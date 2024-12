Nicolas Jaar – Space Is Only Noise Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Circus Company – CCCD009

Circus Company – CCCD009 Format: CD, Album

CD, Album Country: UK, Europe & US

UK, Europe & US Released: 14. Februar 2011

14. Februar 2011 Genre: Electronic

Electronic Style: Downtempo, IDM, Deep House

Downtempo, IDM, Deep House Werbung Amazon Link: Nicolas Jaar

Nicolas Jaar: Ein visionärer Musiker

Nicolas Jaar wurde am 10. Januar 1990 in New York City geboren und ist ein chilenisch-amerikanischer Komponist, Musikproduzent und DJ. Er ist bekannt für seinen experimentellen Ansatz und seine Fähigkeit, Genregrenzen in der elektronischen Musik zu überschreiten. Als Sohn des renommierten Künstlers Alfredo Jaar und der französisch-chilenischen Evelyne Meynard verbrachte Nicolas einen Teil seiner Kindheit in Santiago de Chile, bevor er mit neun Jahren nach New York zurückkehrte.

Die Anfänge seiner musikalischen Karriere

Jaar begann seine musikalische Laufbahn im Jahr 2007, nachdem er Gadi Mizrahi und Zev Eisenberg von Wolf + Lamb getroffen hatte. Die beiden inspirierten ihn dazu, seine experimentellen Kompositionen mit Elementen der Tanzmusik zu kombinieren. Sein erster veröffentlichter Track „The Student“ erschien 2008 auf dem Label Wolf + Lamb und markierte seinen Einstieg in die elektronische Musikszene. Es folgten weitere Veröffentlichungen wie „Love You Gotta Lose Again“ und „Don’t Believe the Hype“, die seinen Ruf als innovativer Künstler festigten.

Ein wichtiger Wendepunkt war die Veröffentlichung der Tracks „Mi Mujer“ und „El Bandido“, die ursprünglich als humorvolle Stücke für seine Mutter gedacht waren. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit lateinamerikanischer Musik in der internationalen Clubszene entschied er sich, diese Werke 2010 offiziell zu veröffentlichen.

Das Debütalbum Space Is Only Noise

2011 veröffentlichte Nicolas Jaar sein Debütalbum Space Is Only Noise, das sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum auf breite Zustimmung stieß. Das Album erhielt vier Sterne vom Guardian und wurde von Resident Advisor, Mixmag und Crack Magazine als eines der besten Alben des Jahres ausgezeichnet.

Das Album zeichnet sich durch seinen innovativen Ansatz aus: Es kombiniert langsame Tempi mit einer Vielzahl von Genres und Instrumenten, darunter Klavier, Orgeln, Gitarren und Jaars eigene Stimme. Mit seinen ungewöhnlichen Arrangements und der dichten Atmosphäre hebt sich Space Is Only Noise von herkömmlicher Tanzmusik ab. Die Tracks sind kurz, melodisch und oft humorvoll, was dem Album eine besondere Dynamik verleiht.

Musikalischer Stil und Einflüsse

Jaar beschreibt seine Musik als „langsamen Groove“. Er orientiert sich an Künstlern wie Erik Satie und Mulatu Astatke, lässt aber auch Einflüsse aus Jazz, Klassik und chilenischer Folklore einfließen. Sein Ansatz ist stark experimentell, und er vermeidet bewusst den traditionellen Aufbau von Clubmusik. Das Ergebnis ist eine einzigartige Klanglandschaft, die sowohl introspektiv als auch rhythmisch ist.

Weitere Projekte und Entwicklungen

Nach dem Erfolg von Space Is Only Noise setzte Jaar seine Karriere mit verschiedenen Projekten fort. 2013 gründete er zusammen mit Dave Harrington das Duo Darkside, das mit dem Album Psychic ebenfalls große Beachtung fand. Im Jahr 2015 veröffentlichte er das experimentelle Album Pomegranates, gefolgt von Sirens im Jahr 2016, das von Rolling Stoneals bestes elektronisches Album des Jahres ausgezeichnet wurde.

Jaar ist außerdem als Gründer des Labels Other People bekannt, das eine Plattform für experimentelle Künstler bietet. Mit Veröffentlichungen wie seiner EP-Serie „Nymphs“ und seinen Live-Auftritten festigte er seinen Status als innovativer Künstler.

Bedeutung von Space Is Only Noise

Space Is Only Noise bleibt ein Meilenstein in der elektronischen Musik. Es zeigt Jaars Fähigkeit, neue Wege zu beschreiten und die Grenzen von Genres zu erweitern. Das Album wird oft als eine Reise beschrieben – eine Klangcollage, die den Hörer in eine introspektive und zugleich faszinierende Welt entführt. Kritiker und Fans loben die Originalität und emotionale Tiefe, die Jaar in jedem Track vermittelt.

Mit diesem Debüt hat Nicolas Jaar nicht nur die elektronische Musikszene bereichert, sondern auch einen bleibenden Einfluss auf die Art und Weise hinterlassen, wie Musik erlebt und interpretiert wird.