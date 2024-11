Dynaudio Confidence 5 Erfahrungsbericht / Test:

Ein audiophiler Tag mit den Dynaudio Confidence 5

Es gibt Tage, die im Gedächtnis eines Hi-Fi-Enthusiasten haften bleiben – und heute war zweifellos einer davon. Ein guter Bekannter, über den ich hier schon häufiger berichtet habe, hat sich erneut etwas ganz Besonderes gegönnt: Neben den legendären Dynaudio Confidence 5 Standlautsprechern brachte er eine massive Gruensch-Endstufe und ein Paar edler Bowers & Wilkins Nautilus 802D in Kirschholz mit. Doch der Tag verlief anders, als er es sich vermutlich vorgestellt hatte.

Erste Versuche: Die Confidence 5 und der Burmester 032

Nach dem Aufbau der Confidence 5 begann der Test – und schnell wurde klar, dass diese Lautsprecher besondere Anforderungen stellen. Angeschlossen an seinen Burmester 032 Vollverstärker, klangen sie regelrecht kraftlos. Für Lautsprecher, die für ihre Detailtreue und außergewöhnliche Performance bekannt sind, war das ein enttäuschender Auftakt. Die Confidence 5 sind dafür berüchtigt, extrem leistungshungrig zu sein. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, brauchen sie Verstärker, die nicht nur Leistungsreserven haben, sondern förmlich mit Energie strotzen.

Mit der Gruensch-Endstufe lief es deutlich besser. Doch mein Bekannter schrieb mir später im WhatsApp-Chat, dass auch diese Kombination ihn nicht zufriedenstellte. Seiner Meinung nach benötigen die Confidence 5 Verstärker der Kategorie „brachiale Monoblöcke“, wie etwa meine Stax DMA X2, um wirklich aus den Federn zu kommen – insbesondere im Bassbereich.

Die Confidence 5 ist wie eine Diva – anspruchsvoll, eigensinnig, aber wenn sie richtig behandelt wird, belohnt sie ihren Besitzer mit einem Musikerlebnis, das kaum zu übertreffen ist. Diese Lautsprecher fordern nicht nur extrem leistungsstarke Verstärker, sondern auch eine sorgfältige Positionierung im Raum, um ihre Stärken voll auszuspielen. Sie belohnen die Mühe jedoch mit einer Präzision und Musikalität, die ihresgleichen sucht. Wer bereit ist, sich auf diese Anforderungen einzulassen, wird mit einem Lautsprecher belohnt, der eine tiefe emotionale Verbindung zur Musik schafft.

Warum die Confidence 5 für ihn ungeeignet sind

Das eigentliche Problem liegt jedoch weniger bei den Lautsprechern als bei den Hörgewohnheiten meines Bekannten. Er legt extremen Wert auf hervorragende Klangqualität bei ultra-leisen Pegeln – ein Anspruch, der in der Hi-Fi-Welt sehr schwer umzusetzen ist. Zum Vergleich: Sein Lautstärkeregler befindet sich gefühlt permanent auf 7 Uhr. In diesem Bereich bleiben viele Lautsprecher unterfordert, selbst absolute Spitzenmodelle. Für die meisten Hi-Fi-Liebhaber, die gern etwas lauter hören, klingt das absurd – doch für ihn ist es ein absolutes Muss.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen seinen Erwartungen und der Realität begleitet ihn seit mittlerweile 17 Jahren. Immer wieder testet er neue Kombinationen aus Lautsprechern und Verstärkern, nur um erneut festzustellen, dass sie nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Mit den Confidence 5 war es diesmal nicht anders.

Ein Angebot, das an der Realität scheitert

Da die Confidence 5 für ihn nicht geeignet waren, bot er mir die Lautsprecher an. Als überzeugter Dynaudio-Fan war ich natürlich sofort interessiert. Doch leider war der ursprüngliche Einkaufspreis so hoch, dass ein direkter Kauf für mich finanziell nicht infrage kam – besonders, da ich bereits stolzer Besitzer der herausragenden Magico V3 bin. Die Magico-Lautsprecher spielen in puncto natürlicher Klangwiedergabe in einer eigenen Liga und haben mich davon überzeugt, dass sie für meine Bedürfnisse perfekt sind.

Dennoch blieb der Gedanke an die Confidence 5 verlockend. Mein Bekannter hatte bereits seinen Händler in unserer kontaktiert(von dem er die C5 ein Tag zuvor, erworben hatte) und darum gebeten, die Lautsprecher gegen eine Aufwandspauschale zurückzukaufen. Der Händler stimmte natürlich zu – schließlich lässt sich auf diese Weise zusätzliches Geld verdienen. Ich überlegte, ob ich meine Bowers & Wilkins 805D2 inklusive der originalen Ständer als Anzahlung anbieten könnte, um die Confidence 5 zu erwerben. Doch nach einem kurzen Telefonat mit dem Händler wurde mir klar, warum ich ihn seit Jahren meide.

Sein Angebot: Für meine B&W 805D2, die sich in perfektem Zustand befinden, bot er mir lediglich 1000 Euro an. Seine Begründung war so absurd, dass ich mich in diesem Moment wie ein Kind fühlte, das ein Märchen vorgelesen bekommt. Es ist nachvollziehbar, dass Händler Gewinne erzielen wollen, mir geht es ja nicht anders – doch solche Angebote sind für mich schlichtweg unverschämt. Bei Inzahlungnahmen sollte ein Geschäft auf Augenhöhe stattfinden, doch hier fühlte ich mich finanziell stark benachteiligt. Ich frage mich ernsthaft, ob es wirklich Menschen gibt, die auf solche Angebote eingehen.

Fazit: Die Dynaudio Confidence 5 – ein Lautsprecher für Träumer und Perfektionisten

Die Dynaudio Confidence 5 ist zweifellos ein Lautsprecher, der in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzt. Ihr Klangbild ist beeindruckend neutral und detailreich, und ihre Fähigkeit, eine weitläufige, dreidimensionale Bühne zu erschaffen, gehört zu den besten in ihrer Klasse. Besonders ihre zeitlose Optik hebt sie von anderen Lautsprechern ab – sie wirkt zugleich modern und elegant und fügt sich damit in nahezu jedes Wohnambiente nahtlos ein. Doch sie ist kein Lautsprecher für jedermann, und das macht sie umso faszinierender.

Für mich ein unerreichter Traum

Für mich bleiben die Confidence 5 trotz allem ein Traumlautsprecher. Ihre außergewöhnliche Klangqualität und die optische Eleganz machen sie zu einem der faszinierendsten Modelle, die ich je gehört habe. Doch realistisch betrachtet passen sie derzeit nicht in mein Setup. Mit meinen Magico V3 besitze ich bereits ein Paar Lautsprecher, die in puncto natürlicher Klangwiedergabe und musikalischer Vielseitigkeit eine Klasse für sich sind. Die Confidence 5 spielen in einer anderen Liga, die viel mehr auf kraftvolle Verstärker und eine hohe Pegeldynamik angewiesen ist, genauso wie meine V3 von Magico.

Eine Frage des richtigen Händlers

Meine jüngsten Erfahrungen mit dem High End Händler in unserer Nähe haben mir wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, mit vertrauenswürdigen Partnern zusammenzuarbeiten. Die Tatsache, dass ich bei einer potenziellen Inzahlungnahme meiner B&W 805D2 ein so geringes Angebot erhielt, hat nicht nur meine Begeisterung gedämpft, sondern mich auch daran erinnert, warum ich in der Vergangenheit Händler wie diesen bewusst gemieden habe. Transparenz und ein fairer Umgang sind für mich essenziell, und das war in diesem Fall nicht gegeben.

Was bleibt, ist Geduld

Die Confidence 5 wird für mich vorerst ein Traum bleiben – ein faszinierendes Ziel, das ich eines Tages vielleicht erreichen werde. Aber ich bin überzeugt, dass der richtige Moment kommen wird, um diese Lautsprecher zu besitzen, und wenn es soweit ist, werde ich gut vorbereitet sein. Bis dahin bleibt es bei meiner Überzeugung: Qualität hat ihren Preis, aber sie sollte nicht um jeden Preis erkauft werden. Es gilt, Abzocke zu vermeiden und geduldig auf die richtige Gelegenheit zu warten.

Für alle, die über den Kauf dieser Lautsprecher nachdenken, gilt daher: Die Dynaudio Confidence 5 ist ein Lautsprecher, der sein volles Potenzial nur in einem optimal abgestimmten System entfaltet. Wer bereit ist, diese Herausforderung anzunehmen, wird mit einem audiophilen Erlebnis belohnt, das seinesgleichen sucht. Ich persönlich bleibe fasziniert – und vielleicht gehört sie eines Tages doch noch zu meinem Hi-Fi-Arsenal. Bis dahin heißt es für mich: Ohren offenhalten, Angebote prüfen und nicht die Freude an der Musik verlieren.

Technische Daten der Dynaudio Confidence 5

Status: Discontinued

Discontinued Segment: Home

Home Serie: Confidence

Confidence Typ: Floorstand

Technische Spezifikationen

Empfindlichkeit: 83 dB (@ 2.83V/1m)

83 dB (@ 2.83V/1m) IEC Belastbarkeit: 250 W

250 W Nennimpedanz: 4 Ohm

4 Ohm Untere Grenzfrequenz: 47 Hz (@ +/- 3 dB)

47 Hz (@ +/- 3 dB) Obere Grenzfrequenz: 21 kHz (@ +/- 3 dB)

21 kHz (@ +/- 3 dB) Gehäuse-Prinzip: Compound

Compound Frequenzweiche: 3-way

Treiberbestückung

Hochtöner: 28 mm Esotar T330

28 mm Esotar T330 Mitteltöner: M-560 Soft Dome

M-560 Soft Dome Tieftöner: 20 cm MSP Outside / 17 cm MSP Inside

Maße und Gewicht