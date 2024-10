Wilson Audio TuneTot High End Kompakt Lautsprecher Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★☆☆ (3/5)

Wilson Audio TuneTot: Eine kritische Betrachtung

Die Wilson Audio TuneTot Kompaktlautsprecher sind bekannt für ihre beeindruckende Klangqualität und die für Wilson Audio typische hervorragende Verarbeitungsqualität. Diese kleinen Lautsprecher sollen laut Hersteller eine klangliche Leistung bieten, die oft die Erwartungen übertrifft. Doch trotz ihrer hochwertigen Verarbeitung und des unverkennbaren Designs, stellt sich die Frage, ob der Preis von ab 16.500 Euro wirklich gerechtfertigt ist.

Klar, die TuneTot bieten eine sehr präzise und transparente Wiedergabe, die es ermöglicht, jedes Detail in der Musik zu hören. Sie sind klanglich äußerst ansprechend und sorgen für ein angenehmes Hörerlebnis. Doch bei einem Preis in dieser Höhe könnte man erwarten, dass sie nicht nur gut klingen, sondern auch in anderen Aspekten, wie der räumlichen Abbildung und der Basswiedergabe, überzeugen.

In der Preisklasse, in der sich die TuneTot bewegen, gibt es eine Vielzahl anderer Hersteller, die Lautsprecher anbieten, die in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich attraktiver sind. Viele dieser Alternativen liefern nicht nur mehr Leistung, sondern bieten auch zusätzliche Features oder eine bessere Anpassungsfähigkeit an verschiedene Hörumgebungen. Für das Geld, das Wilson Audio verlangt, kann man bei anderen Marken durchaus mehr erwarten.

Die TuneTot haben auch in der HiFi-Community große Aufmerksamkeit erregt, und es scheint, als würden sich viele Online-Hifi-Magazine gegenseitig loben, ohne die Mängel des Lautsprechers zu thematisieren. Während die positiven Bewertungen zweifellos ihren Platz haben, vermisse ich eine differenzierte Betrachtung.

Wer von uns würde ernsthaft bereit sein, so viel Geld für einen Lautsprecher auszugeben, der in manchen Aspekten hinter den Erwartungen zurückbleibt? Es ist wichtig, auch die kritischen Stimmen zu hören und zu verstehen, dass für diesen Preis viele Käufer eine umfassendere Leistung erwarten könnten.

Insgesamt sind die Wilson Audio TuneTot kleine, klanglich überzeugende Lautsprecher mit einem hohen Anspruch an die Verarbeitung. Dennoch sollte man sich gut überlegen, ob sie das Geld tatsächlich wert sind, oder ob nicht andere Hersteller für den gleichen Preis eine besser abgestimmte Lösung bieten.

Technische Daten:

Treiber:

Woofer : 5,75 Zoll (14,61 cm)

: 5,75 Zoll (14,61 cm) Tweeter: 1 Zoll (2,54 cm)

Spezifikationen:

Woofer : Rückseitig belüftet, beschichtetes Papier-Pulpe

: Rückseitig belüftet, beschichtetes Papier-Pulpe Tweeter: Geschlossen, beschichtetes Seidengewebe

Messwerte:

Empfindlichkeit : 86 dB @ 1W @ 1m @ 1k

: 86 dB @ 1W @ 1m @ 1k Nominalimpedanz : 8 Ohm / minimal 6,61 Ohm @ 172 Hz

: 8 Ohm / minimal 6,61 Ohm @ 172 Hz Mindestverstärkerleistung : 25 Watt pro Kanal

: 25 Watt pro Kanal Frequenzgang: 65 Hz — 23 kHz +/- 3 dB Raumdurchschnittsantwort [RAR]

Abmessungen:

Höhe : 14,83 Zoll (37,67 cm) ohne Spikes

: 14,83 Zoll (37,67 cm) ohne Spikes Breite : 8,61 Zoll (21,87 cm)

: 8,61 Zoll (21,87 cm) Tiefe: 10,19 Zoll (25,88 cm)

Gewicht des Systems pro Kanal:

29 lbs (13,15 kg)

Gesamtgewicht des Systems (versandfertig, ca.):