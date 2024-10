VICTOR JM-S1000 High End Vintage Endstufe Vorstellung:

Ein Meisterwerk der HiFi-Technologie aus Japan

Die VICTOR/JVC JM-S1000 ist eine herausragende Endstufe aus dem Jahr 1975 und demonstriert eindrucksvoll das, was Japan in der Welt der High-Fidelity-Audioanlagen zu bieten hatte. In einer Ära, in der starke Marken wie Kenwoodmit ihrer legendären 700er Serie und Accuphase mit den bemerkenswerten P300-Endstufen sowie den M60-Monoblöcken die HiFi-Landschaft dominierten, setzte Victor Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Leistung.

Die JM-S1000 zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Bauqualität und eine akribische Verarbeitung aus. Mit ihrem robusten Gehäuse und den hochwertigen Komponenten ist sie nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein visuelles Highlight. Das Design kombiniert zeitlose Eleganz mit funktionaler Ästhetik und hebt sich damit von der Konkurrenz ab.

Leider schafften es viele renommierte Marken, den Sprung in den europäischen Markt zu vollziehen, während Victor unter seinem ursprünglichen Namen nicht wirklich Fuß fassen konnte. Die Präsenz des Unternehmens in Europa beschränkte sich hauptsächlich auf das Label JVC, das oft nur als Katalogware wahrgenommen wird und nicht die Exklusivität und Qualität der Originalprodukte bietet.

Für viele Vintage-Fans ist die JM-S1000 ein wahrer Schatz, und viele würden bereitwillig viel dafür geben, um ein solches Exemplar ihr Eigen zu nennen. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass die meisten von uns vermutlich bis zu ihrem Ableben niemals die Gelegenheit haben werden, diese beeindruckenden Victor-Endstufen in die Hände zu bekommen.

Werfen Sie einen Blick auf dieses wunderschöne Gerät – die VICTOR/JVC JM-S1000 – und lassen Sie sich von ihrer hervorragenden handwerklichen Qualität und ihrem zeitlosen Design verzaubern!

1000 Serie Stereo-Endstufe: Speziell für den professionellen Einsatz in Studios entwickelt

Die Laboratory 1000 Serie wurde von ausgewählten Mitarbeitern des Victor Laboratory Centers entworfen und hergestellt. Die Merkmale dieser Serie basieren auf den gemessenen Daten aller Geräte, und die Spezifikationen können je nach Verwendungszweck leicht angepasst werden. Für alle Bauteile kommen hochzuverlässige Komponenten zum Einsatz, die bis hin zu einzelnen Widerständen und Reglern überprüft werden.

Konstruktionsmerkmale

Die Schaltung ist als Kaskadenbetrieb mit direkter Frontanschlussverbindung in einem dreifachen Push-Pull-Design mit rein komplementärem OCL-System konzipiert. Der Eingangsbereich verwendet einen kaskadierenden Differenzkreis, der die AC-Belastungsimpedanz reduziert und eine stabile Breitbandverstärkung ermöglicht. Die Differenzialstabilität wird durch den Einsatz eines Konstantstromkreises verbessert. Zudem wird durch die Installation eines Konstantstromkreises anstelle des Bootstrap in der Mittelstufe ein stabiler, tiefer negativer Rückkopplungsbereich von DC bis mehreren Hundert kHz realisiert, wodurch flache Kennlinien sowohl bei geringen als auch bei hohen Ausgangswerten erzielt werden.

Kühlung und Design

Für die Kühlung kommt ein großer Kühlkörper mit den Maßen 3287 cm² zum Einsatz. Dieser Kühlkörper ist so konzipiert, dass er eine langanhaltende Hochleistungsanwendung ermöglicht. Seine Fläche ist 1,5-mal größer als die eines Zeitungsblatts und er hat zudem eine kompakte Form, die den Schornstein-Effekt nutzt.

Stromversorgung

Für die Stromversorgung wird ein großer toroidaler Transformator verwendet. Dieser Transformator hat einen Leerlaufverlust von weniger als einem Zehntel im Vergleich zu herkömmlichen EI-Kern-Transformatoren. Er arbeitet mit nur 40 mA Erregungsstrom, wodurch er einen sehr hohen sofortigen Anstiegsstrom liefern kann. Darüber hinaus kommt ein großer 47.000 µF-Kondensator zum Einsatz, der die gespeicherte elektrische Energie direkt an die Leistungsstufe liefert. Dies ermöglicht eine kraftvolle Klangwiedergabe selbst bei kontinuierlichen großen Puls-Eingängen. Zudem wird eine hochvoltstabilisierte Stromversorgung von ± 75 V an den A-Betriebs-Vorverstärker geliefert, um stabile Betriebsbedingungen mit guter Linearität sicherzustellen.

Mono-Betrieb

Die Endstufe kann auch als Hochleistungs-Mono-Endstufe verwendet werden, indem der Frontplattenschalter auf BTL umgeschaltet wird. In diesem Fall wird lediglich der linke Kanal (Lch) angeschlossen und nur System 1 mit dem Lautsprecheranschluss verbunden.

Eingangsregelung und Filter

Eine Drehschalter-Eingangswertregelung ermöglicht eine präzise Dämpfung, die in fünf Stufen ausgewählt werden kann. Zudem sind unabhängige Sub-Level-Regler für links und rechts vorhanden. Der Filter-Schalter kann Frequenzen unter 18 Hz und über 27 kHz bei 18 dB/Oktave abschneiden.

Schutzschaltungen

Die Endstufe ist mit einem automatischen Rückführungs-3-Punkte-Schutzkreis ausgestattet. Dieser Schutzkreis verhindert Störgeräusche beim Ein- und Ausschalten, trennt den Lautsprecher, wenn eine abnormale Mittelpunktspannung erkannt wird, und schützt den Leistungstransistor bei Kurzschlüssen oder übermäßigem Eingangssignal.

Leistungsbegrenzung

Die Endstufe verfügt über einen 4-Wege-Leistungsbegrenzer. Mit dieser Funktion kann die maximale Ausgangsleistung je nach Effizienz und Eingangsimpedanz des Lautsprechers auf 1/2, 1/4 oder 1/8 der vollen Leistung reduziert werden. Der Betrieb des Begrenzers wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Gehäuse und Montage

Für das Gehäuse wird ein Seitenrahmen aus gegossenem Aluminium verwendet. Die Einbaumaße entsprechen dem BTS-Standard und können je nach Bestellung auf RCA-Typ geändert werden.

Messbereich

Der Messbereich nutzt ein Peak-VU-Messgerät mit gleichzeitiger Anzeige. Dieses neu entwickelte Messgerät ermöglicht die gleichzeitige Überwachung des durchschnittlichen Eingangspegels und des Spitzenpegels. Die Anzeige erfolgt über eine in die Skalenoberfläche eingebaute Leuchtdiode. Ein Peakwert von +7 dB entspricht dem Sättigungsniveau eines Kassettendecks, während +12 dB dem Sättigungsniveau eines offenen Spulentonbandgeräts entspricht. Dieses Messgerät kann auch zur Überprüfung des Aufnahmepegels verwendet werden.

Messgerätetechnologie

Die Messgeräte verfügen über eine Reaktionszeit von 10 ms und eine Rücklaufzeit von 300 ms. Das VU-Messgerät entspricht dem BTS-Standard, und die Empfindlichkeit des Messgeräts kann in drei Stufen eingestellt werden. Das Messgerät ist ein vollständiges System mit integrierten Ansteuerschaltungen wie Puffer, Gleichrichter, Peak-Erkennung und digitalen Schaltungen und kann unabhängig betrieben werden, wenn eine Stromversorgung bereitgestellt wird (im Katalog wird erwähnt, dass sie separat verkauft wird).

Universelle Stromversorgung

Die Stromversorgung ist ein universelles System für 100 V, 117 V, 220 V und 240 V und kann im Ausland durch einfache Änderung der internen Anschlüsse verwendet werden.

Technische Spezifikationen