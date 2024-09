Mats Edén – Milvus Jonas Simonson Cikada String Quartet Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★☆ (4/5)

Label: ECM Records – ECM 1660

Format: CD, Album, Stereo, LP Vinyl

CD, Album, Stereo, LP Vinyl Country: Germany / BRD

Germany / BRD Released: 7. (06)Juni 1999

7. (06)Juni 1999 Genre: Jazz, Classical, Folk, World, & Country

Jazz, Classical, Folk, World, & Country Style: Contemporary, Contemporary Jazz, Nordic

Mats Edén ist ein renommierter schwedischer Folk-Musiker und Komponist, der vor allem für sein Können an der Geige und dem Akkordeon bekannt ist. Als eine zentrale Figur der schwedischen Volksmusikszene prägte er diese maßgeblich, insbesondere als Mitglied der einflussreichen Gruppe Groupa.

Das Album Milvus, das 1999 veröffentlicht wurde, zeigt Edéns tiefe Verbundenheit mit der schwedischen Volksmusiktradition, kombiniert mit Elementen der Improvisation und modernen Komposition. Die Musik wird unter dem Label Country & Eastern veröffentlicht und spiegelt Edéns einzigartigen Stil wider, in dem er die reichen Traditionen der nordischen Volksmusik mit persönlicher Innovation verwebt.

Musikalischer Stil und Themen:

Auf Milvus erforscht Mats Edén Themen, die stark von der Natur inspiriert sind, insbesondere von Vögeln, Landschaften und der schwedischen Umgebung. Der Albumtitel Milvus bezieht sich auf eine Gattung von Greifvögeln, insbesondere den Rotmilan, der oft als Symbol für Freiheit, Leichtigkeit und die Verbundenheit mit der Natur gilt. Edéns Kompositionen greifen diese Qualitäten auf, mit fließenden Melodien, offenen Klanglandschaften und einer Atmosphäre stiller Reflexion.

Instrumente:

Das Album hebt die Nyckelharpa (eine traditionelle schwedische Schlüsselgeige), die Violine und das Akkordeon hervor. Edén gelingt es, sowohl komplexe Melodielinien als auch atmosphärische Klangtexturen zu schaffen. Sein Spiel ist subtil und dennoch tief ausdrucksstark, er bewegt sich mühelos zwischen traditionellen Folk-Melodien und experimentelleren, fast ambienten Klangwelten.

Mitwirkende Künstler:

Bei diesem Album arbeitete Mats Edén eng mit dem Flötisten Jonas Simonson zusammen, einem langjährigen Weggefährten und ebenfalls Mitglied der Band Groupa. Simonson ist bekannt für seine meisterhafte Beherrschung der schwedischen Flöte und bringt eine zusätzliche Klangfarbe in die Kompositionen ein. Darüber hinaus ist das Zikade Streichquartett an mehreren Stücken beteiligt, was den Stücken eine kammermusikalische Tiefe und eine klassische Note verleiht, die perfekt mit den traditionellen und modernen Elementen von Edéns Musik harmoniert.

Werdegang von Mats Edén:

Mats Edén wurde 1957 geboren und wuchs im westschwedischen Värmland auf, einer Region mit einer reichen musikalischen Tradition. Er begann bereits in jungen Jahren, sich für die Volksmusik zu interessieren, und entwickelte ein tiefes Verständnis für die schwedische Volksmusiktradition. In den 1970er Jahren vertiefte Edén seine Kenntnisse und erweiterte sein Repertoire, indem er sich sowohl der traditionellen als auch der experimentellen Musik widmete.

Sein Studium absolvierte er an der Musikhochschule in Malmö, wo er sich auf Geige und Komposition spezialisierte. Dort vertiefte er nicht nur sein technisches Können, sondern entwickelte auch seine charakteristische musikalische Stimme, die Volksmusik mit zeitgenössischer Musik und Improvisation verbindet. Diese Vielseitigkeit machte ihn zu einem der gefragtesten Musiker der skandinavischen Folk-Szene.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Edén mit einer Vielzahl von Künstlern zusammen und war an verschiedenen Projekten beteiligt, die von traditioneller schwedischer Volksmusik bis hin zu experimentellen, genreübergreifenden Kompositionen reichten. Seine Arbeit mit Groupa trug entscheidend dazu bei, die Grenzen der skandinavischen Volksmusik neu zu definieren und diese einem internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Rezeption:

Milvus wurde in skandinavischen Folk- und Weltmusik-Kreisen hoch gelobt, insbesondere für seine atmosphärische Qualität und Edéns Fähigkeit, Tradition und moderne Einflüsse zu verschmelzen. Sein präzises Handwerk an der Geige und der Nyckelharpa wurde besonders hervorgehoben, ebenso wie das meditative Tempo und die minimalistischen, doch eindringlichen Kompositionen des Albums.

Das Album spiegelt Edéns tiefe Hingabe wider, die nordische Volksmusiktradition zu bewahren und gleichzeitig weiterzuentwickeln, während es gleichzeitig seine persönliche Handschrift als Komponist und Improvisator betont.

Hier ist die Tracklist von Mats Edén – Milvus mit einer kurzen Beschreibung der einzelnen Stücke:

Haväng (5:00)

Komponiert von Mats Edén, arrangiert von Jonas Simonson und Mats Edén. Dieses Stück entführt in die malerische Küstenlandschaft von Haväng in Südschweden und kombiniert sanfte Melodien mit traditionellen Einflüssen. Polska Efter Ärtbergs Kalle Karlström (2:38)

Ein traditionelles schwedisches Stück, arrangiert von Mats Edén. Diese Polska basiert auf einer Melodie von Ärtbergs Kalle Karlström und zeigt die charakteristische Tanzform der schwedischen Volksmusik. Stegen På Taket – Polska Efter Lejsme Per Larsson (3:05)

Ein weiteres traditionelles Stück, arrangiert von Simonson und Edén. Die Polska nach Lejsme Per Larsson fängt die verspielte und rhythmische Energie der schwedischen Volksmusik ein. Variation 1 (2:44)

Komponiert von Mats Edén. Dieses Stück ist eine Variation, die eine innovative Interpretation einer traditionellen Melodie bietet und dabei Edéns stilistische Vielseitigkeit zeigt. Septemberljus (4:46)

Komponiert von Mats Edén. „Septemberljus“ bedeutet „Septemberlicht“ und fängt die ruhige, klare Atmosphäre des Spätsommers ein, geprägt von sanften, lyrischen Klängen. Den Lycklinga (Beata Virgine) (4:05)

Komponiert von Mats Edén, arrangiert von Simonson und Edén. Diese Komposition verbindet sakrale und weltliche Einflüsse und entfaltet eine meditative Stimmung. Nordafjälls – Efter Torleiv Björgum (4:10)

Ein traditionelles Stück, arrangiert von Mats Edén. Diese Melodie stammt aus der norwegischen Musiktradition und beschwört die weiten, wilden Landschaften des Nordens. Vardag (2:12)

Komponiert von Magnus Stinnerbom. „Vardag“ bedeutet „Alltag“ und zeichnet sich durch seine schlichte, aber ausdrucksstarke Melodie aus, die die ruhige Schönheit alltäglicher Momente einfängt. Variation 2 (5:16)

Komponiert von Mats Edén. Eine weitere Variation, die das musikalische Thema des Albums aufgreift und weiterentwickelt, mit subtilen melodischen Veränderungen. Bäckahästen (3:18)

Komponiert von Mats Edén. „Bäckahästen“ (Wasserpferd) verweist auf ein Wesen aus der skandinavischen Folklore und besticht durch eine mystische, bewegte Melodie. Sjöråets Polska – Efter Olof Schyman (3:51)

Ein traditionelles Stück, arrangiert von Simonson und Edén. Diese Polska basiert auf einer Melodie nach Olof Schyman und entfaltet eine rhythmisch verspielte Struktur. Spillet (3:12)

Komponiert von Jonas Simonson. „Spillet“ bedeutet „das Spiel“ und ist ein lebhaftes Stück, das die Virtuosität und das Zusammenspiel der Musiker hervorhebt. String Quartet No. 1 – Andante Comodo (10:13)

Komponiert von Mats Edén. Der erste Satz des Streichquartetts zeichnet sich durch eine ruhige, gelassene Stimmung aus und verbindet klassische Kammermusik mit volkstümlichen Einflüssen. String Quartet No. 1 – Presto Giocoso (5:30)

Komponiert von Mats Edén. Der zweite Satz, lebhaft und spielerisch, bringt Tempo und Energie in das Streichquartett, während er dennoch die melodischen Themen des Albums aufgreift. String Quartet No. 1 – Lento Tranquilli (5:54)

Komponiert von Mats Edén. Der letzte Satz des Streichquartetts schließt das Werk mit einer ruhigen, friedlichen Atmosphäre ab, die das gesamte Album harmonisch abrundet.

Fazit

Milvus von Mats Edén ist eine meisterhafte Verschmelzung von Jazz, nordischer Volksmusik und zeitgenössischer Klassik. Das Album besticht durch seine atmosphärischen Kompositionen, die tief in der schwedischen Natur verwurzelt sind, und bietet eine beeindruckende Mischung aus traditionellem Erbe und modernen Klängen. Unterstützt von Jonas Simonson und dem Zikade Streichquartett, schafft Edén eine einzigartige Klangwelt, die sowohl meditative als auch dynamische Momente bietet.