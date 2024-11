Arabischer Jazz Geschichte kurze Einführung:

Der arabische Jazz hat eine faszinierende Entwicklungsgeschichte, die in den 1950er Jahren begann und bis heute mit vielen innovativen Musikerinnen und Musikern lebendig ist. Die arabische Jazzszene bietet eine einmalige Verschmelzung von traditionellen Klängen der arabischen Welt mit den Elementen des westlichen Jazz – Melodien, Rhythmen und vor allem Improvisationen. In den letzten Jahrzehnten hat sich der arabische Jazz als eigenständige Kunstform etabliert, die weltweit Anerkennung und Beachtung findet.

Entstehung und die ersten Schritte

Die Wurzeln des arabischen Jazz liegen in den großen urbanen Zentren des Nahen Ostens, insbesondere in Kairo, Beirut und Tunis. Durch den Einfluss der westlichen Popkultur, Filme und Radioprogramme wurden Jazz und Blues in den arabischen Ländern populär. Die arabischen Musiker dieser Zeit begannen, Jazzstandards aufzugreifen und diese mit arabischen Melodien und Rhythmen zu verbinden. Die politischen und kulturellen Umbrüche im Nahen Osten der 1950er und 60er Jahre brachten eine junge Generation von Künstler

hervor, die eine neue Form musikalischer Ausdruckskraft suchte. Das führte dazu, dass arabische Musiker begannen, die Ausdrucksformen des Jazz mit ihren eigenen musikalischen Traditionen zu mischen.

Pioniere und erste Generation arabischer Jazzmusiker

Ein wesentlicher Wegbereiter war der ägyptische Trommler Salah Ragab, der 1968 das Cairo Jazz Band gründete. Ragab gilt als Vater des ägyptischen Jazz und war einer der ersten, der afroamerikanische Jazzrhythmen mit arabischen Skalen kombinierte. Die Cairo Jazz Band spielte Originalkompositionen, die ägyptische Skalen und Instrumente mit Jazzklängen verbanden. Ragabs Werk war von entscheidender Bedeutung für die arabische Jazzszene, da er arabischen Jazz als eigenständige Form etablierte und eine Basis für nachfolgende Künstler schuf.

In Libanon war Ziad Rahbani ein zentraler Pionier. Der Komponist und Musiker, Sohn der berühmten Sängerin Fairuz und Komponist Assi Rahbani, verband westliche Musikstile mit orientalischen Klängen. Seine Werke, die eine Mischung aus Jazz, arabischer Volksmusik und politischen Texten sind, haben sowohl in der arabischen Welt als auch international viel Anerkennung gefunden. Rahbani brachte die Freiheiten der Jazzimprovisation in den arabischen Kontext ein und spielte eine Schlüsselfigur in der Entwicklung des modernen arabischen Jazz.

In Tunesien hat sich der Oud-Spieler Anouar Brahem einen Namen gemacht. Brahem ist für seine virtuose Beherrschung der Oud bekannt und verbindet in seinen Stücken orientalische Melodien mit Jazzharmonien. Seine Kompositionen zeigen die Einflüsse traditioneller tunesischer Musik, die er mit Elementen des westlichen Jazz anreichert. Brahem zählt heute zu den international anerkannten Künstlern des Genres und tritt weltweit auf.

Einflüsse und Stilmerkmale

Der arabische Jazz ist stark von verschiedenen westlichen Jazzstilen wie Bebop, Hard Bop und Cool Jazz beeinflusst, aber er integriert zugleich arabische und nordafrikanische Musiktraditionen. Arabische Musiker nutzen oft die Maqamat, das arabische Tonsystem, das sich durch eine reiche Mikrotonalität auszeichnet und dadurch eine eigene Stimmung erzeugt. Viele arabische Jazzstücke enthalten auch ungerade Rhythmen und komplexe Taktarten, die typisch für den Nahen Osten sind, wie etwa der 7/8- oder 9/8-Takt. Instrumente wie Oud, Kanun (arabische Zither), Nay (arabische Flöte) und arabische Perkussionsinstrumente wie die Darbuka ergänzen die klassischen Jazzinstrumente wie Saxophon, Trompete und Piano. Die Synthese von westlichen Harmonien und arabischen Melodien eröffnet eine neue Art von Jazz, die zugleich authentisch arabisch und universell modern ist.

Wichtige Interpreten und Bands der arabischen Jazzszene

Neben den Pionieren der arabischen Jazzszene gibt es heute eine Vielzahl an Musikern und Bands, die die Szene bereichern und den arabischen Jazz weiterentwickeln. Zu den einflussreichen Künstlern und Gruppen zählen unter anderem:

Ibrahim Maalouf : Der libanesisch-französische Trompeter ist bekannt für seine Virtuosität und seine Fähigkeit, arabische Melodien mit Jazz zu verbinden. Er spielt eine speziell angefertigte Viertelton-Trompete, die es ihm ermöglicht, die Mikrointervalle des arabischen Tonsystems zu spielen. Maaloufs Musik reicht von klassischem Jazz über Fusion bis hin zu Filmmusik und hat ihm internationale Anerkennung eingebracht.

Bewertung und Bedeutung des arabischen Jazz

Der arabische Jazz ist heute ein fester Bestandteil der internationalen Jazzszene und wird von Kritikern und Publikum gleichermaßen geschätzt. Er steht für eine der kreativsten und spannendsten musikalischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die kulturelle Brücken baut und neue musikalische Ausdrucksformen erschließt. Besonders in Europa und Nordamerika gibt es eine große Fangemeinde, und arabische Jazzkünstler sind regelmäßig auf internationalen Jazzfestivals vertreten.

Der arabische Jazz wird als eine künstlerisch wertvolle Bewegung wahrgenommen, da er traditionelle und moderne Elemente vereint und in Dialog mit verschiedenen Musiktraditionen tritt. Viele Musiker sehen ihn als eine Form des kulturellen Austauschs und der Identitätsbewahrung, die zugleich neue Horizonte eröffnet. Arabischer Jazz ist daher nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch eine Form kultureller Selbstbehauptung und künstlerischer Innovation, die sowohl die reiche arabische Musikkultur als auch die Offenheit für westliche Einflüsse widerspiegelt.