Threshold S300

Die Threshold S/300 Endstufe: Test / Erfahrungsbericht

Entstehung der Firma Threshold

Die Marke Threshold wurde 1974 von Nelson Pass, einem der bekanntesten und einflussreichsten Entwickler in der High-End-Audio-Szene, gegründet. Nelson Pass hatte von Anfang an eine klare Vision: High-End-Verstärker zu entwickeln, die neue Standards in Klangqualität setzen. Er etablierte Threshold als einen der Vorreiter in der Nutzung innovativer Schaltungskonzepte, wie der „Stasis“-Technologie, die später zu einem Markenzeichen der Firma wurde. Diese Technologie ermöglichte eine außergewöhnliche Klangreinheit und Leistung durch eine clevere Kombination von Class-A- und Class-AB-Schaltungstopologien. Threshold wurde schnell zu einer festen Größe im Bereich audiophiler Verstärker, geschätzt für kompromisslose Qualität und bahnbrechende Innovationen.

Die Threshold S/300: Technische Highlights

Die Threshold S/300 ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Ingenieurskunst, die Nelson Pass bei Threshold umsetzte. Es handelt sich um eine leistungsstarke Stereo-Endstufe mit einer Nennleistung von 150 Watt pro Kanal an 8 Ohm, die dank ihrer Stasis-Technologie sowohl bei niedrigen als auch hohen Lautstärken eine außergewöhnliche Klangtreue bietet.

Die Endstufe zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Massive Bauweise: Die S/300 wiegt rund 25 Kilogramm und ist in einem robusten, industriellen Gehäuse untergebracht, das für maximale Haltbarkeit und eine effiziente Wärmeableitung sorgt.

Die S/300 wiegt rund 25 Kilogramm und ist in einem robusten, industriellen Gehäuse untergebracht, das für maximale Haltbarkeit und eine effiziente Wärmeableitung sorgt. Diskrete Schaltung: Alle Komponenten der Verstärkerschaltung sind diskret aufgebaut, was die Signalreinheit erhöht.

Alle Komponenten der Verstärkerschaltung sind diskret aufgebaut, was die Signalreinheit erhöht. Stasis-Technologie: Diese innovative Schaltung gewährleistet minimale Verzerrungen und ein hohes Maß an klanglicher Transparenz.

Persönliche Erfahrungen mit der S/300

Diese wunderbare Endstufe hatte ich vor einigen Jahren gebraucht und voll funktionsfähig erworben. Optisch würde ich sagen, sie ist nicht wirklich mein Fall, da die Proportionen mich nicht angesprochen hat. Leider ist die Endstufe breiter als sie tief ist, und das gefällt mir überhaupt nicht. Doch letztendlich zählen die klanglichen Qualitäten mehr als die Optik selbst. Und das natürlich auch nur dann, wenn man keine bessere Hälfte zu Hause stehen hat, die in Drachenmanier alles verbieten will, was der Mann gerne hat. Und ja! Ich hatte so einen Drachen zu Hause, der sich sogar eingemischt hat, was ich in meinen Einkaufswagen legen darf und was nicht.

Zum Glück habe ich diesen bösen Menschen seit über neun Jahren nicht mehr in meinem Leben, und sie darf einem anderen auf den Zeiger gehen. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass es kaum Frauen gibt, die sich für HiFi so interessieren wie wir Männer. Deshalb muss die Frau kein Drache sein, um eine gewisse Ablehnung gegenüber diesen hässlichen Kisten zu entwickeln.

Klangliche Qualitäten und Schwachstellen

Kommen wir zurück zur Threshold. Klanglich eine wirklich fantastische Maschine, die keine Wünsche offenlässt. Wenn die Lautsprecher passen, offenbart sich eine detailreiche Tiefe und eine sehr angenehme Spielweise. Druck vermisst man ebenfalls nicht – genau das, was eine Endstufe leisten sollte. Doch so gut sie klanglich ist, hat sie leider auch Eigenschaften, die mir absolut nicht gefallen haben. Ich konnte die Endstufe nicht einschalten, ohne dass es mir die Haussicherung in die Luft gejagt hat. Zudem fehlt eine Schutzschaltung, was die Nutzung erschwert.

Deshalb war die S/300 leider keine wirkliche Alternative für mich, da ich zu dieser Zeit auch Dickschiffe wie die Burmester 828 MK II und Mark Levinson 436 Monos zu Hause stehen hatte. Da stinkt eine kleine Threshold-Endstufe leider ab.

Dennoch tat es mir wirklich sehr weh, dass durch eine Fake-Reparatur einer Burmester 877 Vorstufe die Threshold S/300 linksseitig zerstört wurde. Wer mehr dazu wissen und erfahren will, klicke hier.

Fazit:

Die Threshold S/300 ist ohne Zweifel ein beeindruckendes Stück HiFi-Geschichte. Klanglich bietet sie eine außergewöhnliche Performance, die insbesondere in Verbindung mit den richtigen Lautsprechern ihre Stärken voll ausspielt. Ihre robuste Verarbeitung und innovative Schaltungstechnologie machen sie zu einem echten Klassiker. Allerdings ist sie optisch nicht jedermanns Sache, und die fehlende Schutzschaltung sowie die stromhungrige Inbetriebnahme sind Nachteile, die man beachten sollte. Trotz allem bleibt sie ein Stück audiophiler Geschichte, das Liebhaber hochwertiger Verstärker immer wieder fasziniert.