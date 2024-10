Lowell Fulson – Think Twice Before You Speak Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: JSP Records – JSP5103 (Fenn Music)

US Released: 2004

Think Twice Before You Speak (SACD)

Veröffentlichung der SACD-Ausführung:

Die Super Audio CD (SACD) von Think Twice Before You Speak wurde 2004 von dem Label JSP Record veröffentlicht, das auf audiophile Aufnahmen spezialisiert ist. Diese Veröffentlichung bot eine höhere Klangqualität als herkömmliche CDs und zielte darauf ab, den rauen, authentischen Blues-Sound von Lowell Fulson in bestmöglicher Qualität zu präsentieren.

Erste Pressung des Albums:

Die ursprüngliche Veröffentlichung des Albums Think Twice Before You Speak erfolgte 1984. Es war eines der letzten großen Studioalben von Lowell Fulson und zeigte ihn in einer Phase seiner Karriere, in der er seine Blues-Wurzeln mit moderneren musikalischen Elementen verknüpfte.

Wer war Lowell Fulson?

Lowell Fulson, geboren am 31. März 1921 in Tulsa, Oklahoma, war ein einflussreicher amerikanischer Bluesmusiker, der den West Coast Blues-Stil prägte. Seine musikalische Karriere begann in den 1940er Jahren, als er nach seiner Zeit beim Militär nach Kalifornien zog. Zuvor hatte er bereits mit dem legendären Texas-Blues-Gitarristen Blind Lemon Jeffersongearbeitet, was seinen Stil maßgeblich beeinflusste.

Fulson brachte eine einzigartige Mischung aus ländlichem und urbanem Blues in seine Musik ein. Seine Gitarrenspielweise und seine warmen, gefühlvollen Vocals machten ihn zu einem herausragenden Künstler der Blues-Szene. Hits wie Reconsider Baby aus den 1950er Jahren und Tramp aus den 1960er Jahren brachten ihm große Anerkennung, und er beeinflusste zahlreiche spätere Musiker, darunter B.B. King und Ray Charles.

Musikalischer Werdegang:

Fulson begann seine professionelle Musikkarriere nach seinem Militärdienst und machte sich schnell einen Namen in der West Coast Blues-Szene. Er war ein produktiver Musiker und Songwriter, der viele Jahrzehnte aktiv war. Seine Fähigkeit, verschiedene Blues-Stile wie Texas Blues, Jump Blues und Rhythm and Blues miteinander zu verschmelzen, brachte ihm eine breite Fangemeinde ein.

Kritische Bewertung des Albums:

Think Twice Before You Speak wurde von Kritikern als solides Blues-Album gelobt, das Fulsons unverwechselbare Stimme und sein meisterhaftes Gitarrenspiel hervorhebt. Es enthält einige großartige Beispiele für seinen reifen, durchdachten Blues-Stil, der im Laufe seiner langen Karriere gereift ist. Das Album zeigt Fulsons Fähigkeit, traditionelle Blues-Themen wie Herzschmerz, Einsamkeit und soziale Ungerechtigkeit aufzugreifen, während er einen modernen Sound beibehält, der auch jüngere Generationen anspricht.

Besonders gelobt wurde die Authentizität und emotionale Tiefe, die Fulson in seinen Liedern vermittelt. Er bewahrte sich seinen rauen, ungeschliffenen Blues-Sound, der ihn berühmt gemacht hatte, und lieferte mit diesem Album einen weiteren Beweis seiner Langlebigkeit und Relevanz im Blues-Genre.

Audiophile Bewertung der SACD:

Die SACD-Version des Albums wurde von Audiophilen für ihre herausragende Klangqualität gefeiert. Die Detailtreue und der erweiterte Dynamikbereich der SACD-Edition erlaubten es den Zuhörern, die Nuancen von Fulsons Gitarrenspiel und seine kraftvollen Vocals noch intensiver zu erleben. Kritiker schätzten die Transparenz der Aufnahme und die authentische Wiedergabe des typischen Blues-Sounds, der die Atmosphäre einer Live-Performance einfängt.

Insgesamt gilt Think Twice Before You Speak als ein herausragendes Spätwerk von Lowell Fulson, das seine künstlerische Reife und seinen fortwährenden Einfluss auf die Bluesmusik unterstreicht.

Hier die Tracklist mit einer kurzen Beschreibung der Titel: