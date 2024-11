Verity Audio Rienzi Lautsprecher Test / Erfahrungsbericht:

Verity Audio Rienzi: Ästhetik und Klang im Fokus

Der Verity Audio Rienzi überzeugt mit einer meisterhaften Verbindung aus elegantem Design und hochwertiger Technik. Doch wie steht es um seine klanglichen Qualitäten? Meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Lautsprecher fielen differenziert aus: Während das Design und die technische Umsetzung beeindrucken, bleibt der Klang hinter meinen Erwartungen zurück.

Design: Ein Meisterwerk der Ästhetik

Der Rienzi ist mehr als nur ein Lautsprecher – er ist ein Kunstwerk. Die Kombination aus klaren Linien und sanft geschwungenen Formen erinnert an eine edle Lladró-Figur. Von vorne betrachtet, wirkt der Lautsprecher schlank und unauffällig, vergleichbar mit einem Minimonitor. Die magnetische Frontblende verstärkt diesen Eindruck und lässt den Rienzi visuell nahezu verschwinden.

Die verwendeten Materialien sind hochwertig und sorgfältig verarbeitet. Hochglanzlackierungen aus italienischem Polyesterlack verleihen dem Lautsprecher eine luxuriöse Ausstrahlung. Verity Audio bietet zudem Echtholzfurniere in Satin-Sycamore oder Makoré, die jedem Raum eine edle Note verleihen. Wer noch mehr Exklusivität wünscht, kann die Klavierlack-Variante wählen, die für einen Aufpreis von 1.000 USD erhältlich ist. Diese Lackierung hebt sich durch eine besonders tiefe und glänzende Oberfläche hervor und setzt Maßstäbe in der Lautsprecherwelt.

Technik: Präzision bis ins Detail

Technisch betrachtet handelt es sich beim Rienzi um ein Zwei-Wege-System mit getrenntem Bass- und Monitormodul. Der 8-Zoll-Tieftöner von Scan-Speak ist nach hinten gerichtet, wodurch die Raumecken zur Bassverstärkung genutzt werden. Dies ermöglicht eine erstaunlich tiefe Basswiedergabe bis zu 35 Hz – beeindruckend für einen Lautsprecher dieser Größe.

Der Mitteltonbereich wird von einem SEAS-Treiber übernommen, der ohne obere Frequenzweiche auskommt. Die natürlichen mechanischen Eigenschaften des Treibers sorgen dafür, dass die Höhen sanft auslaufen. Für den Hochtonbereich kommt eine präzise ¾-Zoll-Softdome-Kalotte von Scan-Speak zum Einsatz, die für klare und detailreiche Höhen sorgt. Diese technischen Feinheiten versprechen ein ausgewogenes Klangbild – zumindest auf dem Papier.

Persönliche Klangeindrücke: Zwischen Begeisterung und Ernüchterung

Trotz der vielversprechenden technischen Spezifikationen blieb der Rienzi klanglich hinter meinen Erwartungen zurück. Ich erhielt den Lautsprecher im Tauschgeschäft von einem anderen Händler und war anfangs begeistert von der Flexibilität der Aufstellung. Besonders in meinem kleinen Raum erwies sich die Möglichkeit, das Bassmodul nach vorne oder hinten auszurichten, als praktisch. Doch klanglich zeigte der Rienzi Schwächen.

Im Vergleich zu meinen B&W 805D2 und Harbeth Super HL5 fiel die klangliche Performance deutlich ab. Die Rienzi wirkten für meinen Geschmack zu sonor und weich abgestimmt, was zulasten der Detailtreue und Tiefenstaffelung ging. Während die B&W und Harbeth eine beeindruckende Räumlichkeit und Präzision boten, fehlte dem Rienzi diese Klarheit. Die Informationsfülle, die ich bei anderen Lautsprechern erlebe, blieb aus.

Philosophie der neutralen Klangwiedergabe

Diese Erfahrung bestätigt einmal mehr meine Überzeugung: Langfristige Zufriedenheit erreicht man nur mit neutral abgestimmten HiFi-Komponenten. Geräte, die stark auf Wärme und Fülle setzen, mögen kurzfristig begeistern, doch bei musikalisch sonor abgestimmtem Material kippt das Klangbild schnell ins Überladene.

Neutralität ermöglicht es, die Musik so zu hören, wie sie das Studio verlassen hat. Angesichts der Vielzahl an Studiotechniken und Gerätevariationen ist dies ein entscheidender Vorteil. Ein neutraler Lautsprecher bleibt unabhängig von der Musikrichtung und bewahrt die Balance – ein Muss für jeden audiophilen Hörer, der Wert auf Authentizität legt.

Fazit: Ästhetische Perfektion mit klanglichen Einschränkungen

Der Verity Audio Rienzi ist zweifellos ein Lautsprecher, der optisch beeindruckt. Seine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität, die luxuriösen Materialien und das elegante Design machen ihn zu einem wahren Blickfang in jedem Raum. Die Möglichkeit, das Bassmodul flexibel auszurichten, ist ein durchdachtes Detail, das besonders in kleineren Räumen praktisch ist. Wer Wert auf ein stilvolles Wohnambiente legt und seine Lautsprecher nicht nur als technische Geräte, sondern als Designelemente betrachtet, findet im Rienzi ein erstklassiges Modell.

Doch ein Lautsprecher wird letztlich an seinem Klang gemessen, und hier zeigt der Rienzi Schwächen, die in meinem Hörtest deutlich wurden. Seine klangliche Abstimmung tendiert stark in Richtung sonorer Wärme, was für bestimmte Musikrichtungen und Hörgewohnheiten angenehm sein mag, jedoch auf Kosten der Detailtreue, Tiefenstaffelung und Dynamik geht. Besonders in direktem Vergleich mit neutral abgestimmten Lautsprechern wie den B&W 805D2 oder den Harbeth Super HL5 wird deutlich, dass der Rienzi in puncto Präzision und Raumabbildung nicht mithalten kann.

Für audiophile Hörer, die Wert auf eine neutrale Wiedergabe legen und Musik so hören möchten, wie sie im Studio produziert wurde, könnte der Rienzi enttäuschend wirken. Die Fülle und Wärme des Klangs können bei sonor abgestimmter Musik schnell überwältigend wirken, was langfristig zu Ermüdung oder dem Wunsch nach einem anderen Klangbild führen kann. Hier zeigt sich die Herausforderung von Lautsprechern, die stark auf einen bestimmten Klangcharakter setzen: Sie sind weniger vielseitig und können bei unterschiedlichem Musikmaterial an ihre Grenzen stoßen.

Trotz dieser Kritikpunkte gibt es Hörer, für die der Rienzi genau der richtige Lautsprecher sein könnte. Wer einen sanften, entspannten Klang bevorzugt und nicht auf analytische Präzision angewiesen ist, wird den Rienzi als angenehm und unaufdringlich empfinden. Besonders für Liebhaber von Jazz, Klassik oder akustischer Musik, die eine warme Klangfarbe schätzen, könnte der Rienzi eine attraktive Wahl sein.

Insgesamt ist der Verity Audio Rienzi ein Lautsprecher, der in Sachen Design und Verarbeitung Maßstäbe setzt, aber klanglich nicht jedem Anspruch gerecht wird. Für mich persönlich bleibt er daher eine optisch beeindruckende, aber klanglich unzureichende Option. Dennoch sollte jeder Hörer für sich entscheiden, welcher Klangcharakter zu seinen Vorlieben passt – denn letztlich ist es der individuelle Geschmack, der die Wahl des richtigen Lautsprechers bestimmt.

Technische Details:

Modell : Verity Audio Rienzi

: Verity Audio Rienzi Preis : $8795 USD pro Paar

: $8795 USD pro Paar Lautsprecherdesign : 2-Box-Design (oberer Monitor und Bassmodul)

: 2-Box-Design (oberer Monitor und Bassmodul) Gewicht : 64 lbs (ca. 29 kg)

: 64 lbs (ca. 29 kg) Veneer/Finish : Standard: Satin-Sycamore oder Makore-Holzmaserung Optional (gegen Aufpreis): Hochglanz-Schwarzlack (Italienisches Polyester-Lack, Handauftragung) für $1000 extra

: Grill : Magnetisch abnehmbar

: Magnetisch abnehmbar Abmessungen : Kompakte Größe, mit Grill wirkt der Lautsprecher klein (minimonitor-artig)

: Kompakte Größe, mit Grill wirkt der Lautsprecher klein (minimonitor-artig) Ästhetik: Elegantes Design, mit einer geschwungenen Form, die an eine weibliche Figur erinnert

Technische Details

Treiber : Woofer : 8″ Papiercone, Scan-Speak (mit rückwärtigem Abstrahlwinkel) Tweeter : 3/4″ Soft-Dome, Scan-Speak Mitteltöner : SEAS

: Bassmodul : Verity’s typischer rear-firing Woofer, der die Ecken des Raumes für zusätzliche Bassverstärkung nutzt

: Verity’s typischer rear-firing Woofer, der die Ecken des Raumes für zusätzliche Bassverstärkung nutzt Tieftönerbereich : Erreicht laut Hersteller bis 35Hz

: Erreicht laut Hersteller bis 35Hz Crossover : Der Mitteltöner wird ohne oberen Hochpassfilter betrieben, was bedeutet, dass der Treiber seine eigenen mechanischen Begrenzungen zur Frequenzabsenkung nutzt.

:

Frequenzbereich und Leistung

Der Lautsprecher soll alle natürlich erzeugten Töne außer den tiefsten Orgelpfeifen und den tiefsten Tönen eines Bösendorfer 290 Imperial Konzertflügels wiedergeben können.

Zusätzliche Merkmale

Material : MDF-Plattform, die zwischen Sorbothane-Dämpfungsdiscs angeordnet ist, um den Monitor vom Bassmodul zu entkoppeln.

: MDF-Plattform, die zwischen Sorbothane-Dämpfungsdiscs angeordnet ist, um den Monitor vom Bassmodul zu entkoppeln. Raumakustische Eigenschaft: Der rückwärtig abstrahlende Woofer nutzt die vorderen Ecken eines Raumes, um die Basswiedergabe zu verstärken, wodurch größere Treiber vermieden werden können.

Diese technischen Details bieten einen detaillierten Überblick über die Funktionalität, das Design und die klanglichen Eigenschaften des Verity Audio Rienzi Lautsprechers.