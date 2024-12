Markusphilippe plus bischi – Brushed Hörbericht:

Das Album Brushed, interpretiert von Markus Fritzsche, Philippe Chrétien und Plus Bischi, ist ein beeindruckendes Werk, das sowohl musikalisch als auch klanglich neue Maßstäbe setzt. Es verbindet anspruchsvolle Jazz-Kompositionen mit einer außergewöhnlich klaren und detaillierten Aufnahmequalität, die das Potenzial hat, sowohl Musikliebhaber als auch Audiophile gleichermaßen zu begeistern.

Die Interpreten:

Markus Fritzsche

Markus Fritzsche, ein deutscher Bassist, ist für sein ausgeprägtes Gespür für Rhythmus und seine meisterhafte Beherrschung des Kontrabasses bekannt. Seine musikalische Vielseitigkeit reicht von Jazz bis hin zu zeitgenössischen akustischen Stilen. Fritzsche ist ein autodidaktischer Musiker, der seine Karriere nach einem Wechsel von der Medizin zur Musik konsequent verfolgt hat. Neben seiner Arbeit als Bassist hat er zahlreiche Soundtracks für Kino- und Werbefilme komponiert, darunter bekannte Jingles wie den für Migros in der Schweiz.

Philippe Chrétien

Philippe Chrétien, schweizerischer Pianist und Saxophonist, begann seine musikalische Laufbahn mit einer klassischen Ausbildung in Klavier und Trompete bei Chester Gill. Seit 1979 widmet er sich hauptsächlich dem Tenorsaxophon, das zu seinem bevorzugten Instrument wurde. Chrétien hat internationale Bühnen- und Studioerfahrung mit renommierten Musikern und DJs gesammelt. Sein unverkennbarer, soulvoller Klang und sein reduzierter, transparenter Stil verleihen seinen Kompositionen eine besondere Tiefe. Sein Beitrag zu Brushed spiegelt sowohl seine kompositorischen als auch seine improvisatorischen Fähigkeiten wider.

Reto Bischofberger (Plus Bischi)

Der Schlagzeuger Reto Bischofberger, auch bekannt als Plus Bischi, bringt eine sensible, minimalistische und dennoch präzise Herangehensweise an das Schlagzeugspiel in dieses Trio ein. Seine Erfahrungen reichen von afroamerikanischen und brasilianischen Rhythmen bis hin zu europäischen Musiktraditionen. Mit einer Vorliebe für subtile Grooves schafft er eine dynamische und offene Basis, die den anderen Musikern Raum für ausdrucksstarke Dialoge bietet. Seine enge Verbindung zur audiophilen Klangästhetik ist ein bedeutender Faktor für die außergewöhnliche Klangqualität des Albums.

Die Intention hinter Brushed

Die Entstehung des Albums war von der Vision getragen, eine Aufnahme zu schaffen, die musikalische und technische Perfektion vereint. Ziel war es, die Atmosphäre einer Live-Performance möglichst authentisch einzufangen und dem Hörer ein intimes und lebendiges Musikerlebnis zu bieten. Hierbei wurde besonderer Wert darauf gelegt, nicht nur die Klangfarben und Nuancen der Instrumente hervorzuheben, sondern auch den Raumklang und die subtile Interaktion der Musiker miteinander erlebbar zu machen.

Die Produktion des Albums erforderte ein tiefes Verständnis für die technischen Aspekte der Tonaufnahme. Es ist zu vermuten, dass hochsensible Mikrofone, analoge Mischpulte und erstklassige Studiotechnik zum Einsatz kamen, um die bestmögliche Klangqualität zu erzielen. Diese Annahme basiert jedoch auf den herausragenden Höreindrücken und kann nicht verifiziert werden.

Die Verbindung zur audiophilen Szene

Brushed hat in audiophilen Kreisen eine besondere Beachtung gefunden, da die Klangqualität des Albums als äußerst detailliert und authentisch beschrieben wird. Ob und inwieweit die Musiker bewusst auf die audiophile Gemeinschaft abzielten oder enge Verbindungen zu dieser Szene haben, bleibt jedoch spekulativ.

Was jedoch auffällt, ist die präzise Wiedergabe von Klangdetails: Vom feinen Rascheln des Besens auf dem Schlagzeugfell bis zur Resonanz der Basssaiten – jedes Detail wird klar und warm eingefangen. Diese Qualität lässt darauf schließen, dass großer Wert auf die Wahl der Aufnahmegeräte und die akustische Optimierung des Studios gelegt wurde.

Die Aufnahmequalität

Die Klangästhetik von Brushed zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Balance zwischen Transparenz und Wärme aus. Die Instrumente sind klar positioniert und entfalten ein plastisches Klangbild, das den Hörer unmittelbar in den Aufnahme- oder Konzertsaal versetzt. Aber dieses Album kann NUR in seiner Ganzheit mit neutralen Gerätschaften genossen werden. Geräte die von Haus aus einen Eigenklang mitbringen, verfälschen nur die hervorragende Arbeiter dieser Kreativen Köpfe.

Fazit:

Brushed ist mehr als nur ein Jazzalbum – es ist ein Kunstwerk, das Maßstäbe setzt. Als Kenner und Hörer zahlreicher audiophiler Aufnahmen und hochwertiger Musikproduktionen kann ich mit Überzeugung sagen, dass Brushed in seiner Kategorie einzigartig ist. Die Kombination aus musikalischer Virtuosität, technischer Perfektion und emotionaler Tiefe hebt dieses Werk von allem ab, was man üblicherweise in der Welt der High-End-Musikproduktionen findet.

Die außergewöhnliche Aufnahmequalität lässt einen buchstäblich in die Musik eintauchen. Jeder Ton, jede Nuance, jedes kleinste Detail wird mit einer derartigen Präzision und Natürlichkeit wiedergegeben, dass man das Gefühl hat, die Künstler säßen direkt vor einem im Raum. Es ist ein Album, das nicht nur audiophile Ansprüche erfüllt, sondern sie übertrifft. Egal, ob es um die räumliche Darstellung der Instrumente, die Wärme des Klangs oder die unglaubliche Dynamik geht – Brushed ist ein Referenzwerk, das sich auf höchstem Niveau bewegt.

Selbst in einer Welt, in der ich viele großartige Aufnahmen gehört und erlebt habe, sticht dieses Album als etwas wirklich Besonderes heraus. Es ist ein Erlebnis, das sowohl Herz als auch Verstand anspricht. Es bietet nicht nur eine unvergleichliche Klangqualität, sondern auch eine emotionale Verbindung, die selten erreicht wird. Für jeden, der exzellente Musik und High-End-Audio schätzt, ist Brushed ein Muss – ein Meilenstein, der die perfekte Symbiose von Kunst und Technik repräsentiert. Für mich jedenfalls verdienen die drei sehr viel Aufmerksamkeit!

