Wolfgang Haffner – Kind of Tango Hörbericht:

Label: ACT – ACT 9899-2

ACT – ACT 9899-2 Format: CD, Album, Stereo

CD, Album, Stereo Country: Germany

Germany Released: 28. Feb. 2020

28. Feb. 2020 Genre: Jazz

Jazz Style: Contemporary Jazz

Contemporary Jazz Werbung Amazon: Wolfgang Haffner

Wolfgang Haffner, einer der renommiertesten Jazz-Schlagzeuger Deutschlands, hat mit dem Album Kind of Tango eine atmosphärische und gleichzeitig neuartige Interpretation des Tango-Genres geschaffen. Auf diesem Album bringt er Elemente des Jazz, klassischen Tangos und modernen Musikstilen zusammen, um das Tangorepertoire neu zu beleben. Die Veröffentlichung des Albums ist nicht nur ein künstlerisches Statement von Haffner, sondern eine Zusammenarbeit mit prominenten Musiker, die jedem Titel eine einzigartige Klangfarbe verleihen.

Musiker und ihre Beiträge

Für Kind of Tango hat Haffner eine außergewöhnliche Besetzung zusammengestellt, die maßgeblich zum Charakter des Albums beiträgt.

Vincent Peirani (Akkordeon) : Das Akkordeon, gespielt von Vincent Peirani, verleiht dem Album eine authentische Tangonote. Seine virtuosen Einlagen geben den Kompositionen eine nostalgische Tiefe und erinnern an den traditionellen Tango aus Argentinien, ohne jedoch auf moderne Einflüsse zu verzichten.

Lars Danielsson (Bass, Cello) : Lars Danielsson, der sowohl den Kontrabass als auch das Cello spielt, bringt eine warme und melodische Basis in die Stücke ein. Danielssons Spielfähigkeit fügt den Songs eine zusätzliche Tiefe und Dynamik hinzu, besonders durch den Wechsel zwischen zarten Cellotönen und kraftvollen Basslinien.

Lars Nilsson (Flügelhorn auf Track 3) : Das Flügelhorn, gespielt von Lars Nilsson, kommt auf dem dritten Track des Albums zum Einsatz und verleiht diesem eine sanfte, melancholische Note. Die warmen und weichen Töne des Flügelhorns unterstreichen das emotionale Gewicht der Musik und betonen die Sehnsucht, die oft im Tango mitschwingt.

Ulf Wakenius (Gitarre) : Wakenius fügt mit seiner Gitarrenarbeit eine zusätzliche Schicht von rhythmischen und melodischen Strukturen hinzu. Sein Spiel ist sowohl geschmeidig als auch dynamisch und ergänzt die musikalische Spannung der Kompositionen perfekt.

Simon Oslender (Piano) : Simon Oslender ist ein weiteres zentrales Element des Albums. Mit seinem Piano verleiht er den Stücken ein harmonisches und strukturiertes Fundament. Oslenders Spiel ist sowohl kraftvoll als auch einfühlsam, und seine Improvisationen verleihen den Kompositionen eine besondere Lebendigkeit.

Bill Evans (Saxophon auf Tracks 7, 9) : Der amerikanische Saxophonist Bill Evans, der auf den Tracks 7 und 9 zu hören ist, bringt eine kräftige, jazzige Note in die Songs ein. Sein Saxophonspiel ist expressiv und intensiv und steht im Kontrast zu den weicheren Instrumenten, was dem Album eine größere stilistische Bandbreite verleiht.

Sebastian Studnitzky (Trompete) : Studnitzky bringt mit seiner Trompete eine lyrische und warme Note ein, die den Klangraum erweitert und die Stücke mit sanften, aber prägnanten Melodien bereichert.

Christopher Dell (Vibraphon) : Dell ergänzt das musikalische Gesamtbild mit seinem Vibraphon und fügt eine sanfte, fast schwebende Klangfarbe hinzu, die dem Album eine einzigartige Klangästhetik verleiht und Momente der Ruhe und Introspektion schafft.

Alma Naidu (Gesang): Alma Naidus Gesang hebt sich als einziges Vokalelement auf dem Album hervor und verleiht den Kompositionen eine gefühlvolle und gleichzeitig verträumte Atmosphäre. Ihr Gesang fügt dem Projekt eine menschliche Note hinzu, die dem Hörer das Gefühl gibt, noch tiefer in die emotionale Welt des Tango einzutauchen.

Musikalisches Konzept und Atmosphäre des Albums

Kind of Tango steht im Zeichen der Neuinterpretation und Überschreitung von Genregrenzen. Haffner greift auf den traditionellen Tango-Stil zurück und verbindet diesen mit modernen Jazz-Elementen, wie freiem Ausdruck und rhythmischen Variationen. Das Album bewegt sich in einem Spektrum aus Melancholie und Leidenschaft, das durch die raffinierte Instrumentierung und die gekonnte Interaktion der Musiker aufrechterhalten wird.

Die gesamte Atmosphäre des Albums ist geprägt von einem sinnlichen und zugleich rhythmischen Puls, der typisch für den Tango ist. Die Arrangements und der Einsatz von Instrumenten wie dem Akkordeon und dem Cello schaffen eine starke Verbindung zur argentinischen Musiktradition. Gleichzeitig bringen die jazzigen Improvisationen der Trompete, des Saxophons und des Vibraphons eine moderne Perspektive in das Album ein und erweitern das Genre um eine neue Dimension. Dabei bleibt die Grundstimmung stets sowohl melancholisch als auch intensiv, was die emotionalen Höhen und Tiefen des Tango eindrucksvoll widerspiegelt.

Bildgestaltung und visuelle Präsentation

Die Fotografie von Antje Wiech, die für das Album verantwortlich zeichnet, ist ein weiterer Aspekt, der zur Gesamtästhetik von Kind of Tango beiträgt. Die Bilder fangen die Essenz des Albums ein und reflektieren die Stimmung der Musik. Wiechs Arbeit unterstreicht die visuelle Identität des Albums und verstärkt den emotionalen Eindruck, den Haffners Kompositionen hinterlassen.

Fazit

Wolfgang Haffners Kind of Tango ist mehr als eine einfache Hommage an den Tango; es ist eine Einladung, den traditionellen Tango aus einer frischen, zeitgenössischen Perspektive zu erleben. Die Besetzung, bestehend aus herausragenden Musiker der Jazzszene, verleiht jedem Stück eine einzigartige Dynamik und musikalische Tiefe. Mit diesem Album zeigt Haffner, dass Tango nicht nur eine Vergangenheit hat, sondern auch eine vielversprechende Zukunft, die durch Kreativität und Offenheit für Neues bereichert wird. Kind of Tango wird so zu einem beeindruckenden Erlebnis, das sowohl Tango-Liebhaber als auch Jazz-Fans in seinen Bann zieht.

Tracklist für Wolfgang Haffner – Kind of Tango