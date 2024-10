Piano Works III Kevin Hays Open Range Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★☆ (4/5)

Label: ACT – ACT 9752-2

ACT – ACT 9752-2 Series: Piano Works – III

Piano Works – III Format: CD, Album, Stereo, LP, Vinyl, Streaming

CD, Album, Stereo, LP, Vinyl, Streaming Country: Germany

Germany Released: 1. Oktober 2005

Oktober 2005 Genre: Piano Jazz

Jazz Style: Contemporary Jazz

Contemporary Jazz Amazon Link: Piano Works

Hintergrund und Entstehung

Piano Works III – Open Range ist das dritte Album in Kevin Hays‘ Solo-Klavierreihe, die auf dem angesehenen deutschen Jazzlabel ACT veröffentlicht wurde. Kevin Hays, geboren in New York, hat sich als vielseitiger Musiker und Komponist einen Namen gemacht. Mit einer Karriere, die über zwei Jahrzehnte reicht, hat er mit einer Vielzahl von Künstlern in verschiedenen Genres zusammengearbeitet.

Die Piano Works-Serie wurde ins Leben gerufen, um die Intimität und Ausdruckskraft des Solo-Klaviers zu erforschen. Open Range ist eine Rückkehr zu den Wurzeln des Klavierspiels und verkörpert die individuelle künstlerische Vision von Hays, die er durch eine Mischung aus Eigenkompositionen und neu interpretierten Standards verwirklicht. Die Idee hinter diesem Album ist es, den Hörer auf eine musikalische Reise mitzunehmen, die sowohl beruhigend als auch inspirierend ist.

Musikalische Gestaltung

Die musikalische Gestaltung von Open Range ist sowohl reichhaltig als auch vielschichtig. Hays verwendet eine Vielzahl von Kompositionstechniken, um ein breites Spektrum an Emotionen und Stimmungen zu erzeugen. Er kombiniert lyrische Melodien mit harmonischen Dissonanzen und schafft damit eine faszinierende Klanglandschaft, die den Zuhörer in ihren Bann zieht.

Die Kompositionen sind oft in Form von Dialogen zwischen verschiedenen musikalischen Themen gestaltet, die sich dynamisch entwickeln und ineinander verwoben werden. Hays nutzt auch rhythmische Variationen und spontane Improvisationen, um jedem Stück eine lebendige Note zu verleihen.

Die Klänge reichen von sanften, melancholischen Melodien bis hin zu energiegeladenen, kraftvollen Passagen. Diese Vielfalt macht das Album zu einem hörenswerten Erlebnis, das sowohl die technische Brillanz von Hays als auch seine kreative Tiefe zur Geltung bringt.

Besondere Stücke und Highlights

Einige der besonderen Stücke auf Open Range heben sich durch ihre emotionale Intensität hervor. Hays schafft es, durch klangliche Wiederholungen und minimalistische Strukturen eine fast meditative Stimmung zu erzeugen.

Die Verwendung von verschiedenen dynamischen Ebenen und die gekonnte Ausführung von Tempoänderungen verleihen den Stücken eine aufregende, unvorhersehbare Qualität. Hays‘ Fähigkeit, mit einfachen Melodien zu arbeiten und diese durch komplexe harmonische Strukturen zu erweitern, ist besonders bemerkenswert.

Zu den Highlights des Albums gehören Stücke, in denen Hays mit subtilen, aber kraftvollen rhythmischen Elementen spielt. Diese Momente sind oft geprägt von einer ausgeglichenen Mischung aus Kontrolle und Spontaneität, die das Album insgesamt durchziehen.

Rezeption und Bedeutung

Piano Works III – Open Range wurde von Kritikern und Zuhörern gleichermaßen positiv aufgenommen. Die einzigartige Herangehensweise von Kevin Hays an das Solo-Klavierspiel hat viele in der Jazzszene beeindruckt. Kritiken loben die Tiefe und Authentizität seiner Darbietung sowie die hervorragende Aufnahmequalität, die es ermöglicht, jedes Detail seines Spiels zu hören.

Das Album ist nicht nur ein Zeugnis von Hays’ technischen Fähigkeiten, sondern auch von seiner musikalischen Sensibilität. Die Fähigkeit, eine emotionale Verbindung zu den Zuhörern herzustellen, macht Open Range zu einem bedeutenden Beitrag zur zeitgenössischen Klaviermusik.

Insgesamt bietet dieses Album eine intime und eindrucksvolle musikalische Erfahrung, die sowohl Jazzliebhaber als auch Freunde von klassischer Klaviermusik ansprechen wird. Kevin Hays hat sich mit Piano Works III – Open Range erneut als einer der herausragenden zeitgenössischen Jazzpianisten etabliert.

Tracklist und Beschreibungen

Open Range (2:28)

Das Eröffnungstück, das eine einladende Atmosphäre schafft. Es kombiniert einfache Melodien mit einer sanften Harmonik und setzt den Ton für das gesamte Album. Homestead (3:23)

Ein nostalgisches Stück, das Erinnerungen an ländliche Weiten evoziert. Die sanften, fließenden Linien des Spiels schaffen eine warme und vertraute Stimmung. Desert Blues (7:38)

Dieses Stück vereint rhythmische Elemente mit bluesigen Melodien. Es zeigt Hays’ Fähigkeit, emotionale Tiefe mit dynamischer Intensität zu verbinden, und vermittelt das Gefühl eines weiten, offenen Raums. Humming Bird Song (2:18)

Ein kurzes, prägnantes Stück, das durch seine Leichtigkeit besticht. Die verspielte Melodie spiegelt das Fliegen und die Anmut von Kolibris wider. Improvisation (7:15)

Eine spannende Erkundung von Hays’ Improvisationsfähigkeiten. Hier experimentiert er mit verschiedenen Themen und harmonischen Strukturen, was zu einem dynamischen und überraschenden Hörerlebnis führt. You Are My Sunshine (5:39)

Eine gefühlvolle Interpretation des Klassikers, die Hays‘ melodischen Ansatz und emotionale Tiefe zeigt. Die nostalgischen und liebevollen Elemente des Originals werden mit einem persönlichen Touch versehen. Fire Dance (4:23)

Dieses Stück ist lebhaft und energisch, mit rhythmischen Motiven, die an einen aufregenden Tanz erinnern. Die pulsierenden Klänge erzeugen eine Atmosphäre voller Bewegung und Leidenschaft. Nursery Rhyme (6:31)

Ein sanftes, verträumtes Stück, das an Kinderreime erinnert. Hays verwendet einfache Melodien und harmonische Texturen, um eine beruhigende und nostalgische Stimmung zu erzeugen. Meditation (4:29)

Ein introspektives Stück, das durch langsame, fließende Passagen besticht. Es lädt den Zuhörer ein, innezuhalten und die Musik in ihrer Tiefe zu erleben, und vermittelt ein Gefühl von innerem Frieden. Harmonium (3:02)

In diesem kurzen Stück verwendet Hays klangliche Schichten, die an die Klangfarbe eines Harmoniums erinnern. Die harmonische Einfachheit und die klaren Melodien schaffen eine friedliche Atmosphäre. Sacred Circles (6:05)

Das abschließende Stück des Albums, das eine meditative und feierliche Stimmung verkörpert. Die sich wiederholenden Motive und die harmonische Dichte laden den Zuhörer ein, die musikalische Reise zu reflektieren und zu genießen.

Diese Stücke zeigen die Vielseitigkeit und Kreativität von Kevin Hays und machen Piano Works III – Open Range zu einem bereichernden Erlebnis für jeden Jazzliebhaber.