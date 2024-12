Nenad Vasilić – The Art Of The Balkan Bass Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Galileo Music Communication – GMV 047

Galileo Music Communication – GMV 047 Format: CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming

CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming Land: Deutschland

Deutschland Veröffentlicht: 2014

2014 Genre: Jazz

Jazz Stil: Balkan Jazz, World Jazz

Balkan Jazz, World Jazz Werbung Amazon Link: Nenad Vasilic

Nenad Vasilić – The Art Of The Balkan Bass

Nenad Vasilić ist ein außergewöhnlicher Kontrabassist, der die Musik des Balkans mit den Klangwelten des Jazz und modernerer Musikstile verbindet. Auf seinem Album The Art Of The Balkan Bass zeigt Vasilić nicht nur seine technische Virtuosität, sondern auch seine Fähigkeit, tief emotionale und kulturell reiche Musik zu kreieren. Das Album ist ein faszinierendes Zeugnis seiner eigenen künstlerischen Reise und eine Hommage an die Musik seiner Heimat, die er mit einer modernen jazzigen Perspektive interpretiert.

Über Nenad Vasilić

Geboren in Niš, Serbien, wuchs Nenad Vasilić in einer musikalischen Familie auf und entwickelte früh eine Leidenschaft für den Kontrabass. Nach seinem Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz etablierte er sich schnell als einer der führenden Kontrabassisten Europas. Vasilić hat in den letzten Jahren mit vielen renommierten Musikern aus der internationalen Jazzszene zusammengearbeitet und sein künstlerisches Spektrum in verschiedenen Projekten weiter ausgebaut.

Seine musikalische Identität ist tief in der Musik des Balkans verwurzelt, die für ihre komplexen Rhythmen, ungeraden Taktarten und emotionalen Ausdruck bekannt ist. Diese kulturellen Elemente verbindet Vasilić meisterhaft mit der Freiheit und Improvisation des Jazz, wodurch ein einzigartiger, eigenständiger Stil entsteht. In seinen Kompositionen und Performances spürt man die starke Verbindung zu den Traditionen seiner Heimat, gepaart mit einer zeitgenössischen und modernen Herangehensweise an die Musik.

The Art Of The Balkan Bass – Ein Meisterwerk des Kontrabasses

The Art Of The Balkan Bass ist das Ergebnis von Vasilićs langer musikalischer Reise und seinem Streben, den Kontrabass auf unkonventionelle Weise in den Mittelpunkt der Musik zu stellen. Es ist ein Album, das seine Fähigkeiten als Musiker und Komponist auf beeindruckende Weise zur Geltung bringt. Der Kontrabass ist auf diesem Album nicht nur ein rhythmisches Fundament, sondern auch ein leidenschaftliches Solo-Instrument, das durch Vasilićs meisterhaftes Spiel eine enorme Bandbreite an Klangfarben und Ausdrucksmöglichkeiten offenbart.

Das Album umfasst eine Mischung aus Eigenkompositionen und traditionellen Balkan-Stücken, die Vasilić in einem völlig neuen Licht präsentiert. Die Musik ist geprägt von komplexen Rhythmen, die typisch für die Balkanregion sind, sowie von Melodien, die tief in der Tradition verwurzelt sind, aber dennoch einen modernen, jazzigen Klang haben. Vasilić verwendet den Kontrabass auf eine Art und Weise, die sowohl virtuos als auch tief emotional ist, wodurch die Musik nicht nur technisch beeindruckend, sondern auch sehr gefühlvoll und bewegend wird.

Jedes Stück auf The Art Of The Balkan Bass erzählt eine eigene Geschichte und lässt die Zuhörer in die Welt des Balkans eintauchen – von den festlichen, tanzbaren Rhythmen bis hin zu den melancholischen, ruhigen Momenten. Dabei gelingt es Vasilić, die Kultur seiner Heimat zu ehren, ohne sie auf bloße Nachahmung zu reduzieren. Stattdessen bringt er sie in den Kontext des modernen Jazz und schafft so eine musikalische Brücke zwischen Tradition und Innovation.

Klangliche Qualität und Aufnahme

Was The Art Of The Balkan Bass besonders auszeichnet, ist nicht nur die künstlerische Leistung, sondern auch die außergewöhnliche Klangqualität der Aufnahme. Der Kontrabass, als zentrales Instrument des Albums, wird in seiner vollen Tiefe und Resonanz eingefangen, wobei jede Nuance des Spiels deutlich hörbar ist. Das Album wurde mit höchster Präzision aufgenommen, was den vollen Klang des Instruments zur Geltung bringt. Der warme, tiefgründige Ton des Kontrabasses, die feinen Details der Bogenführung und die dynamischen Veränderungen im Spiel sind klar und präzise zu hören.

Die Aufnahme bietet eine unglaublich detailreiche Klanglandschaft, die die Vielseitigkeit des Kontrabasses und seine Fähigkeit, sowohl rhythmische als auch melodische Funktionen zu übernehmen, wunderbar zur Geltung bringt. Vasilićs Spiel ist nie überladen oder schwerfällig, sondern immer ausgewogen und klar, was dem Album eine bemerkenswerte Transparenz und Tiefe verleiht.

Fazit

The Art Of The Balkan Bass ist ein Album, das sowohl musikalisch als auch klanglich auf höchstem Niveau angesiedelt ist. Die Kompositionen von Nenad Vasilić und seine darstellerische Leistung am Kontrabass machen es zu einem faszinierenden Werk, das nicht nur Fans des Jazz, sondern auch Liebhaber traditioneller Balkanmusik begeistert. Für mich persönlich ist dieses Album eine extrem gute Aufnahme, die beim Hören eine große Freude bereitet. Die klangliche Qualität ist herausragend und fängt jede Nuance von Vasilićs Spiel perfekt ein. Es ist eines dieser Alben, die man immer wieder hören kann, da sie bei jedem Durchgang neue Details offenbaren.

Die Kombination aus technisch brillanter Spielweise und tiefem emotionalen Ausdruck, gepaart mit einer exzellenten Aufnahmequalität, macht The Art Of The Balkan Bass zu einem Highlight in Vasilićs Karriere und einem Muss für jeden Musikliebhaber. Wer das Glück hat, dieses Album in seiner Sammlung zu haben, sollte es sich nicht entgehen lassen, es in voller Lautstärke zu genießen, bevor die Preise für solche audiophilen Meisterwerke noch weiter steigen.

Tracklist und Beschreibung von The Art Of The Balkan Bass

Opener – 1:46

Ein kurzer, aber packender Auftakt, der sofort die Atmosphäre des Albums einführt. Der Track dient als sanfter Einstieg in die Welt von Nenad Vasilić, mit einer klaren und präzisen Basslinie, die den Ton für die kommenden Stücke setzt. Vranjanka – 3:15

Ein traditionelles Stück aus der Balkanregion, das durch seine komplexen Rhythmen und Melodien besticht. Vasilić bringt mit seinem Kontrabass die tiefen, melancholischen Töne dieser Volksmelodie zum Leben, die mit einer jazzigen Note versehen wird. Lupafte – 3:15

Ein weiteres Stück, das mit seiner intensiven Rhythmik und energiegeladenen Basslinien auffällt. Die Musik spiegelt die Vitalität und den Schwung traditioneller Balkanmusik wider und zeigt, wie Vasilić den Kontrabass als rhythmisches und melodisches Instrument meisterhaft nutzt. Kales Bre Ando – 3:55

Ein schnelleres Stück, das mit seinem treibenden Groove und den klaren Melodien die Hörer in die Welt der Balkantradition entführt. Vasilićs Spiel ist lebendig und ausdrucksstark, was dem Track eine aufregende Dynamik verleiht. Zapevala Sojka Ptica – 4:18

Dieses Stück basiert auf einer bekannten Balkanmelodie, die durch Vasilićs Interpretation eine neue Dimension erhält. Die Musik erzählt die Geschichte einer singenden Elster und lässt durch seine Klangfülle und emotionalen Nuancen die Natur und die Tradition des Balkans lebendig werden. Bass Song – 1:35

Ein kurzes, aber ausdrucksstarkes Solo, in dem der Kontrabass im Mittelpunkt steht. Dieses Stück hebt die Vielseitigkeit des Instruments hervor und zeigt, wie Vasilić die Klangwelt des Kontrabasses auf kreative Weise nutzt. Day By Day – 7:04

Ein längeres, nachdenkliches Stück, das mit seinem sanften Groove und melancholischen Melodien eine ruhige, aber tiefgründige Atmosphäre schafft. Vasilićs Spiel ist introspektiv und emotional, wodurch der Track eine meditative Qualität erhält. See You At Eleven – 3:48

Ein Stück mit einem moderneren, jazzigen Touch, das sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Elemente miteinander verbindet. Der Track hat einen entspannten Groove und wird von Vasilićs virtuos gespieltem Kontrabass getragen. Sila Kale Bal – 2:07

Ein kurzes, aber kraftvolles Stück, das die energetische Seite des Balkans widerspiegelt. Mit schnellen Rhythmen und prägnanten Basslinien bringt Vasilić die explosive Kraft der traditionellen Musik in einer neuen Form zur Geltung. Tscusch Chochek – 6:03

Ein Stück, das mit seinen langsamen, fließenden Melodien und seinem tiefgründigen Rhythmus eine sehr emotionale Stimmung erzeugt. Es zeigt Vasilićs Fähigkeit, den Kontrabass sowohl als solistisches Instrument als auch als Teil eines größeren musikalischen Dialogs zu verwenden. Ja Prosetah Sefteli Sokakom – 2:24

Ein weiteres traditionelles Stück, das durch die klare und präzise Spielweise von Vasilić eine sehr lebendige Atmosphäre erhält. Der Track ist ein schöner Abschluss des Albums, der die Hörer mit einer positiven, beschwingten Stimmung zurücklässt.

Jeder Track auf The Art Of The Balkan Bass ist ein einzigartiges Stück Musik, das die tief verwurzelte Tradition des Balkans mit der Flexibilität und Ausdruckskraft des Jazz verbindet. Vasilić gelingt es, mit seinem Kontrabass sowohl die Melodien als auch die komplexen Rhythmen des Balkans meisterhaft darzustellen, wodurch das Album eine spannende und vielseitige musikalische Reise bietet.