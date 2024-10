Accupahse DC300 High End digitale und analoge Vorstufe Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Einleitung: Meine Erfahrung mit Accuphase-Vorstufen

Vor einigen Monaten hatte ich die Möglichkeit, eine Accuphase-Vorstufe zu erwerben. Zur Auswahl standen die C-290 und die DC-300. Der Verkäufer stellte mich vor die Wahl „entweder oder“. Zunächst entschied ich mich für die C-290, da diese in der High-End-Community hoch angesehen ist, und ich war sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Doch einige Monate später kontaktierte mich der Verkäufer erneut und bot mir an, auch die DC-300 zu übernehmen. So hielt ich schließlich beide Geräte in den Händen.

Die Accuphase DC-300: Ein Überblick

Hätte ich von Anfang an gewusst, wie gut die DC-300 ist, hätte ich vermutlich direkt diese Vorstufe gewählt. Die DC-300 ist eine digitale Vorstufe, die bereits 1998 von Accuphase entwickelt wurde und in der HiFi-Welt nach wie vor für ihre herausragenden technischen Eigenschaften geschätzt wird. Sie enthält einen integrierten D/A-Wandler und bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter zahlreiche koaxiale und optische Ein- und Ausgänge​.

Technische Besonderheiten

Die DC-300 nutzt das MMB (Multiple Multi-Bit) Wandlerverfahren. Pro Kanal kommen dabei acht parallel geschaltete 20-Bit-Wandler zum Einsatz, was in Kombination mit einem 8-fachen Oversampling-Digitalfilter eine hohe Signalgenauigkeit und ein detailreiches Klangbild gewährleistet​. Der Frequenzbereich reicht von 4 Hz bis 20 kHz, bei einer extrem niedrigen Gesamtklirrfaktor von nur 0,002%​. Ein weiteres Highlight ist die ultrajitterfreie PLL-Schaltung, die den digitalen Takt stabilisiert. Jitter, also zeitliche Ungenauigkeiten bei der digitalen Signalübertragung, werden so auf ein Minimum reduziert. Die Trennung zwischen der digitalen und analogen Sektion der DC-300 erfolgt mittels optischer Hochgeschwindigkeitskoppler, was Interferenzen zwischen den Sektionen verhindert und die Klangqualität weiter verbessert​.

Modulare Erweiterungsmöglichkeiten der DC-300

Die DC-300 punktet durch ihre Modularität, ein seltenes Merkmal bei digitalen Vorstufen dieser Zeit. Sie bietet Einschubmöglichkeiten für analoge Karten, sodass zusätzliche Anschlüsse wie Phono-Eingänge (z. B. für MC-Tonabnehmer), Cinch- und XLR-Eingänge sowie Tape-Ausgänge nachgerüstet werden können. Dadurch lässt sich die Vorstufe perfekt an die individuellen Bedürfnisse und vorhandene Audio-Setups anpassen. Für analoge Liebhaber bietet sie damit die ideale Lösung, um auch analoge Quellen in ein hochwertiges digitales Setup zu integrieren.

Klangqualität im Vergleich zu moderneren Wandlern

Viele Audiophile werden vermutlich behaupten, dass neuere Wandler technologisch deutlich überlegen sind. Doch die DC-300 überrascht mit einer beeindruckenden Klangqualität, die selbst im Vergleich mit modernen Geräten kaum zurücksteht. Der integrierte Wandler überzeugt durch seine feine Detailauflösung und natürliche Klangwiedergabe, die sowohl bei digitalen als auch analogen Quellen zur Geltung kommt. Der volle, warme Klang der Accuphase DC-300 ist ein Grund, warum sie bei High-End-Enthusiasten nach wie vor hoch geschätzt wird und als zeitloser Klassiker gilt.

Fazit: Eine Entscheidung mit Erfahrungsvorsprung

Rückblickend betrachtet, hätte ich damals bereits die klanglichen Fähigkeiten der DC-300 gekannt, diese Vorstufe bei der Wahl „entweder oder“ bevorzugt. Doch das Zusammentreffen mit beiden Vorstufen hat mir ermöglicht, die verschiedenen Stärken der analogen C-290 und der digitalen DC-300 zu schätzen. Während die C-290 durch ihre analoge Musikalität überzeugt, bietet die DC-300 eine unglaubliche Flexibilität und eine brillante Digitalverarbeitung. Die DC-300 bleibt für mich ein Meilenstein in der Welt der digitalen Vorstufen und ist gerade für anspruchsvolle Hörer eine Überlegung wert, die das Beste aus beiden Welten suchen. Das soll nicht bedeutet, das sich die DC 300 schlechter anhört ganz im Gegenteil! Die DC hat bei mir sowohl die C290 als auch die C280L überlebt und das meine Freunde, spricht Bände.

Diese persönliche Erfahrung zeigt, dass es sich manchmal lohnt, Geräte genauer unter die Lupe zu nehmen, bevor man eine Entscheidung trifft – und dass auch ältere High-End-Komponenten wie die DC-300 nach wie vor erstaunlich leistungsfähig sein können uns sind. Ich jedenfalls kenne keinen Wandler das nur annähernd mich auf die Idee bringen könnte, die DC 300 zu verkaufen oder auszutauschen.

Technische Daten:

Typ: Digitaler Vorverstärker

Digitaler Vorverstärker Eingangsformat (EIA-Standard): Quantisierung: 16-Bit bis 24-Bit Abtastrate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (automatische Erkennung)

Digitales Eingangsformat/Pegel (EIAJ CP-1201): Format: Digital Audio Interface Optisch: -27dBm bis -15dBm Koaxial: 0,5 Vp-p / 75 Ω

Digitales Ausgangsformat/Pegel (EIAJ CP-1201): Format: Digital Audio Interface Optisch: -21dBm bis -15dBm, 660 nm Wellenlänge Koaxial: 0,5 Vp-p / 75 Ω

Frequenzgang: 4,0 Hz bis 20 kHz ± 0,3 dB

4,0 Hz bis 20 kHz ± 0,3 dB D/A-Wandler: MMB, 20-Bit

MMB, 20-Bit Digitalfilter: 20-Bit, 8-fach Oversampling

20-Bit, 8-fach Oversampling THD (Gesamter Klirrfaktor): 0,002 % (20 Hz – 20 kHz)

0,002 % (20 Hz – 20 kHz) S/N-Verhältnis: 122 dB

122 dB Dynamikbereich: 112 dB (24-Bit-Eingang, LPF: aus)

112 dB (24-Bit-Eingang, LPF: aus) Kanaltrennung: 112 dB (20 Hz bis 20 kHz)

112 dB (20 Hz bis 20 kHz) Ausgangsspannung/Impedanz: Symmetrisch: 5V / 50 Ω, XLR Unsymmetrisch: 5V / 50 Ω, RCA

Lautstärkeregelung (DSP): Drehregelung mit Geschwindigkeitsabfrage Bereich: 0 ~ -95 dB (0,1 bis 5 dB-Schritte)

Balance-Regelung (DSP): Unterschied zwischen links und rechts: 0 ~ -95 dB (0,1 bis 5 dB-Schritte)

Klangregelung (DSP): Tiefen: 200 Hz ± 6 dB (40 Hz), 500 Hz ± 6 dB (100 Hz) in 0,5 dB-Schritten Höhen: 2 kHz ± 6 dB (10 kHz), 7 kHz ± 6 dB (20 kHz) in 0,5 dB-Schritten

Kompensator (DSP): +6 dB (100 Hz)

+6 dB (100 Hz) Dämpfungsregler (DSP): -20 dB

-20 dB Stromversorgung: 100/230 VAC, 50/60 Hz

100/230 VAC, 50/60 Hz Stromverbrauch: 25 W

25 W Abmessungen: 475 mm x 150 mm x 406 mm

475 mm x 150 mm x 406 mm Gewicht: 21,5 kg

21,5 kg Zubehör: Line Input Board AI-U1 Fernbedienung RC-19



Diese Übersicht zeigt die hohe Flexibilität und technische Leistungsfähigkeit der DC-300, insbesondere durch ihre präzise DSP-Steuerung und die hochwertigen digitalen und analogen Schnittstellen.