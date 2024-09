Wilson Audio The Watt Puppy Remake Test / Erfahrungsbericht:

Preisleistung Rating: ★★★☆☆ (3/5)

Die Wilson Audio Watt/Puppy Lautsprecher der 2024-Generation repräsentieren eine Fortsetzung der ikonischen High-End-Serie, die seit ihrer Einführung in den späten 1980er Jahren als Maßstab für Präzision und Klangtreue im Lautsprecherbau gilt. Diese Lautsprecher sind bekannt für ihre außergewöhnliche akustische Leistung und die Kombination aus modernster Technik und handwerklicher Qualität. Ohne Frage ein Kunstwerk!

Design und Konstruktion

Die Watt/Puppy-Lautsprecher bestehen aus zwei separaten Modulen: dem WATT (Wilson Audio Tiny Tot) als Mittel-Hochton-Einheit und dem Puppy als Bassmodul. Diese Trennung sorgt für eine optimierte Schallführung und ermöglicht eine präzise Anpassung der Aufstellung an den Hörraum. Die 2024er Modelle wurden mit neuen Materialien und Verbesserungen in der Resonanzdämpfung ausgestattet, um noch mehr Klarheit und Detailtreue im Klang zu erreichen. Aber mal unter uns! Alle Lautsprecher werden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer detailgetreuer und klarer. Das wird soweit gehen, bis man auf dem Tonträge Frequenzen hört, die gar nicht mit drauf gespeichert wurden.

Technologie

Die neuen Watt/Puppy 2024 verwenden modernste Treibertechnologie, die speziell für maximale Auflösung, Dynamik und natürlichen Klang entwickelt wurde. Wilson Audio setzt auf eigens entwickelte Konustreiber für die Mittel- und Tieftöner, die eine tiefe, kontrollierte Basswiedergabe bieten, während ein präziser Kalottenhochtöner für eine luftige und transparente Hochtonwiedergabe sorgt. Ein verbessertes Frequenzweichen-Design sorgt für eine nahtlose Integration der verschiedenen Frequenzbereiche, sodass der Klang räumlich und kohärent bleibt.

Akustische Eigenschaften

Die The Watt/Puppy 2024 zeichnen sich durch eine atemberaubende Dynamik und Detailgenauigkeit aus. Sie bieten eine breite Klangbühne mit exzellenter Tiefenstaffelung, was eine nahezu holografische Darstellung der Musik erlaubt. Der Bass ist kraftvoll und kontrolliert, während die Mitten und Höhen eine unvergleichliche Präsenz und Natürlichkeit aufweisen. Dies macht die Lautsprecher ideal für eine Vielzahl von Musikgenres, von Jazz und Klassik bis hin zu anspruchsvollem Rock und elektronischer Musik.

Verarbeitungsqualität und Ästhetik

Wie bei allen Wilson Audio Produkten ist auch bei den Watt/Puppy 2024 die Verarbeitungsqualität erstklassig. Jede Komponente wird in Handarbeit gefertigt und präzise aufeinander abgestimmt. Die Gehäusekonstruktion ist auf höchste Steifigkeit und geringe Resonanzen ausgelegt, was unerwünschte Vibrationen minimiert und so den Klang noch weiter verbessert. Die Lautsprecher sind in einer Vielzahl von luxuriösen Oberflächen erhältlich, die sowohl in modernen als auch klassischen Wohnumgebungen stilvoll wirken.

Fazit

Die Wilson Audio Watt/Puppy 2024 sind Lautsprecher, die audiophile Träume wahr werden lassen. Mit ihrem tollen Klangbild, modernster Technologie und einem ansprechenden Design sind sie weiterhin ein Favorit unter Musikliebhabern, die nach der besten Klangqualität suchen aber mit einem Anschaffungspreis ab 49900.- doch übertrieben teuer.

Technische Daten:

Konzept: 3-Wege Bassreflex

3-Wege Bassreflex Treiber: 2 x 20,3 cm Tieftöner 1 x 17,8 cm Mitteltöner 1 x 2,5 cm Hochtöner

Frequenzgang: 26 Hz bis 30 kHz (±3 dB)

26 Hz bis 30 kHz (±3 dB) Impedanz: 4 Ohm / Minimum 2,8 Ohm bei 86 Hz

4 Ohm / Minimum 2,8 Ohm bei 86 Hz Wirkungsgrad: 89 dB (1 W/1 M)

89 dB (1 W/1 M) Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung: 25 Watt pro Kanal

25 Watt pro Kanal Anschlüsse: Single Wiring

Single Wiring Besonderheiten: Zweiteiliger Gehäuseaufbau (WATT & Puppy getrennt) WATT in der Neigung einstellbar Widerstände zur Klangoptimierung Viele Gehäusefarben verfügbar, Individualfarbe möglich Professionelle Installation im Preis enthalten

Gewicht: 72,6 kg pro Box, unverpackt

72,6 kg pro Box, unverpackt Abmessungen (H x B x T): Noch anzugeben

Diese Angaben unterstreichen den High-End-Anspruch der Lautsprecher und zeigen ihre Flexibilität hinsichtlich der Anpassung an den Hörraum und persönliche Präferenzen.