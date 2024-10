VICTOR ME 1000 High End Mono Endstufen Vorstellung:

Wer kennt VICTOR?

Wer hat schon einmal von VICTOR gehört? Kaum jemand? Vielleicht eine Handvoll Leute? Das ist nicht verwunderlich, denn VICTOR, ein Tochterunternehmen von JVC, und JVC ist in Europa leider vor allem als „Billiganbieter“ bekannt. Doch das Image, das sich in den Köpfen vieler gebildet hat, entspricht nicht der Realität. Unter dem Label VICTOR entstanden in Japan beeindruckende Spitzenprodukte, die in ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit kaum zu übertreffen sind. Ein Blick auf die Monoblöcke dieser Marke lohnt sich allemal!

83 Kilo pro Block

Die Spezifikationen dieser Monoblöcke sprechen eine klare Sprache – eine Sprache, die vor allem echte Audiophile und Technikbegeisterte verstehen können. Mit einem Gewicht von 83 Kilogramm pro Block vermitteln sie eine physische Präsenz, die sowohl Respekt als auch Staunen hervorruft. Man könnte sagen, sie flüstern das stille Bekenntnis der Technik – „Achtung, hier kommt geballte Kraft!“ Leider werden die meisten von uns nie die Gelegenheit haben, solche Monoblöcke in Aktion zu erleben oder gar in den eigenen vier Wänden zu besitzen. Es bleibt ein Traum, der uns möglicherweise ein Leben lang unerreichbar bleibt. Auch wenn ich versuche, stets optimistisch zu bleiben, hinterlässt dieser Gedanke einen leicht melancholischen Beigeschmack.

Die Laborserie: Hochtechnologie auf höchstem Niveau

In diesem Sinne ist es wichtig, die Technologietransformation der Laboratory-Serie Monoblock-Endstufen hervorzuheben. Diese wurden mit dem innovativen Konzept des Isolated Power Train entwickelt, das eine störungsfreie Energieverstärkung garantiert. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde nach dem idealen Werkstoff für das Verstärkergehäuse gesucht. Die Wahl fiel schließlich auf ein beeindruckendes Gusseisen-Chassis mit einem Gewicht von 33 Kilogramm, das durch seine hohe Dämpfung und Steifigkeit besticht. Dieses robuste Chassis dient als mechanische Grundlage, auf der die vier Hauptkomponenten des Verstärkers – der Netztransformator, der Leistungskondensator, der Kühlkörper und die Füße – direkt montiert sind.

Die Verbindung zwischen diesen massiven Bauteilen, wie Transformator und Kühlkörper, wird durch durchgehende Bolzen verstärkt. Dieses Konstruktionsprinzip reduziert erheblich die Vibrationen der Komponenten und gewährleistet eine störungsfreie Verstärkung des Audiosignals.

Advanced Super A: Ein neuartiger Ansatz

Ein weiteres Highlight dieser Monoblöcke ist das überarbeitete Ausgangsstadium. Das traditionelle variable Bias-System, bekannt als Super A, wurde durch das fortschrittliche Advanced Super A ersetzt. Dieses neu konzipierte System bietet nicht nur eine hohe Leistung und herausragende Klangqualität, sondern beseitigt auch Verzerrungen wie Übernahmeverzerrungen, Schaltverzerrungen und die nichtlineare Verzerrung der Ausgangstransistoren. Dies ermöglicht eine breite Frequenzbandbreite und eine stabile Ausgangsimpedanz, wodurch eine feedbackfreie Betriebsweise des Ausgangskreises realisiert werden kann. Dank des fortschrittlichen Designs und der vierfachen parallelen Push-Pull-Schaltung der Bipolartransistoren erreichen die Monoblöcke eine hohe Stabilität und eine Leistung von bis zu 1000 W bei 2 Ohm.

Neue Gm-Schaltung für verbesserte Dynamik

Die Monoblöcke sind zudem mit einer neu entwickelten Gm-Schaltung ausgestattet, die speziell auf die dynamischen Eigenschaften der Musik optimiert wurde. Dies führt zu einer überlegenen Leistung und einer höheren Linearität im Vergleich zu herkömmlichen Schaltungen mit Hauptkreisrückkopplung. Ein weiterer Vorteil dieser Schaltung ist der strombasierte Betrieb der symmetrischen Eingänge, der eine schnelle und präzise Musikwiedergabe ermöglicht, ohne dass Anpassungen erforderlich sind. Dies sorgt für eine herausragende Gleichtaktunterdrückung und trägt somit zu einer noch besseren Klangqualität bei.

Präzise Temperaturregelung

Ein weiteres innovatives Merkmal dieser Monoblöcke ist der Real-Time Thermotracer, der kontinuierlich die Temperatur der Ausgangsstufe überwacht. Basierend auf diesen Messungen wird die Temperatur des modularisierten Advanced Super A-Schaltkreises reguliert, um eine präzise und fernsteuerbare Temperaturkompensation zu gewährleisten. Dies ist entscheidend, um die optimale Leistung der Endstufen in verschiedenen Betriebsbedingungen sicherzustellen.

2-Box-Design und isolierte Stromversorgung

Das 2-Box-Design der Monoblöcke ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional durchdacht. Das primärseitig isolierte Netzteil ist in einem separaten, gusseisernen Gehäuse untergebracht, das Teil des unteren vorderen Chassis ist. Diese Konstruktion verhindert eine Beeinflussung der Sekundärseite und sorgt so für eine verbesserte Klangqualität. Zudem wird ein 3,5 Meter langes AC100V-Kabel aus hochwertigem 6N-Material verwendet, das die Signalübertragung weiter optimiert.

Hohe Leistung und minimale Verluste

Die leistungsstarken und schnellen Gleichrichterdioden dieser Monoblöcke stellen sicher, dass selbst hohe momentane Leistungsanforderungen ohne Probleme erfüllt werden. Durch den Einsatz robuster elektrischer Komponenten werden Energieverluste auf ein Minimum reduziert, was es ermöglicht, die volle Leistungsfähigkeit des Verstärkers auszuschöpfen. Dies sorgt nicht nur für einen kraftvollen Klang, sondern auch für eine zuverlässige und langlebige Leistung im täglichen Gebrauch.

Insgesamt bieten die Monoblöcke von VICTOR eine Kombination aus hervorragender Technik, durchdachtem Design und beeindruckender Leistung, die sie zu einer wahren Rarität in der Audiowelt macht.

Technische Daten: