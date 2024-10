Cut Chemist – The Audience’s Listening Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Warner Bros. Records ‎– 48559-2

Format: CD, Album, Streaming, Stereo, LP Vinyl

Streaming, Stereo, LP Vinyl Land: Brazil

Veröffentlicht: 2006

Genre: Hip Hop, Latin, Funk / Soul, Disco

Stil: Instrumental, Cut-up/ DJ, Conscious

Cut Chemist – The Audience’s Listening (2006)

The Audience’s Listening ist das Debütalbum des amerikanischen DJs und Produzenten Cut Chemist, der mit bürgerlichem Namen Lucas MacFadden heißt. Veröffentlicht am 11. Juli 2006, markiert dieses Album einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere, nachdem er bereits durch seine Arbeit mit den Gruppen Jurassic 5 und Ozomatli in der Hip-Hop- und Turntablism-Szene bekannt geworden war. Das Album ist eine einzigartige Fusion aus verschiedenen Musikgenres, die durch Cut Chemists ausgeklügelte Verwendung von Plattenspielern, Samplern und Live-Instrumenten entsteht.

Hintergrund und Konzept:

Cut Chemist hatte sich schon vor der Veröffentlichung seines Soloalbums als versierter DJ und Produzent einen Namen gemacht, der vor allem für seine Fähigkeit bekannt war, Hip-Hop, Funk, Latin, Jazz und elektronische Musik nahtlos zu kombinieren. The Audience’s Listening wurde lange erwartet und ist eine meisterhafte Demonstration dieser Genrevielfalt. Der Titel des Albums spiegelt wider, dass Cut Chemist eine tiefere Verbindung zu seinen Zuhörern aufbauen wollte – es richtet sich an ein aufmerksames Publikum, das bereit ist, sich auf die Vielschichtigkeit und Komplexität der Musik einzulassen.

Im Kern erzählt das Album eine musikalische Geschichte, bei der jeder Track wie ein Kapitel eines Buches erscheint. Es lädt den Hörer dazu ein, aktiv zuzuhören und sich auf eine auditive Reise mitzunehmen, die von jazzigen Klängen über lateinamerikanische Rhythmen bis hin zu Hip-Hop und elektronischen Elementen reicht.

Musikalischer Stil und Innovation:

Ein zentrales Merkmal des Albums ist Cut Chemists Fähigkeit, Sampling-Techniken auf höchstem Niveau einzusetzen. Er greift auf eine Vielzahl von Quellen zurück – oft obskure Platten, Vintage-Klänge und selten gehörte Samples – und schafft daraus völlig neue Klanglandschaften. Diese Technik ist typisch für die Turntablism-Kultur, bei der DJs und Produzenten nicht nur Musik auflegen, sondern aktiv Sounds manipulieren und rekonstruieren, um neue, originelle Kompositionen zu erschaffen.

Ein besonders bemerkenswertes Beispiel für Cut Chemists Produktionskunst ist die geschickte Kombination von Bossa-Nova-Elementen, Jazz-Klängen und Funk-Rhythmen, die er oft mit elektronischen Beats und Scratching verbindet. Seine Sampling-Technik ist dabei nicht nur ein technisches Mittel, sondern ein kreatives Instrument, das es ihm ermöglicht, verschiedene Epochen und Stile der Musikgeschichte zu verknüpfen und etwas Frisches und Einzigartiges zu kreieren.

Rezeption und Kritik:

The Audience’s Listening wurde von Kritikern sehr positiv aufgenommen. Das Album wurde für seine innovative Herangehensweise und seinen mutigen Stil gelobt. Kritiker hoben hervor, dass es Cut Chemist gelungen ist, ein Werk zu schaffen, das sowohl zugänglich für Mainstream-Hörer ist als auch die Ansprüche von Hip-Hop- und Turntablism-Fans erfüllt.

Besonders die Balance zwischen Experimentierfreude und Eingängigkeit wird oft hervorgehoben. AllMusic beschrieb das Album als eine gelungene Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart, während Pitchfork es als „eine fantasievolle und unterhaltsame Soloplatte“ bezeichnete. Auch die technischen Fähigkeiten, die hinter der Produktion des Albums stecken, wurden vielfach gelobt, besonders im Hinblick auf die komplexe Verarbeitung der Samples und die nahtlosen Übergänge zwischen verschiedenen Musikstilen.

Einige Tracks, wie etwa „The Garden“, das mit einem Bossa-Nova-Sample von Astrud Gilberto spielt, oder „What’s the Altitude“, das durch seine eingängige Melodie und funky Beats hervorsticht, wurden zu Favoriten sowohl bei Fans als auch in der Musikkritik.

Einfluss und Bedeutung:

Das Album wird heute als ein Meilenstein in der Turntablism- und Sample-Kultur angesehen. Es hebt sich von vielen zeitgenössischen Produktionen dadurch ab, dass es eine tiefe Auseinandersetzung mit der Kunst des DJings und der Musikproduktion zeigt. Die innovativen Techniken, die auf The Audience’s Listening zu hören sind, haben nicht nur in der Hip-Hop-Community großen Einfluss gehabt, sondern auch in der elektronischen Musikszene.

Während Cut Chemist nach diesem Album nicht sofort ein weiteres Solo-Projekt veröffentlichte, bleibt The Audience’s Listening ein prägendes Werk, das sein Talent und seine Vielseitigkeit als Produzent und Künstler eindrucksvoll unter Beweis stellt. Es zeigt, wie DJs und Produzenten in der Lage sind, mit alten und neuen Klängen völlig neue Musik zu erschaffen, die Grenzen zwischen Genres verwischt und gleichzeitig einen einzigartigen Sound entwickelt.

Mit The Audience’s Listening hat Cut Chemist ein Werk geschaffen, das sowohl technisch als auch kreativ eine außergewöhnliche Leistung darstellt und das auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch als innovativ und wegweisend gilt.

Hier ist die Tracklist von The Audience’s Listening mit kurzen Beschreibungen der einzelnen Stücke: