnisse empfand. Im direkten Vergleich würde ich die Horns FP 15 MK II vorziehen, da sie in meiner Wahrnehmung eine deutlich bessere Raumabbildung bietet und die Musik lebendiger und greifbarer darstellt.

Überlegungen zum idealen Betrieb

Die Thivan Labs Eros 9 ist aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads prädestiniert für den Betrieb mit Röhrenverstärkern. Röhrengeräte können oft eine wärmere und räumlichere Wiedergabe liefern, was den Schwächen der Raumtiefe möglicherweise entgegenwirken könnte. Leider hatte ich in meinem Probehören nicht die Möglichkeit, diese Kombination zu testen. Es bleibt jedoch die Vermutung, dass der Lautsprecher unter solchen Bedingungen deutlich besser performen könnte.

Wie sich die neuere Ultra-Variante verhält, kann ich nicht beurteilen, da ich dieses Modell bislang nicht gehört habe. Es wäre jedoch interessant, herauszufinden, ob die überarbeitete Version der Eros 9 in Bereichen wie der Raumtiefe und Bühnenabbildung Fortschritte gemacht hat.

Fazit

Die Thivan Labs Eros 9 ist ein solider Lautsprecher, der insbesondere durch seinen Wirkungsgrad und die präzise Wiedergabe in den Mitten und Höhen punktet. Er bietet viele Qualitäten, die ihn für eine Vielzahl von Hörern interessant machen – besonders für diejenigen, die auf Röhrengeräte setzen und in kleineren bis mittelgroßen Räumen hören.

Für meine persönlichen Anforderungen reichte die Eros 9 jedoch nicht aus. Der Mangel an Raumtiefe war ein entscheidender Faktor, der für mich nicht zu übersehen war. Obwohl der Lautsprecher in anderen Aspekten überzeugen konnte, blieb dieses Defizit bestehen und führte letztlich dazu, dass ich ihm andere Modelle wie die Horns FP 15 MK II vorziehen würde. Die Eros 9 ist somit ein Lautsprecher mit viel Potenzial, der jedoch nicht für jeden Hörgeschmack die optimale Wahl darstellt.

Technische Daten:

Thivan Labs Eros 9

Eigenschaft Details Typ 2-Wege Standlautsprecher Treiber 15-Zoll Papiermembran-Tieftöner; 1,4-Zoll Titan-Hochfrequenz-Kompressionstreiber mit 90° x 90° Horn Empfindlichkeit 98 dB (2,83V @ 1m) Impedanz 8 Ohm (nominal) Frequenzgang 33 Hz – 20 kHz (-3 dB) Trennfrequenz 2,0 kHz Belastbarkeit 150 W RMS Empfohlene Verstärkerleistung > 7 W pro Kanal Abmessungen (B x T x H) 45 cm x 35 cm x 105 cm Gewicht 45 kg pro Lautsprecher

