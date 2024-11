Charly Antolini Super Knock Out Double Version Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Bell Records – BLR 84 066

Bell Records – BLR 84 066 Format: CD, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Vinyl, Streaming

CD, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Vinyl, Streaming Land: Deutschland

Deutschland Veröffentlichung: Frist Press 1996 / 2007 Remastered

Frist Press 1996 / 2007 Remastered Genre: Jazz

Jazz Stil: Contemporary Jazz

Contemporary Jazz Werbung Amazon Link: Charly Antolini

Das Album Super Knock Out Double Version, das 2007 vom legendären Schweizer Jazz-Schlagzeuger Charly Antolini remasterd wurde, ist mehr als nur ein Remake – es ist eine audiophile Meisterleistung. Ursprünglich berühmt geworden durch das Knock Out Album von 1979, gilt diese überarbeitete Fassung als Klassiker unter Schlagzeugaufnahmen und bietet ein unvergleichliches Hörerlebnis, besonders für Hi-Fi-Enthusiasten und Jazzliebhaber. Die Doppelversion von 2007 bringt das Schlagzeugspiel Antolinis auf eine neue Ebene und präsentiert die volle Dynamik seiner Technik.

Hintergrund und Entstehungsgeschichte

Knock Out, das Originalalbum von 1979, markierte einen Höhepunkt in der Karriere von Charly Antolini und wurde wegen seiner außergewöhnlichen Klangqualität schnell zur Referenz für Drum-Recording. Jahrzehnte später entschloss sich Antolini, das Album neu aufzulegen, und so entstand die Super Knock Out Double Version von 2007. Ziel war es, das ursprüngliche Konzept beizubehalten und dennoch den Klang und die Dynamik auf den neuesten Stand der Studiotechnik zu bringen. Durch die neuen Aufnahmetechniken und hochwertigen Abmischungen konnte Antolini sein Spiel noch intensiver und detailreicher darstellen.

Klang und Dynamik – Ein Audiophiles Erlebnis

Die Neuauflage von Super Knock Out wurde mit einem hohen Anspruch an Dynamik und Klangtiefe produziert. Antolinis Spielweise zeichnet sich durch extreme Präzision und kraftvolle Energie aus, die in der Doppelversion perfekt zur Geltung kommen. Die Aufnahme ist so abgemischt, dass jedes Detail seiner Technik hörbar ist: von den kraftvollen Schlägen auf der Bassdrum bis hin zu den fein nuancierten Beckenanschlägen.

Besonders die Dynamik der Schlagzeugaufnahmen ist beeindruckend. Die Soundtechnik sorgt dafür, dass die Bassdrum fast wie ein physischer Schlag im Raum wirkt, während die Tom-Toms und Snares scharf und präzise abgebildet werden. Durch die hohe Transparenz der Aufnahme werden alle Facetten des Schlagzeugspiels greifbar und schaffen ein fast „livehaftiges“ Klangerlebnis.

Besetzung und Produktion

Charly Antolini ist der kreative Kopf hinter diesem Projekt und zeigt in jedem Track seine musikalische Vielseitigkeit und technische Brillanz. Unterstützt wurde er von einem erfahrenen Team aus Toningenieuren, die die Vision des Albums perfekt umsetzten. Die Musiker, die ihn begleiten, gehören zu den Besten ihres Fachs und schaffen es, Antolinis kraftvollem Spiel die passende musikalische Grundlage zu geben.

Die Produktion setzt auf einen klaren und druckvollen Klang, der jeden Schlag von Antolini wie eine Energieentladung wirken lässt. Die hochwertige Aufnahmequalität macht dieses Album zu einer Referenz für audiophile Produktionen und erlaubt es dem Hörer, sich mitten im Raum der Schlagzeugaufnahmen zu fühlen.

Bedeutung und Einfluss auf die Audiophile Szene

Super Knock Out Double Version gilt als Meisterwerk und hat sich einen festen Platz in der Audiophile-Szene gesichert. Es ist ein Album, das Schlagzeugfreunde und Hi-Fi-Enthusiasten gleichermaßen begeistert und neue Maßstäbe für die Aufnahme und Wiedergabe von Schlagzeugmusik setzt. Die Neuauflage hat das Original Knock Out Album nicht nur respektvoll erneuert, sondern zeigt auch, wie zeitlos und innovativ Antolinis Spiel ist.

Antolini demonstriert hier eindrucksvoll die Kraft und Vielseitigkeit des Schlagzeugs. Mit seinem präzisen Timing, der rhythmischen Vielschichtigkeit und dem dynamischen Ausdruck legt er die Rolle des Schlagzeugs als führendes Instrument in der Musik offen dar. Das Album verdeutlicht, dass Schlagzeugspiel nicht nur Rhythmusarbeit, sondern ebenso melodisch und emotional sein kann.

Fazit

Die Super Knock Out Double Version von Charly Antolini ist mehr als nur ein Re-Release – sie ist eine Neuinterpretation, die modernen audiophilen Ansprüchen gerecht wird und das Genre der Schlagzeugmusik weiter prägt. Sie zeigt nicht nur die Virtuosität von Antolini, sondern bringt auch eine besondere Energie und Spielfreude mit, die den Hörer mitreißt. Das Album ist ein Muss für alle, die das Schlagzeug als eigenständiges, expressives Instrument erleben wollen, und ein Highlight in jeder hochwertigen Musiksammlung.

Tracklist:

Knock Out

Komponiert von Charly Antolini und Schmid-Grandy – 16:14

Der Titeltrack ist ein kraftvolles und dynamisches Schlagzeug-Feature, in dem Antolini seine Virtuosität zeigt. Die langen Solopassagen und komplexen Rhythmen machen den Track zu einem energiegeladenen Auftakt. Soundcheck With Nippi

Komponiert von Charly Antolini – 3:36

Ein kürzeres, experimentelles Stück, das wie ein Soundcheck aufgebaut ist und die Klangeffekte und Feinheiten des Schlagzeugsounds demonstriert. Brassbrush

Komponiert von Charly Antolini – 3:00

Ein rhythmisch verspieltes Stück, bei dem Antolini mit dem Einsatz von Besen („Brushes“) auf den Drums eine sanfte und doch prägnante Atmosphäre erzeugt. Christal For Christel

Komponiert von Charly Antolini – 4:15

Eine Hommage an eine Person namens Christel, die durch ein melodisches und einfühlsames Schlagzeugspiel zum Ausdruck kommt. Der Track ist emotional und wirkt fast wie eine rhythmische Ballade. Five For Three

Komponiert von Schmid-Grandy – 4:14

Ein harmonisch komplexes Stück, das in einem ungewöhnlichen Takt aufgebaut ist. Es zeigt die technische Präzision und Vielseitigkeit der Musiker, die auch in ungeraden Takten harmonieren. Bushfire

Komponiert von Charly Antolini – 1:08

Ein kurzes, intensives Stück, das wie ein musikalischer Flächenbrand wirkt – voller Energie und raschem, feurigem Rhythmus. Knock Out

Komponiert von Charly Antolini und Schmid-Grandy – 16:12

Eine zweite, leicht abgewandelte Version des Titeltracks, die neue Facetten und Details offenbart. Die Länge und die Struktur bieten Raum für improvisatorische Freiheit. Soundcheck With Nippi

Komponiert von Charly Antolini – 3:33

Eine zweite Version des Soundcheck-Tracks, bei dem erneut verschiedene akustische Effekte und rhythmische Experimente im Vordergrund stehen. Brassbrush

Komponiert von Charly Antolini – 2:59

Die zweite Aufnahme von Brassbrush, die eine andere dynamische Interpretation und Variation der ursprünglichen Besenklänge auf dem Schlagzeug bietet. Christal For Christel

Komponiert von Charly Antolini – 4:15

Auch hier wird das emotionale Thema erneut gespielt und gibt dem Hörer die Möglichkeit, neue Nuancen in der Interpretation wahrzunehmen. Five For Three

Komponiert von Schmid-Grandy – 4:14

Die zweite Version des ungeraden Rhythmus-Stücks mit zusätzlichen klanglichen Feinheiten und einem veränderten Tempo. Bushfire

Komponiert von Charly Antolini – 1:02

Ein weiterer kurzer und intensiver Abschluss des Albums, der mit seinem energetischen Charakter an einen musikalischen Vulkanausbruch erinnert.

Die Doppelversion ermöglicht es, die Stücke in leicht unterschiedlichen Interpretationen zu hören und gibt so ein vielseitiges Bild von Antolinis Stil und Musikalität.