Bobo Stenson Trio – Cantando Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ECM Records – ECM 2023

Bobo Stenson Trio – Cantando: Ein Meisterwerk der Jazzmusik

Das Bobo Stenson Trio – Cantando ist ein faszinierendes Jazzalbum, das 2014 unter dem renommierten Label ECM Records veröffentlicht wurde. Bobo Stenson, ein führender schwedischer Pianist, ist bekannt für seine tiefgründige und nuancierte Spielweise, die sowohl minimalistisch als auch ausdrucksstark sein kann. Auf diesem Album wird sein Talent in einem Trio-Format zur Geltung gebracht, das in seiner Zusammensetzung und Musikgestaltung zu einem harmonischen und doch spannungsgeladenen Hörerlebnis führt. Zusammen mit dem Bassisten Anders Jormin und dem Schlagzeuger Jon Fält bildet Stenson ein musikalisches Kollektiv, das die Kunst des Jazz in eine meditative und gleichzeitig lebendige Dimension erhebt.

Die Bedeutung des Titels „Cantando“

Der Titel des Albums, „Cantando“, was aus dem Italienischen „singend“ bedeutet, ist eine treffende Beschreibung der Musikalität des Werks. Der Begriff verweist auf die lyrische Qualität der Musik, die eine gesangliche, fast poetische Dimension hat. Stenson und seine Bandkollegen schaffen es, eine Atmosphäre zu erzeugen, in der das Klavier und die Rhythmusgruppe eine melodische Linie verfolgen, die gleichzeitig Ruhe und Spannung aufbaut. Es ist Musik, die „singt“, jedoch auf eine subtile, introspektive Weise.

Die Musiker und ihr Zusammenspiel

Das Zusammenspiel der Musiker im Bobo Stenson Trio ist ein Highlight des Albums. Anders Jormin am Bass und Jon Fält am Schlagzeug sind nicht nur rhythmische Begleiter, sondern tragen aktiv zur Formung der musikalischen Erzählung bei. Jormins Bassspiel ist tief und resonant, während Fält mit seinem Schlagzeug eine präzise, aber flexible Struktur bietet, die den freien, improvisierten Passagen des Albums Raum zur Entfaltung gibt. Das Zusammenspiel dieser drei Musiker ist bemerkenswert – sie hören einander aufmerksam zu, reagieren auf die spontanen Wendungen der Musik und schaffen so eine einzigartige Balance zwischen Struktur und Freiheit.

Kompositionen und Improvisationen

Auf „Cantando“ finden sich sowohl originalkomponierte Stücke von Bobo Stenson als auch Arrangements, die die Tradition des Jazz respektieren und gleichzeitig neue Wege gehen. Stenson nutzt das Klavier, um eine Melodieführung zu entwickeln, die klar und prägnant ist, jedoch tiefere emotionale Schichten offenbart. Dabei bewegt sich die Musik des Albums zwischen elegischen, fast meditativen Momenten und energischeren, improvisierten Passagen. Die Stücke entfalten sich organisch, wobei Stenson bewusst Platz für Improvisationen lässt, die die musikalische Freiheit des Trios widerspiegeln.

Besondere Beachtung finden dabei Stücke wie „Cantando“, das dem Album seinen Namen gibt, und „Lento“, das durch seine ruhige, beinahe schwebende Atmosphäre besticht. Die Musik bleibt stets zugänglich und emotional, ohne jedoch in banale Klischees zu verfallen. Sie bleibt tiefgründig und fordert den Hörer zu einer intensiven Auseinandersetzung heraus.

Die Aufnahmequalität und Produktion

Wie bei vielen Alben des ECM-Labels, spielt auch hier die Aufnahmequalität eine herausragende Rolle. „Cantando“wurde in einer kristallklaren, detaillierten Weise aufgenommen, die die feinen Nuancen der Musik zur Geltung bringt. Die Transparenz der Klanglandschaft lässt jedes Instrument für sich sprechen, ohne dass eines den anderen übertönt. Die Produktion unterstützt die meditative Wirkung der Musik und lässt den Raum für die feinen, fließenden Übergänge zwischen den Musikern.

Kritische Rezeption und Einfluss

Das Album wurde von Kritikern durchweg positiv aufgenommen. Besonders hervorgehoben wurde die musikalische Reife des Bobo Stenson Trios und die Fähigkeit, komplexe musikalische Ideen in einer so zugänglichen Form zu präsentieren. Die sanfte und doch tiefgründige Natur der Musik spricht sowohl erfahrene Jazzliebhaber als auch Hörer an, die mit dem Genre noch nicht so vertraut sind. „Cantando“ zeigt eine Seite des Jazz, die weniger auf Virtuosität und schnelle Improvisationen setzt, sondern vielmehr auf eine intime und meditative Atmosphäre.

Jazzkritiker lobten die Art und Weise, wie das Trio die Grenzen zwischen Komposition und Improvisation verwischt. „Cantando“ ist kein klassisches Trio-Album im traditionellen Sinn, sondern eine moderne Interpretation, die den Jazz in eine neue Dimension überführt.

Fazit: Ein ruhiges Meisterwerk der modernen Jazzmusik

Das Album „Cantando“ des Bobo Stenson Trios ist ein faszinierendes Werk, das nicht nur die technischen Fähigkeiten der Musiker unter Beweis stellt, sondern auch ihre emotionale Tiefe und ihre Fähigkeit zur Kommunikation im musikalischen Raum. Es ist ein Album, das den Jazz in eine kontemplative Richtung lenkt und gleichzeitig die Freiheit der Improvisation bewahrt. Für Liebhaber von feinsinniger, introspektiver Musik ist „Cantando“ ein Muss, das die Ausdruckskraft und Vielschichtigkeit des Jazz in einer ruhigen und doch bewegenden Weise verkörpert.

