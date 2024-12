Four Tet – New Energy Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Text Records – TEXT046

Text Records – TEXT046 Format: CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming

CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming Country: UK

UK Released: September 27, 2017

September 27, 2017 Genre: Electronic

Electronic Style: Ambient, House, Techno, Minimal

Ambient, House, Techno, Minimal

Four Tet: Ein Pionier der elektronischen Musik

Kieran Hebden, bekannt als Four Tet, wurde im September 1977 in Putney, London geboren. Als einer der innovativsten Köpfe der modernen elektronischen Musik hat er sich durch seine genreübergreifende Herangehensweise einen festen Platz in der Szene erarbeitet. Sein Schaffen umfasst eine beeindruckende Bandbreite von Einflüssen, die von Jazz und Folk bis hin zu Hip-Hop und experimentellen elektronischen Klängen reicht.

Die Anfänge von Four Tet: Der Weg zur elektronischen Musik

Hebden begann seine musikalische Reise in den frühen 1990er Jahren als Mitglied der Post-Rock-Band Fridge, die er mit Schulfreunden gründete. Die Band veröffentlichte ihr Debütalbum „Ceefax“ im Jahr 1997, ein Werk, das von der experimentellen Herangehensweise des Genres geprägt war.

Parallel dazu entwickelte Hebden ein wachsendes Interesse an elektronischer Musik. Sein erstes Soloalbum „Dialogue“erschien 1999 und war der Startschuss für seine Karriere als Four Tet. Dieses Album kombinierte elektronische Beats mit Samples und organischen Klängen, was seinen unverwechselbaren Stil definierte.

Der Stil von Four Tet: Zwischen Experiment und Emotion

Die Musik von Four Tet lässt sich schwer in ein einziges Genre einordnen. Hebden selbst hat den Begriff „Folktronica“, der häufig mit ihm in Verbindung gebracht wird, abgelehnt. Stattdessen beschreibt seine Musik eine Fusion aus:

Jazz : In seinen Tracks ist oft eine improvisatorische Qualität zu spüren, die an Jazz erinnert.

: In seinen Tracks ist oft eine improvisatorische Qualität zu spüren, die an Jazz erinnert. Folk : Akustische Instrumente und melodische Strukturen geben seiner Musik einen warmen, organischen Charakter.

: Akustische Instrumente und melodische Strukturen geben seiner Musik einen warmen, organischen Charakter. Hip-Hop : Er nennt Produzenten wie Timbaland und Rodney Jerkins als Einflüsse, was in seinen rhythmischen Patterns und der geschichteten Produktion deutlich wird.

: Er nennt Produzenten wie Timbaland und Rodney Jerkins als Einflüsse, was in seinen rhythmischen Patterns und der geschichteten Produktion deutlich wird. Experimentelle Elektronik: Four Tet experimentiert mit unkonventionellen Songstrukturen und Geräuschtexturen.

Die Verbindung von organischen Klängen und elektronischer Innovation verleiht seiner Musik eine emotionale Tiefe, die sowohl introspektiv als auch tanzbar ist.

Die Bedeutung von Four Tet in der elektronischen Musik

Four Tet hat sich durch seine Vielseitigkeit und Innovationskraft einen festen Platz in der elektronischen Musikszene erarbeitet. Er wird für seine Fähigkeit geschätzt, die Grenzen zwischen traditionellen und elektronischen Klanglandschaften zu verwischen. Seine Alben wie „Rounds“ (2003) und „There Is Love in You“ (2010) gelten als Meilensteine in der modernen elektronischen Musik.

Neben seiner eigenen Produktion hat er auch als Remixer für Künstler wie Radiohead, Aphex Twin und Thom Yorkegearbeitet. Seine Zusammenarbeit mit Burial und Thom Yorke auf der Single „Ego/Mirror“ wurde als Meilenstein in der Fusion von Dubstep und experimenteller Elektronik gefeiert.

„New Energy“: Ein Album der Erneuerung

Four Tets Album „New Energy“, veröffentlicht im September 2017, markiert eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, während es gleichzeitig neue musikalische Wege beschreitet. Die 14 Tracks des Albums verbinden die introspektiven, atmosphärischen Klänge seiner frühen Werke mit der dynamischen Energie seiner cluborientierten Kompositionen.

Klangliche Merkmale von „New Energy“

Melodische Wärme : Tracks wie „Two Thousand and Seventeen“ und „Planet“ zeigen den Einsatz von sanften Synthesizern und akustischen Samples, die eine melancholische und zugleich hoffnungsvolle Stimmung erzeugen.

: Tracks wie und zeigen den Einsatz von sanften Synthesizern und akustischen Samples, die eine melancholische und zugleich hoffnungsvolle Stimmung erzeugen. Club-Elemente : Songs wie „SW9 9SL“ integrieren treibende Beats und rhythmische Komplexität, die für den Dancefloor geeignet sind.

: Songs wie integrieren treibende Beats und rhythmische Komplexität, die für den Dancefloor geeignet sind. Textur und Tiefe: Four Tet nutzt Field Recordings und subtil geschichtete Klanglandschaften, um eine immersive Hörerfahrung zu schaffen.

Das Album wurde von Kritikern als Werk der Reflexion und Erneuerung gelobt. Es kombiniert alte und neue Elemente seines Schaffens und zeigt, wie Four Tet seinen Sound weiterentwickelt, ohne seine musikalische Identität zu verlieren.

Kritische Rezeption und Bedeutung von „New Energy“

„New Energy“ erhielt weltweit positive Kritiken. Es wurde für seine emotionale Tiefe, seine sorgfältige Produktion und die Fähigkeit gelobt, unterschiedliche Klangwelten zu vereinen. Kritiker beschrieben das Album als meditative und transformative Reise, die sowohl alte Fans als auch neue Hörer anspricht.

In der elektronischen Musikszene bleibt Four Tet ein Vorreiter, der die Möglichkeiten des Genres kontinuierlich erweitert. Mit „New Energy“ beweist er erneut, dass elektronische Musik nicht nur tanzbar, sondern auch ein Mittel zur introspektiven und künstlerischen Erkundung sein kann.

Fazit

Four Tet ist ein Künstler, der die Grenzen der elektronischen Musik immer wieder neu definiert. Mit einem tiefen Verständnis für Melodie, Rhythmus und Textur hat er einen einzigartigen Stil entwickelt, der sowohl emotional ansprechend als auch technisch beeindruckend ist. „New Energy“ ist ein weiteres Kapitel in seiner bemerkenswerten Karriere und zeigt, dass Hebden weiterhin zu den innovativsten Stimmen der elektronischen Musik gehört.

