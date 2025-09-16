YouTube und HiFi – Die große Selbsttäuschung der Konsumblase

Fake-HiFi und Konsumkick: Die kaputte Scheinwelt auf YouTube

Ein Kommentar von mackern.de

YouTube hat sich in der HiFi-Szene zu einer Spielwiese für Möchtegern-Gurus, Markenhörige und Konsumjunkies entwickelt. Was einst als Plattform für Austausch und Aufklärung gedacht war, ist heute zu einem gigantischen Spiegelbild unserer Wegwerfgesellschaft verkommen – insbesondere im Bereich hochwertiger Audiotechnik.

Dabei geht es längst nicht mehr um Klangqualität, Musikverständnis oder technische Zusammenhänge. Stattdessen dominiert ein völlig entgleister Kaufrausch, befeuert durch fragwürdige Influencer, die mit pseudo-authentischen Reviews ihre Jüngerschaft in Dauererregung versetzen – immer auf der Suche nach dem nächsten „Kick“. Die Kommentare unter solchen Videos lesen sich nicht selten wie ein Zwiegespräch aus „Ich will das auch!“ und „Wo kann man das kaufen?“.

Zwischen Sektenkult und Teleshopping

Das YouTube-HiFi-Ökosystem ist gespalten in zwei Lager – und beide bedienen ein simples Ziel: Verkaufen, nicht informieren.

Da sind auf der einen Seite die Billig-Gurus, die mit verschwitztem Charme und Wohnzimmerkulisse erklären, man könne mit einem 150-Euro-Chinaböller „High-End erleben, wenn man weiß, wie“. Die Begriffe „High-End“, „audiophil“ und „Gamechanger“ werden dabei inflationär eingesetzt – ohne jede inhaltliche Substanz.

Gleichzeitig gibt es die Luxus-Evangelisten, die sich in Designer-Hörzimmern mit polierten Lautsprecherskulpturen filmen, als wären sie Hohepriester eines dekadenten Techniktempels. Bei ihnen ist alles überragend, einzigartig, weltbewegend – solange es teuer ist und sich gut monetarisieren lässt.

Ob Billig oder Luxus – der eigentliche Klang rückt in den Hintergrund. Was zählt, ist das Gefühl, dabei zu sein. Die Illusion, mitreden zu können. Es geht nicht um Hören – es geht um Haben.

Der eigentliche Skandal: die User

Doch so verlogen viele der Content-Creator auch sein mögen – die eigentliche Katastrophe ist die Community selbst.

Da wird nicht kritisch hinterfragt, nicht verglichen, nicht ausprobiert. Stattdessen glaubt man blind, was einem der Bildschirm vorsetzt. Argumente? Überbewertet. Technische Fakten? Stören nur das „Feeling“. Hauptsache, das vorgestellte Gerät „knallt“, „pumpt“ oder „öffnet Räume“.

YouTube-Kommentare im HiFi-Bereich wirken oft wie Gruppentherapien für Kaufabhängige. Da wird gemeinsam euphorisiert, was man sich noch nicht mal angehört hat – aber unbedingt haben will. Warum? Weil der Guru es sagt. Und weil man glaubt, mit dem Besitz eines bestimmten Geräts automatisch dazuzugehören.

Es ist ein digitaler HiFi-Kult entstanden, in dem Unwissen als Tugend gilt und Kritik als Angriff. Wer es wagt, technische Schwächen oder Übertreibungen anzusprechen, wird schnell als „Neider“ abgestempelt oder als „nicht offen für neue Wege“.

Der Betrug an der Sache

Diese Dynamik ist nicht nur peinlich – sie ist gefährlich. Denn sie verschleiert, worum es im Kern eigentlich geht: Musik, Klangqualität, Technik, Emotion – ja, auch Emotion, aber auf Basis von Erfahrung, nicht Suggestion.

YouTube hätte das Potenzial, Menschen aufzuklären. Es könnte neutrale, kompetente, vergleichende Inhalte bieten. Es könnte Differenzierung ermöglichen, technische Tiefe vermitteln, Ohr und Verstand schulen. Stattdessen ist es zu einer Dauerwerbesendung ohne Kennzeichnung verkommen.

Die Schuld daran tragen nicht nur die Content-Produzenten – sondern die Zuschauer.

Wer sich wie bei QVC von Produkttiteln, Affiliate-Links und künstlich aufgeblasenen Begriffen blenden lässt, macht sich zum willfährigen Konsumenten.

Die Kaufsucht ist längst zum Hauptakteur geworden – nicht das Hören.

Der Appell

mackern.de sagt: Schluss mit dem religiösen Glauben an YouTube-Gurus. Schluss mit dem kritiklosen Konsumverhalten. Schluss mit der Selbsttäuschung, man könne durch Kaufakte klüger, musikalischer oder audiophiler werden.

Wer wirklich Musik liebt, wer Klang ernst nimmt, wer Technik verstehen will – der muss raus aus der Blase. Raus aus dem Algorithmus. Rein ins Hören, ins Vergleichen, ins Selberdenken.

Denn HiFi ist keine Religion. Und YouTube keine Heilslehre.

Es ist Zeit, wieder den eigenen Ohren zu vertrauen – nicht den vollautomatisierten Stimmen im digitalen Predigtstuhl. Ich verstehe das jeder Geld verdienen muss aber ich verstehe nicht wie die User- nicht die Creator- permanent ein Bestätigung suchen, um sich zu labern zu lassen.

