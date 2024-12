Petra Magoni, Ferruccio Spinetti – Musica Nuda Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Bonsaï Music – BON 061003

Format: CD, Album, Reissue, Stereo, Album, Vinyl

Land: Frankreich

Veröffentlicht: 2006

Genre: Jazz

Stil: Vocal Jazz, Minimal Jazz, Acoustic Jazz

Petra Magoni und Ferruccio Spinetti – Musica Nuda: Eine Hommage an Minimalismus und Virtuosität

Das Album Musica Nuda, erstmals 2004 veröffentlicht, ist ein bemerkenswertes Werk, das durch die ungewöhnliche Kombination aus Gesang und Kontrabass beeindruckt. Petra Magoni und Ferruccio Spinetti haben mit diesem Projekt eine einzigartige musikalische Sprache entwickelt, die nicht nur Fans von Jazz und Singer-Songwriter-Musik anspricht, sondern auch Hörer, die nach Innovation und Emotionalität in der Musik suchen. Im Folgenden ein ausführlicher Bericht über die Künstler und die Veröffentlichungsgeschichte dieses besonderen Albums.

Die Interpreten

Petra Magoni wurde 1972 in Pisa, Italien, geboren. Ihre musikalische Ausbildung begann mit einem Fokus auf Klassik und Oper, was ihre klare und technisch beeindruckende Stimme formte. Später öffnete sie sich anderen Genres, darunter Jazz, Pop und experimentelle Musik. Magonis große Stärke liegt in ihrer Vielseitigkeit: Sie ist in der Lage, komplexe Jazzarrangements, kraftvolle Popsongs und intime Balladen mit gleichermaßen überzeugender Emotionalität und Präzision zu interpretieren. Ihre Karriere begann sie mit Soloauftritten und kleineren Projekten, bevor sie Ferruccio Spinetti traf, was den Beginn von Musica Nuda markierte.

Ferruccio Spinetti wurde 1970 in Caserta, Italien, geboren. Er ist ein virtuoser Kontrabassist, der vor seiner Zusammenarbeit mit Magoni vor allem als Mitglied der italienischen Jazzformation Avion Travel bekannt wurde. Mit dieser Gruppe gewann er 2000 den renommierten Sanremo-Musikwettbewerb. Spinetti ist nicht nur ein technisch versierter Bassist, sondern auch ein kreativer Musiker, der durch innovative Arrangements und sein feines Gespür für Klangfarben beeindruckt. Seine Fähigkeit, den Kontrabass nicht nur als rhythmisches, sondern auch als melodisches Instrument einzusetzen, ist ein zentraler Bestandteil des Projekts Musica Nuda.

Das Album Musica Nuda

Das Projekt begann eher zufällig: Petra Magoni und Ferruccio Spinetti trafen sich während eines spontanen Auftritts und erkannten sofort die außergewöhnliche Chemie zwischen ihren musikalischen Ansätzen. Musica Nuda wurde in einer minimalistischen Besetzung aufgenommen – nur Stimme und Kontrabass. Diese Reduktion auf das Wesentliche schafft eine intime Atmosphäre, in der die Tiefe und Emotionalität der Interpretationen voll zur Geltung kommen.

Stil und Repertoire

Das Album umfasst eine Mischung aus Eigenkompositionen, Jazzstandards und Coverversionen, die auf innovative Weise neu interpretiert werden. Bekannte Songs wie Eleanor Rigby von den Beatles oder Nature Boy erhalten eine völlig neue Dimension durch die ungewöhnliche Besetzung und die emotional dichte Darbietung. Die Arrangements sind bewusst reduziert, was den Fokus auf die Stimme von Magoni und das Spiel von Spinetti legt. Diese Intimität und die improvisatorischen Elemente verleihen dem Album eine zeitlose Qualität.

Veröffentlichungsgeschichte

Das Album wurde 2004 unter dem Label Radio Fandango – 0171232RAF erstmals veröffentlicht. Die Resonanz war so positiv, dass es noch im selben Jahr von Storie Di Note – SDN038 erneut aufgelegt wurde. Im internationalen Raum erschien es in den folgenden Jahren bei weiteren Labels:

2005 : Frankreich, Bonsaï Music – BON 041101

: Frankreich, 2006 : Eine weitere Version von Bonsaï Music – BON 061003

: Eine weitere Version von 2007: Deutschland, BHM Productions – BHM 1026-2

Die Version von BHM Productions aus dem Jahr 2007 wird oft als klanglich herausragend beschrieben, obwohl dies subjektiv ist. Die 2006er Veröffentlichung von Bonsaï Music, die ich besitze, wird ebenfalls als sehr hochwertig bewertet. Auffällig ist, dass die Vinyl-Ausgaben des Albums mittlerweile sehr hohe Preise auf dem Sammlermarkt erzielen – ein Zeichen für die anhaltende Wertschätzung dieses Albums unter Audiophilen und Musikliebhabern.

Schlusswort:

Musica Nuda ist ein Album, das durch seine künstlerische Integrität und musikalische Innovation besticht. Die Kombination aus Petra Magonis außergewöhnlich ausdrucksstarker Stimme und Ferruccio Spinettis meisterhaftem Spiel am Kontrabass zeigt eindrucksvoll, wie minimalistisches Musizieren zu maximaler Emotionalität und Tiefe führen kann. Das Album schafft es, bekannte Songs und Eigenkompositionen in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen, und überzeugt dabei sowohl musikalisch als auch klanglich auf ganzer Linie.

Für mich persönlich gehört dieses Album zu den klanglich beeindruckendsten Werken überhaupt. Die Klangqualität ist schlichtweg unfassbar, und das sogar im CD-Format. Hier zeigt sich, dass digitale Medien, wenn sie gut produziert sind, eine audiophile Qualität erreichen können, die den Hörer in die Aufnahme hineinzieht. Jede Nuance, jede feine Abstufung der Stimme und des Kontrabasses wird kristallklar und lebendig wiedergegeben. Es ist ein Album, das man in einer ruhigen Umgebung hören sollte, um die Details und die intime Atmosphäre in ihrer Gänze erfassen zu können.

Wenn nur die Hälfte der audiophilen CD-Nutzer erkennen würde, welche außergewöhnliche Qualität in diesen Aufnahmen steckt, würden die CDs von Musica Nuda genauso wie die LP-Versionen auf dem Markt Preise erreichen, die auf einem ganz anderen Level liegen. Dies ist auch bereits bei den Vinyl-Ausgaben zu beobachten, die aktuell sehr hoch gehandelt werden. Aus diesem Grund möchte ich einen Tipp geben: Deckt euch mit einigen dicken Scheiben ein, solange die Preise für die CDs noch erschwinglich sind! Es ist abzusehen, dass die Nachfrage steigen und die Verfügbarkeit sinken wird, sobald diese Qualität von einem größeren Kreis erkannt wird.

Musica Nuda ist mehr als nur ein Album – es ist ein Erlebnis, das sowohl musikalisch als auch klanglich Maßstäbe setzt. Ein Muss für Liebhaber von außergewöhnlicher Musik und audiophilem Klanggenuss.

Tracklist von Musica Nuda mit Kurzbeschreibungen

Eleanor Rigby (2:32)

Written-By: Lennon-McCartney

Eine minimalistische und emotionale Interpretation des Beatles-Klassikers, bei der Petra Magonis Stimme und Ferruccio Spinettis Kontrabass eine intensive Atmosphäre schaffen. Roxanne (3:18)

Written-By: Sting

Die Police-Hymne erhält hier einen jazzigen und zugleich intimen Touch, bei dem die dramatische Seite des Songs hervorgehoben wird. Prendila Così (4:19)

Written-By: Battisti, Mogol

Eine Hommage an die italienische Musik mit einer gefühlvollen Neuinterpretation dieses Klassikers von Lucio Battisti. Run With Me (3:55)

Written-By: Magoni

Eine Eigenkomposition von Petra Magoni, die mit ihrer Dynamik und starken Emotionen überzeugt. I Will Survive (3:50)

Written-By: D. Fekaris, F. Perren

Der Disco-Hit von Gloria Gaynor wird in eine reduziertere, doch nicht minder kraftvolle Version transformiert. Guarda Che Luna (2:29)

Written-By: Pallesi, Magoni

Ein italienischer Klassiker, der mit spielerischem Leichtmut und einer Prise Nostalgie dargeboten wird. Maledetto Sia L’Aspetto (0:57)

Written-By: Monteverdi

Ein kurzes Stück, das die barocken Wurzeln von Monteverdi in einem modernen Kontext präsentiert. Blackbird (1:56)

Written-By: Lennon-McCartney

Eine intime Version des Beatles-Songs, die die Zartheit der Melodie betont. Sacrifice (3:38)

Written-By: Bouman, van Amerongen

Ein melancholisches Stück, das durch seine dichte Atmosphäre beeindruckt. How Intro/How Insensitive (2:36)

Written-By: Jobim, Gimbel / Spinetti

Eine Kombination aus einer Eigenkomposition Spinettis und dem Bossa-Nova-Klassiker von Antônio Carlos Jobim, die nahtlos ineinander übergeht. Voglio Di Vita Uscir (1:50)

Written-By: Monteverdi

Ein weiteres barockes Stück, das die Vielseitigkeit des Duos zeigt. Raindrops Keep Falling On My Head (3:00)

Written-By: Bacharach And David

Eine charmante und unbeschwerte Interpretation des berühmten Songs von Burt Bacharach. Nessuno (1:37)

Written-By: De Simone, Capotosti

Ein lebhafter und spielerischer italienischer Titel. Nature Boy (6:06)

Written-By: Ahbez

Eine lange, meditative Version des Jazz-Standards, die durch ihre Tiefe besticht. Imagine (8:23)

Written-By: Lennon

Der Lennon-Klassiker wird hier in einer berührenden und fast epischen Darbietung neu interpretiert.

Bonus-Tracks:

Kiss

Written-By: Prince

Eine rhythmische und minimalistische Neuinterpretation von Princes Funk-Klassiker. My Funny Valentine

Written-By: Rodgers & Hart

Ein zeitloser Jazz-Standard, der hier mit einer betörenden Leichtigkeit interpretiert wird.

Das Album besticht durch seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, bekannte Songs mit einem völlig neuen Klangbild zu versehen, das sowohl minimalistisch als auch emotional mitreißend ist. Auch wenn die Sängerin stellenweise mehr schreit als Sie singt.