Vanessa Fernandez – Use Me SACD (Super Audio CD) Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5

Label: Groove Note

Groove Note Format: SACD ( Super Audio CD)

und 2 x Vinyl, 12″, 45 RPM, Album, Stereo, 180 g

SACD ( Super Audio CD) und 2 x Vinyl, 12″, 45 RPM, Album, Stereo, 180 g Land: USA

USA Veröffentlichung: 2014

2014 Genre: Jazz, Pop

Jazz, Pop Stil: Contemporary Jazz, Vocal

Contemporary Jazz, Vocal Werbung Amazon Link: Vanessa Fernandez

Vanessa Fernandez: Ihre Karriere und musikalischen Wurzeln

Vanessa Fernandez ist eine vielseitige Sängerin und Musikerin aus Singapur, die sich in der internationalen Musikszene als herausragende Stimme in den Genres Soul, Funk und R&B etabliert hat. Sie begann ihre musikalische Karriere in ihrer Heimat Singapur und machte schnell durch ihre unverwechselbare Stimme und charismatische Bühnenpräsenz auf sich aufmerksam. Ursprünglich war sie Teil der Band Urban Xchange, die sich im asiatischen Raum einer gewissen Popularität erfreute und durch ihre Mischung aus Hip-Hop, R&B und Pop zahlreiche Hörer gewann.

Nach ihrem Erfolg mit Urban Xchange und als Mitglied der Band Parking Lot Pimp entschied sich Fernandez, ihre eigene musikalische Richtung einzuschlagen. Sie setzte auf Solo-Projekte und fokussierte sich zunehmend auf ihre Leidenschaft für Soul- und Funk-Musik. Diese Stilrichtungen prägten ihre künstlerische Entwicklung nachhaltig und führten sie schließlich zu ihrer Zusammenarbeit mit dem audiophilen Label Groove Note Records, das für seine exzellenten Klangaufnahmen und seine Förderung talentierter Künstler bekannt ist.

Das Album Use Me: Konzept und Aufnahmeprozess

Use Me wurde 2014 unter Groove Note Records veröffentlicht und ist das bisher ambitionierteste Projekt von Vanessa Fernandez. Das Album wurde im berühmten United Recordings Studio in Los Angeles aufgenommen, einem Studio, das schon vielen weltbekannten Künstlern und Bands als Aufnahmestätte diente. Die gesamte Produktion wurde von Ying Tan geleitet, der für seine Expertise im Bereich analoger Aufnahmen bekannt ist und ein Vorreiter in der audiophilen Musikszene ist. Die Entscheidung, das Album analog auf Band aufzunehmen, war entscheidend für die herausragende Klangqualität, die bei Use Me im Vordergrund steht.

Das Konzept von Use Me besteht darin, klassische Soul- und Funk-Songs in einer frischen, modernen Interpretation wiederzugeben, wobei Vanessa Fernandez’ stimmliche Ausdruckskraft und emotionale Tiefe im Zentrum stehen. Der Titeltrack „Use Me“ ist ein Cover des Originals von Bill Withers und wurde mit einem modernen Groove versehen, ohne den charakteristischen Soul und Funk des Originals zu verlieren. Auch andere bekannte Titel wie „Be Thankful For What You Got“ und „Simply Beautiful“ werden von Fernandez in einer Weise interpretiert, die ihre persönliche Note und ihr musikalisches Verständnis dieser Klassiker verdeutlicht.

Die musikalische Unterstützung: Hochkarätige Bandmitglieder

Um den einzigartigen Sound von Use Me zu kreieren, wurde Vanessa Fernandez von einer Gruppe erstklassiger Musiker begleitet. Dazu zählen:

Tim Pierce (Gitarre) : Ein renommierter Session-Gitarrist, der bereits mit Künstlern wie Bruce Springsteen und Madonna gearbeitet hat.

: Ein renommierter Session-Gitarrist, der bereits mit Künstlern wie Bruce Springsteen und Madonna gearbeitet hat. Leland Sklar (Bass) : Ein legendärer Bassist, der mit James Taylor, Phil Collins und vielen anderen Stars auf Tour war und zu den erfahrensten Musikern der Branche gehört.

: Ein legendärer Bassist, der mit James Taylor, Phil Collins und vielen anderen Stars auf Tour war und zu den erfahrensten Musikern der Branche gehört. Jim Keltner (Schlagzeug): Als Studio-Drummer für Größen wie Bob Dylan und George Harrison bekannt, brachte Keltner eine ausgeprägte rhythmische Finesse und Dynamik in die Aufnahmen ein.

Diese hochkarätige Besetzung verleiht den Songs eine besondere Tiefe und unterstützt Fernandez’ Stimme auf eindrucksvolle Weise, indem sie den Groove und die Dynamik der Originalstücke respektvoll wiederaufleben lässt. Durch die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Musikern konnte Fernandez ihre Vision von Soul und Funk in einer authentischen und gleichzeitig frischen Art und Weise realisieren.

Klangliche Brillanz: Die audiophile Qualität von Use Me

Eines der markantesten Merkmale des Albums Use Me ist seine exzellente Klangqualität, die speziell für audiophile Hörer ein Genuss ist. Das Album wurde vollständig analog auf Band aufgenommen, was im Vergleich zu digitalen Aufnahmen oft einen wärmeren und natürlicheren Klang bietet. Diese analoge Aufnahmeart fängt die Feinheiten von Fernandez’ Stimme und die Klänge der Instrumente besonders detailreich ein und lässt den Hörer jedes noch so kleine Nuance wahrnehmen.

Die Entscheidung, Use Me als 45-rpm-Vinyl-Pressung herauszubringen, verstärkte die klangliche Tiefe und Dynamik des Albums zusätzlich. Durch die höhere Umdrehungszahl pro Minute kann mehr Klanginformation in die Rillen geschnitten werden, was eine präzisere Wiedergabe ermöglicht und die Aufnahme lebendig und dynamisch wirken lässt. Das Album ist zudem in verschiedenen Formaten verfügbar, darunter als hochauflösende SACD-Version, die ebenfalls eine herausragende Klangqualität bietet.

Rezeption und Bedeutung in der Musikszene

Use Me wurde von Kritikern und audiophilen Musikliebhabern gleichermaßen gelobt. Die außergewöhnliche Qualität der Aufnahme, gepaart mit Vanessa Fernandez’ emotionaler Stimmführung und dem durchdachten Einsatz der Musiker, macht das Album zu einem unverwechselbaren Hörerlebnis. In audiophilen Kreisen wird Use Me oft als Referenzalbum empfohlen, da es die besonderen Qualitäten analoger Aufnahmen und hochwertiger Produktionen eindrucksvoll demonstriert.

Die Art und Weise, wie Fernandez die Klassiker neu interpretiert, hat auch jüngere Hörer angesprochen, die Soul und Funk auf eine moderne und frische Weise entdecken möchten. In ihrer Heimat Singapur und auch international hat sie durch dieses Album viele neue Fans gewonnen und ihren Status als außergewöhnliche Künstlerin in der Soul- und Funk-Szene gefestigt.

Fazit: Ein Album, das die Zeit überdauert

Use Me ist mehr als nur eine Sammlung von Cover-Songs – es ist ein künstlerisches Statement, das Vanessa Fernandez’ Liebe und Respekt für die Musikrichtungen Soul und Funk verdeutlicht. Die sorgfältige Auswahl der Songs, die meisterhafte Unterstützung durch erfahrene Musiker und die hohe audiophile Qualität der Produktion machen das Album zu einem einzigartigen Werk, das in der Musikwelt einen besonderen Platz einnimmt. Fernandez hat mit Use Me ein Album geschaffen, das nicht nur zeitlos klingt, sondern auch ein Vorbild für hochwertige Musikproduktionen darstellt.

Tracklist von Use Me – Vanessa Fernandez: