Sansui G-901DB G-9000

Der Sansui G-901DB Receiver: Ein Klassiker aus den 1970er Jahren

Der Sansui G-901DB Receiver ist ein Audio-Klassiker aus den 1970er Jahren, der sich nicht nur durch seine solide Bauweise, sondern auch durch seine beeindruckende Leistung und den hohen Klangstandard einen festen Platz in der Hi-Fi-Geschichte erarbeitet hat. Entwickelt von Sansui, einem japanischen Hersteller, der in der Hi-Fi-Szene besonders geschätzt wird, gehört der G-901DB zur legendären G-Serie, die für ihre herausragende Audioqualität und ihre fortschrittliche Technologie bekannt wurde.

Während der Receiver in den 70er Jahren noch eine der besten Optionen auf dem Markt war, hat er heute aufgrund von Verfügbarkeit und Sammlerwert immer noch einen hohen Status – allerdings ist die Frage, ob der Preis in Relation zur heutigen Technik gerechtfertigt ist, eine berechtigte Diskussion.

Merkmale und Technische Details des Sansui G-901DB

Leistung

Der Sansui G-901DB ist mit einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 100 Watt pro Kanal bei 8 Ohm ausgestattet. Dies ermöglicht es dem Receiver, auch größere Lautsprecher mit ausreichend Leistung zu versorgen und dabei einen klaren und kraftvollen Klang zu erzeugen, selbst bei höheren Lautstärken. Diese Leistung war in den 70er Jahren eine echte Seltenheit und verschaffte dem G-901DB einen exzellenten Ruf. Die Möglichkeit, leistungsstarke Lautsprecher anzutreiben, machte ihn zu einer bevorzugten Wahl für Hi-Fi-Enthusiasten, die auf der Suche nach Qualität und Detailtreue waren.

Verstärkertechnik

Im Inneren des Receivers arbeitet ein Transistor-Verstärker, der im Vergleich zu früheren Röhrenverstärkern einige Vorteile bietet, darunter eine verbesserte Wärmeableitung und eine höhere Effizienz. Die Transistoren tragen auch zu einer besseren Zuverlässigkeit bei, da sie weniger anfällig für Überhitzung und Beschädigungen sind. Dies macht den G-901DB zu einem langlebigen Gerät, das auch nach Jahrzehnten noch gut funktioniert – vorausgesetzt, es wurde gut gepflegt.

Tuner

Ein weiteres Highlight des G-901DB ist der FM/MW-Stereo-Tuner, der mit der Technologie des DB-Systemsausgestattet ist, das für besseren Empfang im Bereich der UKW-Sender sorgt. Zu dieser Zeit war der Empfang von UKW-Signalen eine Herausforderung, und Sansui hatte mit dem DB-System einen praktischen Weg gefunden, die Signalqualität erheblich zu verbessern. Der Tuner bietet zudem eine automatische Senderspeicherung, die das Abrufen der Lieblingssender erleichtert, was in den 70er Jahren eine sehr moderne Funktion darstellte.

Klangeinstellungen und Funktionen

Der G-901DB bietet eine Vielzahl von Klangeinstellungen, darunter einen langen Equalizer, mit dem der Klang sehr fein auf die eigenen Wünsche abgestimmt werden kann. Besonders der Loudness-Button, der den Bassbereich bei niedrigen Lautstärken verstärkt, war ein nützliches Feature, das das Hörerlebnis auch bei geringer Lautstärke intensiviert. Dieser Klangregler war besonders beliebt für diejenigen, die einen kräftigen Bass bei niedrigen Lautstärken bevorzugen, was den Receiver zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedliche Hörsituationen machte.

Design und Bauqualität

Wie bei vielen Geräten der G-Serie von Sansui, zeichnet sich der G-901DB durch ein robustes und elegantes Designaus. Das massive Gehäuse aus Aluminium und das Holzfurnier verleihen dem Receiver nicht nur ein ästhetisches Erscheinungsbild, sondern tragen auch zur Schwingungsdämpfung und damit zur Klangqualität bei. Das Design war auf eine Langlebigkeit ausgelegt und hat die Jahrzehnte gut überstanden, was heutzutage bei gut erhaltenen Geräten immer noch zu schätzen ist. Das Gehäuse selbst war zudem ein Blickfang in jedem Hi-Fi-Setup und ist heute ein markantes Beispiel für die High-End-Designphilosophie von Sansui.

Audio-Qualität

Die Klangqualität des Sansui G-901DB wird immer wieder gelobt. Besonders hervorzuheben ist seine ausgewogene Klangwiedergabe, die sowohl bei mittleren und hohen Frequenzen als auch bei tiefen Bässen sehr gut abschneidet. Der G-901DB sorgt für eine exzellente Klarheit im Klang, was ihn besonders für Musikliebhaber attraktiv macht, die einen präzisen und dynamischen Sound suchen. Die starke Basswiedergabe und die Höhenwiedergabe waren für diese Zeit außergewöhnlich und machten den Receiver zu einer erstklassigen Wahl für die Hi-Fi-Enthusiasten der 70er Jahre.

Empfang und Verbindungsmöglichkeiten

Neben dem klassischen FM/MW-Tuner bietet der G-901DB eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten, darunter Phono, AUX und Tape-Eingänge, die eine flexible Nutzung mit verschiedenen Quellen wie Plattenspielern, CD-Playern und Kassettenrekordern ermöglichen. Der DB-System-Tuner bietet dabei eine bemerkenswerte Verbesserung des UKW-Empfangs, der für diese Zeit sehr fortschrittlich war. Auch die RDS-Funktionalität, die in dieser Zeit relativ neu war, ermöglichte den Empfang von zusätzlichen Dateninformationen wie Sendernamen und Programminformationen, was den Empfang weiter verbesserte.

Der Kauf und Defekte bei der G-Serie

Als ich den Sansui G-901DB Receiver von einem älteren Herrn erwarb, informierte er mich, dass der linke Kanal des Receivers nicht funktionierte. Er wies darauf hin, dass das Problem auf einen Defekt im Relais zurückzuführen sei, was für die Modelle der G-Serie typisch ist. Diese Serie, zu der auch die Modelle G6000, G7000, G9000, G901 und G701 gehören, ist für Relaisprobleme bekannt, die oft den Funktionsausfall eines Kanals verursachen. Ein Austausch des Relais ist daher eine häufige Reparaturmaßnahme für diese Modelle und kann das Problem in den meisten Fällen beheben.

Klangqualität im Vergleich zu Moderne Geräten

Obwohl der Sansui G-901DB klanglich nach wie vor sehr gut ist, muss man sich eingestehen, dass es nicht mehr mit Verstärkern und Endstufen in der gleichen Gebraucht- Preisklasse mithalten kann. Marken wie McIntosh, Accuphase, Mark Levinson und Burmester bieten Geräte an, die nicht nur in Sachen Verarbeitung und Technologie überlegen sind, sondern auch in der Klangqualität. Diese Geräte bieten fortschrittliche Schaltungen, verbesserte Audio-Verarbeitungstechniken und eine präzisere Klangwiedergabe, die den alten Sansui-Receivern in vielen Bereichen überlegen sind. In der Praxis bieten Verstärker ein besseres Gesamtpaket, das in puncto Klangtreue, Dynamik und Leistung weit mehr bietet.

UKW-Empfang und Endstufen-Technologie

Ein weiterer Schwachpunkt des G-901DB ist der UKW-Empfang, der heutzutage durch die geringe Qualität vieler UKW-Sender beeinträchtigt wird. Die damalige Technologie, die den Empfang von Radiosignalen optimierte, ist heute nicht mehr auf dem neuesten Stand. Während der DB-Tuner in seiner Zeit eine bemerkenswerte Leistung erbrachte, gibt es heute deutlich bessere Empfangstechniken, die eine klarere und störungsfreie Signalübertragung ermöglichen. Zum Beispiel übers Internet!

Was die End und Vorstufen-Technologie betrifft, Sie Verstärker die wesentlich günstiger zu bekommen sind, die nicht nur bei der Verarbeitung den alten Receivern in den Schatten stellen, sondern auch klanglich deutlich überlegen sind. Bei aller Vintage-Liebe sehe ich die Preisentwicklungen solcher Geräte super kritisch entgegen weil kein Mehrwert herrscht!

Fazit: Überteuerte Hi-Fi-Geschichte

Für mich persönlich ist der Sansui G-901DB Receiver ein überteuertes Stück Hi-Fi-Geschichte. Während der Receiver zweifellos in seiner Zeit herausragend war und heute für Sammler und Nostalgiker einen gewissen Wert besitzt, sind die heutigen Hi-Fi-Geräte in puncto Klangqualität, Verarbeitung und Technologie den alten Receivern deutlich überlegen. Besonders die Entwicklungen im Bereich der Verstärker, Endstufen und Digitaltechnologie bieten heute deutlich mehr für den Preis.

Obwohl der G-901DB ein geschätztes Stück Audio-Historie bleibt, bieten moderne Geräte in dieser Preisklasse eindeutig mehr. Wenn man auf der Suche nach aktueller Technik und besserer Klangqualität ist, dann sind die Geräte von Marken wie McIntosh, Accuphase und Burmester klare Favoriten. Der Sansui G-901DB bleibt ein faszinierendes Stück der Hi-Fi-Geschichte, aber als Audiogerät für den modernen Gebrauch ist er für mich einfach nicht mehr konkurrenzfähig.

Technische Daten:

Modell: G-9000/G-901

Baujahre: 1978 – 1980

Hergestellt in: Japan

Farbe: Front Alu gebürstet, Holzgehäuse

Fernbedienung: nein

Leistungsaufnahme: 680 W

Abmessungen (BxHxT): 560 x 201 x 495 mm

Gewicht: 26,9 kg

Neupreis ca.: 1200 $, ca. 3.800 DM

Anschlüsse:

Eingänge: Phono 1, 2: 2,5 mV, 47 kOhm, max. 330 mV Mikrofon: 6 mV, 10 kOhm Aux: 150 mV, 47 kOhm Tape Play 1, 2: 150 mV, 47 kOhm Tape Play DIN Dolby NR Adapter Main In Antenne (UKW: 75, 300 Ohm, AM) Mikrofon (6,3mm Klinke)

Ausgänge: Tape Rec 1, 2: 150 mV Tape Rec DIN: 43 mV Dolby NR Adapter Pre Out: 1 V Kopfhörer (6,3mm Klinke) 2 Lautsprecherpaare



Verstärker:

Dauerleistung: 8 Ohm: 2x 160 W (RMS, 20 Hz – 20 kHz, 0,03 %), 2x 175 W (1 kHz) 4 Ohm: 2x 240 W

Dynamikleistung: 8 Ohm / 4 Ohm

8 Ohm / 4 Ohm Gesamtklirrfaktor: < 0,03 %

< 0,03 % Dämpfungsfaktor: 60 an 8 Ohm

60 an 8 Ohm Frequenzgang: 5 Hz – 50 kHz, + 0,2 dB, – 1,5 dB

5 Hz – 50 kHz, + 0,2 dB, – 1,5 dB Signalrauschabstand: Phono: 78 dB Hochpegel: 95 dB

Klangregelung: Bass: ± 10 dB bei 50 Hz Mittelton: ± 5 dB bei 1,5 kHz Höhen: ± 10 dB bei 10 kHz Loudness: + 8 dB bei 50 Hz, + 6 dB bei 10 kHz Höhenfilter: – 3 dB bei 3 kHz, 6 dB/Oktave Subsonic: – 3 dB bei 16 Hz, 6 dB/Oktave Mute: ja, – 20 dB Direct/Line-Straight: ja (Tone off)



Tuner: