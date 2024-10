Jaime Valle – ‚Round Midnight Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label : Top Music International Ltd. – SACD1013.3

: Top Music International Ltd. – SACD1013.3 Format : SACD, Hybrid, Stereo, Reissue, Gold, LP, Vinyl, Streaming

: SACD, Hybrid, Stereo, Reissue, Gold, LP, Vinyl, Streaming Country : Europe

: Europe Released : 2002

: 2002 Genre : Jazz

: Jazz Style : Latin Jazz

: Latin Jazz Amazon Link: Round Midnight

Ein Virtuose der Latin-Jazz-Gitarre

Jaime Valle ist ein renommierter Gitarrist, der vor allem für seine meisterhafte Kombination aus Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen bekannt ist. Geboren und aufgewachsen in Mexiko, entdeckte Valle früh seine Leidenschaft für die Musik, insbesondere für die Gitarre. Er begann seine Karriere in der lokalen Musikszene, bevor er sich international einen Namen machte. Besonders seine Fähigkeit, komplexe Jazzstrukturen mit lateinamerikanischer Musik zu verbinden, machte ihn zu einem einzigartigen Künstler in der Jazzwelt.

Valle begann seine professionelle Musikkarriere in den 1980er Jahren und veröffentlichte 1992 sein erstes Album, „Round Midnight“. Dieses Debüt markierte den Beginn seiner Laufbahn als Solokünstler und wurde für seine geschickten Arrangements und seine Virtuosität an der Gitarre gelobt. Das Album bestand aus einer Mischung aus Jazz-Standards und eigenen Kompositionen, wobei Valle seine lateinamerikanischen Einflüsse gekonnt integrierte.

Im Jahr 2002, zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung, erschien eine SACD-Version von ‚Round Midnight. Diese Ausgabe ermöglichte es dem Hörer, die Musik mit einer wesentlich höheren Klangqualität zu genießen, was vor allem Valle’s subtile Spielweise und die klangliche Tiefe seiner Arrangements deutlich hervorhob.

Kritikerrezensionen

Das Album wurde von Kritikern gut aufgenommen, die besonders Valle’s technisches Können und seine einzigartige Fähigkeit, Emotionen in seine Musik einfließen zu lassen, lobten. Die SACD-Version wurde ebenfalls hoch geschätzt, da sie eine noch intensivere Hörerfahrung bot. Kritiker erwähnten, dass die Klangqualität der Neuauflage Valle’s Kunstfertigkeit noch eindrucksvoller zur Geltung brachte und dass die Aufnahme zu den herausragenden Werken im Latin-Jazz zählt.

Tracklist von ‚Round Midnight mit Beschreibungen