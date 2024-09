Deadbeat ‎– Drawn And Quartered Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: BLKRTZ

BLKRTZ Katalognummer: BLKRTZ ‎– BLKRTZ001

BLKRTZ ‎– BLKRTZ001 Format: CD, Album, Stereo

CD, Album, Stereo Land: Deutschland

Deutschland Veröffentlicht: 21. Juni 2011

21. Juni 2011 Genre: Elektronisch, Electric, Electronica

Elektronisch, Electric, Electronica Stil: Dub, Dub Techno, Deep, Ambient

Deadbeat ist das Pseudonym des in Kanada geborenen und in Berlin lebenden Musikproduzenten Scott Monteith. Seine Karriere begann in den späten 1990er Jahren, und er ist seitdem als einflussreicher Künstler in der elektronischen Musikszene bekannt. Deadbeats Musik kombiniert Dub-Techno, Minimal und Ambient-Elemente, was oft eine düstere, hypnotische und tiefe Klanglandschaft erzeugt.

Das Album „Drawn and Quartered“, veröffentlicht 2011 auf dem Label

BLKRTZ, ist ein besonders wichtiges Werk in seiner Diskographie. Es reflektiert Monteiths Faszination für Dub-Technologie und minimalistische Produktionsmethoden, wobei er die traditionellen Elemente des Dub (wie tiefe Basslines, Reverb und Echo) in einen moderneren, technoiden Kontext setzt. Die Tracks auf dem Album sind langsam, aber intensiv, mit dichten Klangtexturen und einer tiefen Atmosphäre, die eine meditative Qualität besitzen.

Gründung und Stil:

Scott Monteith begann seine musikalische Reise als Teil der lebendigen Montrealer Musikszene. Seine Faszination für elektronische Musik und der Einfluss von Dub und Reggae spiegeln sich stark in Deadbeats Klangwelt wider. Monteith ist bekannt dafür, dass er mit analoger Technik arbeitet und dabei die Tradition des Dub, insbesondere die manipulative Arbeit mit Reverbs und Delays, weiterentwickelt. Diese Herangehensweise ermöglicht ihm, tiefe emotionale Stimmungen in seiner Musik zu schaffen.

Warum diese Musik?

Deadbeats Musikproduktion ist stark von der Technik und Philosophie des Dub beeinflusst, bei der Soundmanipulation eine zentrale Rolle spielt. Die meditative und repetitive Struktur seiner Musik ermöglicht es ihm, eine immersive Klangwelt zu schaffen, die oft als spirituell und introspektiv beschrieben wird. Monteith hat in Interviews oft betont, dass seine Musik von seiner Umgebung und seinem emotionalen Zustand beeinflusst wird, was möglicherweise den düsteren, aber auch hypnotischen Charakter seiner Tracks erklärt.

Deadbeat bleibt ein Pionier im Dub-Techno-Genre und hebt sich durch seine Fähigkeit hervor, komplexe Emotionen in minimalistischen, aber tiefen Klanglandschaften zu erforschen

Hier ist die Tracklist für das Album „Drawn and Quartered“ von Deadbeat, zusammen mit kurzen Beschreibungen der einzelnen Stücke:

First Quarter – 11:40

Dieser Eröffnungstrack ist geprägt von atmosphärischen Klängen und field recordings, die von Cristobal Urbina beigesteuert wurden. Die hypnotische Rhythmik und die tiefen Basslines schaffen eine meditative Stimmung, die den Hörer in die Klanglandschaft des Albums einführt. Second Quarter – 12:00

In diesem Stück wird der minimalistische Ansatz von Deadbeat weiter vertieft. Die sanften, pulsierenden Beats und vielschichtigen Texturen erzeugen eine fesselnde Atmosphäre, die den Hörer in einen tranceähnlichen Zustand versetzt. Es spielt mit Dynamik und Lautstärke, um emotionale Intensität zu erzeugen. Third Quarter (The Vampire Of Mumbai) – 10:39

Diese Komposition bringt mit den Bläsern von David Koch eine zusätzliche Dimension in den Klang. Die Verbindung von Dub-Elementen mit kraftvollen, melancholischen Melodien schafft eine dramatische Atmosphäre. Der Titel selbst deutet auf eine kulturelle Erzählung hin, die dem Track eine narrative Tiefe verleiht. Fourth Quarter (Cala’s House) – 11:36

Dieser Track hat eine nostalgische Qualität, die durch subtile Klangschichten und wiederkehrende Motive verstärkt wird. Die Beats sind sanft und fließend, was eine entspannte und gleichzeitig eindringliche Stimmung erzeugt. Der Hörer wird eingeladen, in Erinnerungen zu schwelgen, während die Klänge sich entfalten. Plateau Quarter (Hope In Numbers) – 11:44

Der Abschluss des Albums bringt eine hoffnungsvolle Botschaft in einer komplexen Klanglandschaft. Die Mischung aus verschiedenen rhythmischen Elementen und Melodien vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Die wiederkehrenden Motive verstärken das Gefühl von Kontinuität und Veränderung.

Insgesamt zeigt „Drawn and Quartered“ Deadbeats Fähigkeit, emotionale und atmosphärische Musik zu schaffen, die sowohl hypnotisch als auch tiefgründig ist.