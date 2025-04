ESS Sabre DACs – Präzision in digitaler Klangverarbeitung

1. Die Firma ESS Technology: Herkunft und Geschichte

ESS Technology Inc. – Präzision aus Kalifornien für die digitale Audiowelt

ESS Technology Inc., gegründet 1984 und ansässig in Milpitas, Kalifornien, hat sich von einem Entwickler klassischer Audio-Codecs und Modemlösungen zu einem der führenden Innovatoren im Bereich digitaler Audiotechnik entwickelt. In der Welt hochwertiger Digital-Analog-Wandler – kurz DACs – gilt ESS heute als feste Größe, insbesondere mit der viel beachteten SABRE-Serie, die Maßstäbe in puncto Auflösung, Dynamik und Verzerrungsfreiheit setzt.

Was mit Signalverarbeitungslösungen für den PC- und Kommunikationsbereich begann, wurde im Lauf der 1990er- und 2000er-Jahre zur Spezialisierung auf hochpräzise DAC-Architekturen weiterentwickelt. Die Expertise von ESS zeigt sich nicht nur im Schaltungsdesign, sondern auch in der fortschrittlichen Jitter-Reduktion, dem exzellenten Rauschverhalten und der Fähigkeit, digitale Audiosignale mit minimalster Verzerrung zu dekodieren.

Heute finden sich ESS DACs in einer Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen: in High-End-CD-Playern, Streaming-Bridges, D/A-Wandlern, Kopfhörerverstärkern, AV-Receivern und auch in Automotive-Infotainmentsystemen der Oberklasse. Selbst portable Audiogeräte profitieren von der Effizienz und Qualität der ESS-Architekturen – nicht zuletzt, weil sie trotz hoher Performance stromsparend arbeiten und flexibel in verschiedene Designumgebungen integrierbar sind.

Die Marke SABRE wurde zur Speerspitze des Portfolios. SABRE-DACs wie der ES9038PRO oder ES9028Q2M stehen heute sinnbildlich für eine nahezu verlustfreie, transparente Wiedergabe digitaler Musiksignale – selbst in hochauflösenden Formaten bis 32 Bit / 768 kHz oder DSD512. Merkmale wie 8-Kanal-Dual-DAC-Betrieb, Hyperstream-II-Architektur und Time Domain Jitter Eliminator machen sie besonders für Entwickler anspruchsvoller Audiokomponenten zur ersten Wahl.

In der audiophilen Szene gelten ESS SABRE DACs als Werkzeuge für eine möglichst neutrale und detailgetreue Reproduktion – nicht weichgespült, nicht klangfärbend, sondern ehrlich. Wer Musik hören will, wie sie aufgenommen wurde, setzt auf ESS.

2. ESS Sabre DACs – Überblick über die Chip-Serien

2.1 SABRE32 Reference Serie

Für High-End-Audioanwendungen wie DACs, CD-Player oder Studio-Equipment:

ES9018 : Acht Kanäle, 32-bit, 129 dB DNR, unterstützt PCM bis 384 kHz und natives DSD – ein Meilenstein der frühen 2010er Jahre.

: Acht Kanäle, 32-bit, 129 dB DNR, unterstützt PCM bis 384 kHz und natives DSD – ein Meilenstein der frühen 2010er Jahre. ES9028PRO / ES9038PRO: Verbesserte Versionen mit HyperStream II-Architektur, bis zu 140 dB DNR – vor allem der ES9038PRO gilt als Referenzklasse.

2.2 SABRE HiFi-Serie

Für Mittelklassegeräte und portable Anwendungen mit stromsparendem Design:

ES9018K2M : Mobilversion des ES9018 mit zwei Kanälen.

: Mobilversion des ES9018 mit zwei Kanälen. ES9023 / ES9028Q2M / ES9038Q2M: Kompakte Varianten mit beeindruckender Klangqualität für portable DACs und Streamer.

2.3 SABRE Audiophile-Serie

Für kompakte High-Res-Geräte mit erweiterten Features wie MQA-Decoding und integriertem Verstärker:

ES9068AS, ES9219C u. a.

2.4 SABRE Automotive-Serie

Für den Fahrzeugeinsatz entwickelt, mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen und Stromversorgungsvariationen:

z. B. ES9009 – zu finden in Premium-Systemen von BMW, Audi oder Mercedes.

3. Technische Besonderheiten der ESS Sabre DACs

HyperStream-Architektur : Patentiertes Verfahren zur Minimierung von Jitter, Maximierung der Dynamik (bis zu 140 dB DNR).

: Patentiertes Verfahren zur Minimierung von Jitter, Maximierung der Dynamik (bis zu 140 dB DNR). Time Domain Jitter Eliminator : Für besonders klare, „flackerfreie“ digitale Wiedergabe.

: Für besonders klare, „flackerfreie“ digitale Wiedergabe. 32-bit Verarbeitung : Vor allem in den PRO-Modellen Standard.

: Vor allem in den PRO-Modellen Standard. DSD-Unterstützung : Inklusive nativer Unterstützung und DoP.

: Inklusive nativer Unterstützung und DoP. MQA-Decoding: Besonders in neueren Modellen (z. B. ES9068AS) integriert.

4. Typische Einsatzgebiete – Wo finden sich ESS Sabre DACs?

High-End DACs & Streamer

Benchmark DAC3 – ES9028PRO

Topping D90 / D90SE – ES9038PRO Preisleistung Knaller!

SMSL M500 / M400 ESS ES9068AS (32-bit, kompaktere Version des ES9038PRO) / SU-10 ESS ES9038PRO (gleicher Chip wie im M500, aber optimiert) Knaller!

(32-bit, kompaktere Version des ES9038PRO) / (gleicher Chip wie im M500, aber optimiert) Matrix Audio X-Sabre Pro ESS ES9038PRO / X- Sabre ESS ES9018S (früher Top-Chip der Sabre-Serie)

dCS Bartók (R2R + ESS Hybrid)

(R2R + ESS Hybrid) Chord Electronics Hugo TT 2 (FPGA + ESS)

(FPGA + ESS) Mytek Brooklyn DAC+ (ES9038PRO)

(ES9038PRO) Gustard X26 Pro (ES9038PRO + FPGA) Knaller!

(ES9038PRO + FPGA) Denafrips Terminator II (R2R + ESS als Hybrid)

CD-Player & Verstärker

Oppo UDP-205 – ES9038PRO

Marantz SA-10 – Dual-DAC mit ESS ES9038PRO

Cambridge Audio 851N / CXN V2 – ES9018K2M

Mark Levinson 585 – ESS ES9010K2M

Mark Levinson 585.5 – ESS ES9026PRO

Kopfhörer-DACs & DAPs

FiiO K9 Pro ESS

Hiby R6 Pro, Shanling M6 Ultra

iBasso DX320

Mainboards / Soundkarten

ASUS ROG, AORUS-Mainboards – z. B. ES9218

Creative Sound BlasterX AE-5

Automotive Audio

BMW, Audi, Mercedes – OEM-Lösungen auf Basis der Automotive-Serie

5. Versionsübersicht (vereinfachte Tabelle)

Chip-Modell Anwendung DAC-Typ Kanäle Max. PCM/DSD Besonderheiten ES9018 High-End Audio Reference 8 384 kHz / DSD Klassiker, großer Erfolg ES9018K2M Mobilgeräte HiFi Mobile 2 384 kHz / DSD Kompakt, effizient ES9028PRO High-End DACs Reference 8 768 kHz / DSD512 HyperStream II, sehr hoher Dynamikbereich ES9038PRO Referenzklasse Reference 8 768 kHz / DSD512 140 dB DNR, extrem niedriger Jitter ES9028Q2M Kompaktgeräte Mobile 2 768 kHz / DSD512 Hohe Performance im kleinen Format ES9038Q2M Portabel / Hi-Fi Mobile 2 768 kHz / DSD512 Sehr beliebt bei DACs & Streamern ES9068AS Hi-Res USB-DACs Audiophile 2 768 kHz / DSD512 Integriertes MQA-Decoding ES9219C Mobilgeräte Audiophile 2 384 kHz / DSD DAC + AMP integriert, stromsparend

6. Praxisbeispiel: Mark Levinson No. 585 & AURALiC ARIES G2.1

Der Mark Levinson No. 585 Vollverstärker ist mit einem ESS Sabre 32-Bit-DAC ESS Technology ES9010K2M ausgestattet, der hochauflösende Formate bis zu 32 Bit / 192 kHz unterstützt. Dieser DAC ist für seine präzise, analytische und neutrale Klangsignatur bekannt – ideal für Hörer, die Musik ohne Verfärbungen und mit voller Transparenz erleben möchten.

In Kombination mit dem AURALiC ARIES G2.1 als Musikquelle – ebenfalls für hochwertige Signalverarbeitung bekannt – entsteht ein Setup von höchster Präzision. Der ARIES G2.1 erlaubt die Auswahl unterschiedlicher Digitalfilter (z. B. der Modus „Präzise“), um den Klang weiter an persönliche Vorlieben anzupassen.

Viele Nutzer schätzen ESS Sabre DACs genau aus diesen Gründen: Sie liefern eine exakte, detaillierte und transparente Wiedergabe ohne künstliche Wärme oder Verfärbung. Musik wird so dargestellt, wie sie aufgenommen wurde – mit all ihren feinen Nuancen.

Für Hörer, die warme Klangsignaturen als verfälschend empfinden, sind Sabre-DACs ideal. Tiefe Frequenzen bleiben straff und kontrolliert, Mitten klar, Höhen luftig und detailreich – für ein authentisches und ausgewogenes Klangerlebnis.

Ein Hoch auf die Präzision und Klarheit der ESS Sabre DACs!

