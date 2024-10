Joe Maneri / Barre Phillips / Mat Maneri – ANGLES OF REPOSE Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ECM Records – ECM 1862

ECM Records – Format: CD, Album, Repress, Streaming, LP / Vinyl

Germany, BRD Released: 2004

Genre: Jazz

Jazz Style: Free Jazz, Free Improvisation

Das Album „Angel Of Repose“ von Joe Maneri, Barre Phillips und Mat Maneri wurde 1999 veröffentlicht und ist eine faszinierende Zusammenarbeit dreier virtuoser Musiker, die sich im Bereich des avantgardistischen Jazz und der improvisierten Musik bewegen.

Künstlerische Beiträge

Joe Maneri (1927–2009) war ein bedeutender amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker, der für seine innovative Herangehensweise an die Klarinette und die Improvisation bekannt war. Er verwendete oft unkonventionelle Skalen und harmonische Strukturen, was seine Musik besonders einzigartig machte.

Barre Phillips ist ein virtuoser Kontrabassist, der für seine Fähigkeit zur improvisierten Musik und seine tiefen, resonanten Klänge bekannt ist. Phillips hat mit vielen Größen des Jazz gearbeitet und ist ein Meister des erweiterten Bassspiels.

Mat Maneri, der Sohn von Joe Maneri, bringt eine frische Perspektive mit seiner Bratsche in die Musik ein. Er hat sich einen Namen als kreativer Improvisator gemacht und hat oft in Projekten mitgewirkt, die sich an den Grenzen des Jazz und der zeitgenössischen Musik bewegen.

Musikalische Merkmale

„Angel Of Repose“ ist ein Werk, das stark von freier Improvisation geprägt ist. Die Stücke sind nicht durch feste Strukturen oder Melodien definiert, sondern entfalten sich organisch durch das Zusammenspiel der Musiker. Die Musik ist atmosphärisch und oft meditativ, mit einem Schwerpunkt auf Klangfarben und dynamischen Kontrasten. Die Interaktion zwischen Klarinette, Bratsche und Kontrabass schafft eine einzigartige Klanglandschaft, die den Zuhörer in eine andere Welt entführt.

Tracklist

Das Album enthält mehrere Stücke, die oft in Form von improvisierten Dialogen präsentiert werden. Jedes Stück ist eine Erkundung von Klang und Textur, wobei die Musiker sowohl solistisch als auch im Zusammenspiel glänzen.

Bedeutung und Rezeption

„Angel Of Repose“ wird häufig als ein bemerkenswertes Beispiel für avantgardistische Improvisation angesehen. Es zeigt die Tiefe und Vielfalt des kreativen Ausdrucks, die in der zeitgenössischen Jazzszene möglich sind. Die Kritiker loben das Album für seine künstlerische Integrität und die Fähigkeit der Musiker, emotionale Tiefe durch abstrakte Klänge zu vermitteln.

Die Zusammenarbeit zwischen Joe Maneri, Barre Phillips und Mat Maneri bietet einen tiefen Einblick in die Möglichkeiten der improvisierten Musik und hebt die Bedeutung von Interaktion und Ausdruck in der Musik hervor. Dieses Album ist ein Muss für Liebhaber des avantgardistischen Jazz und all jene, die an der Exploration von Klang und Form interessiert sind.

Fazit

Insgesamt ist „Angel Of Repose“ ein kraftvolles und fesselndes Werk, das sowohl die individuellen Talente der Musiker als auch die Möglichkeiten der improvisierten Musik als Ganzes widerspiegelt. Es fordert den Zuhörer heraus, sich auf das Unbekannte einzulassen und die Schönheit in der Unvorhersehbarkeit zu finden.

Hier ist die Tracklist des Albums „Angel Of Repose“ von Joe Maneri, Barre Phillips und Mat Maneri mit kurzen Beschreibungen der einzelnen Stücke: