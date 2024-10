Spatial Europe MC N°3 Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Einleitung: Die Suche nach dem perfekten Klang auf der Hifi-Messe

Während meines Besuchs der Süddeutschen HiFi-Tage hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit einem Freund durch verschiedene Hörstationen zu schlendern und diverse HiFi-Marken und Geräte zu testen. Obwohl viele Anlagen beeindruckende Leistungen zeigten, war es nur eine Handvoll, die wirklich fesselte. Besonders herausragend: die Spatial Europe MC No 3 Open Baffle Lautsprecher.

Erste Eindrücke: Offene Bauweise mit besonderem Charme

Die Spatial Europe No 3 Lautsprecher bestechen durch eine offene Bauweise, die ihnen eine einzigartige Luftigkeit verleiht. Diese Konstruktion sorgt für eine natürlich klingende und weitläufige Klangbühne. Trotz meiner Präferenz für höchste Neutralität im Klangbild, haben mich diese Lautsprecher tief beeindruckt – ihre dynamische und lebendige Präsentation lässt einen förmlich mitten im Konzert sitzen.

Klangcharakteristik: Lebendige Dynamik und fesselnde Performance

Die MC No 3 Lautsprecher zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Klangcharakteristik aus. Mit einem Frequenzgang von 33 Hz bis 21 kHz und einem Wirkungsgrad von 97 dB/W/m bieten sie ein breites und zugleich detailliertes Klangspektrum. Der dynamische Charakter dieser Lautsprecher schafft eine packende Live-Atmosphäre, die zwar zu übertreffen ist aber hier stellt sich die Frage: “ zu welchem Preis?“. . Der Mittel-Hochtonbereich profitiert besonders vom 8-Zoll-Koaxialsystem mit 1,75-Zoll-Kugelwellenhorn, das eine herausragende Klarheit und Präzision liefert.

Technische Spezifikationen: Drei-Wege-System mit hochwertigen Komponenten

Die Spatial Europe MC No 3 sind nach dem Drei-Wege-Prinzip aufgebaut. Zwei 15-Zoll-Bässe sorgen für eine kraftvolle und präzise Basswiedergabe, während der 8-Zoll-Koaxialtreiber die mittleren und hohen Frequenzen mit größter Feinheit und Genauigkeit wiedergibt. Die serielle 3-Wege-Weiche optimiert die Frequenzverteilung und sorgt für eine detailreiche und dynamische Wiedergabe.

Technische Daten im Überblick:

Frequenzgang: 33 Hz bis 21 kHz

33 Hz bis 21 kHz Wirkungsgrad: 97 dB/W/m

97 dB/W/m Impedanz: 4 Ohm

4 Ohm Bestückung: 2 x 15″ Bass + 8″ Coax mit 1,75″ Kugelwellenhorn

2 x 15″ Bass + 8″ Coax mit 1,75″ Kugelwellenhorn Maße (HxBxT): 116 x 45,7 x 7,6 cm

116 x 45,7 x 7,6 cm Gewicht: 33,5 kg

Aufstellung und Einspielzeit: Raumakustik und Geduld

Die Spatial Europe No 3 benötigen zur vollen Entfaltung ihres Potenzials eine durchdachte Aufstellung. Empfohlen wird ein Mindestabstand von 65 cm zur Rückwand sowie ein Hörabstand von mindestens 3 Metern. Zudem wird eine Raumgröße ab 20 Quadratmetern vorausgesetzt. Wichtig ist auch die Einspielzeit: Die Lautsprecher benötigen bis zu 500 Stunden, um ihre endgültige klangliche Performance zu erreichen. Für besonders anspruchsvolle Hörer bietet Spatial Europe einen Einspielservice an.

Fazit: Eine musikalische Offenbarung?

Die Spatial Europe MC No 3 Open Baffle Lautsprecher haben mich tief beeindruckt. Ihre lebendige Dynamik, die hervorragende Bühnenabbildung und der klare Mittel-Hochtonbereich schaffen ein Musikerlebnis, das seinesgleichen sucht. Trotz meiner Vorliebe für neutrale Klangwiedergabe konnte ich mich der packenden Performance dieser Lautsprecher nicht entziehen. Sie sind zweifellos eine Empfehlung für jeden, der auf der Suche nach einer mitreißenden und zugleich natürlichen Musikwiedergabe ist. Allerdings bis zu 500 Stunden Einspielzeit ist doch etwas übertrieben hoch. Bei Verwendung der Lautsprecher von 2 Stunden am Tag, beträgt die Einspielzeit 250 Tage! Also 8,2 Monate! What the Fuck! Kann mir das einer mal Physisch erklären warum das so ist?