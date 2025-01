Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly Hörbericht:

Label: Top Dawg Entertainment – Aftermath Entertainment – Interscope Records

Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly: Ein Meisterwerk aus meiner Sicht

„To Pimp A Butterfly“ von Kendrick Lamar ist für mich mehr als nur ein Album. Es ist ein Kunstwerk, das mir geholfen hat, viele Themen zu verstehen, die mich schon immer beschäftigt haben: Rassismus, Identität, gesellschaftliche Missstände und der amerikanische Traum. Als ich das Album das erste Mal hörte, war mir klar, dass Kendrick Lamar etwas anderes ist als die meisten Rapper, die man in den Medien sieht.

Kendrick ist anders als andere Rapper

Schon damals, wusste ich, dass Kendrick nicht einfach nur der typische Rapper ist, der in seinen Texten über Gewalt, Drogen oder Reichtum spricht. Nein, Kendrick ist anders. Ich habe in seinen Songs mehr gehört als nur Musik – ich habe Botschaften gehört, die tief in die Gesellschaft und die Welt eingreifen. Kendrick spricht Missstände an, er kritisiert die Welt und gibt uns wichtige Informationen, die wir richtig interpretieren müssen. Ich habe den Interpreten vor einigen Jahren nicht wirklich ernst genommen aber mein Sohn- der Teykin- hatte schon immer feinfüllige Sinne und er brachte mir Kendrick näher und zwang mich, deutlicher zu zuhören. Seine Musik ist ein Aufruf zum Nachdenken und zum Handeln und das wusste Teykin schon immer.

Kendrick Lamar als „Botschafter“ für Veränderung

Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als Teykin zu mir sagte, dass Kendrick nicht zu den Rappern gehört, die „nur Böses vertreiben wollen“. Es war, als ob ich durch seine Musik in eine tiefere Welt eintauchen konnte – eine Welt, die ich nicht immer verstand, aber deren Bedeutung ich fühlte. Als ich das Album hörte, fühlte ich mich, als ob ich Kendrick in seiner Welt begegnete. Eine Welt, in der er uns nicht nur unterhält, sondern auch eine Einladung gibt, die Realität zu hinterfragen.

„To Pimp A Butterfly“ ist in seiner musikalischen Vielfalt unglaublich beeindruckend. Da sind die Jazz- und Funk-Elemente, die den Hip-Hop von Kendrick Lamar zu etwas ganz anderem machen. In Songs wie „Alright“ und „The Blacker The Berry“ geht es nicht nur um die Musik, sondern auch um die Inhalte – sie sprechen die Themen an, die auch mich betreffen: Rassismus, die Herausforderungen, die schwarze Menschen in der Gesellschaft haben, und die Frage nach der eigenen Identität. Kendrick ist nicht nur ein Musiker, er ist ein sozialer Kommentator.

Warum Kendrick Lamar kein „Rapp-Müll“ ist

Es wurde mir immer klarer, dass es Künstler wie Kendrick Lamar gibt, die nichts mit dem sogenannten „Rapp-Müll“ zu tun haben, den man hier in der BRD serviert bekommt. Viele dieser Rapper konzentrieren sich auf Themen wie Materialismus oder Gewalt, ohne tiefere Bedeutungen zu vermitteln. Doch Kendrick geht es darum, uns zum Nachdenken zu bringen. Er fordert uns auf, die Welt anders zu sehen, die wahren Probleme zu erkennen und sie zu hinterfragen. Er zeigt uns, dass Musik mehr ist als nur Unterhaltung – sie ist ein Spiegel der Gesellschaft.

Was mich an Kendrick so beeindruckt, ist seine Fähigkeit, komplexe Themen in einer Art und Weise zu vermitteln, die gleichzeitig zugänglich und tiefgründig ist. „To Pimp A Butterfly“ ist ein Album, das nicht nur gehört, sondern verstanden werden muss. Es fordert uns heraus, die Realität nicht nur hinzunehmen, sondern sie aktiv zu hinterfragen und zu verändern. Ich habe in seiner Musik immer wieder neue Perspektiven gefunden und mich gefragt, wie ich selbst zu den Themen stehe, die er anspricht.

Kendrick Lamar: Ein Künstler, der zum Denken anregt

In den Worten Teykins Kendrick Ideen wiederzugeben: „Als ich ein kleiner Junge war, hat mich seine Musik tief berührt, weil ich wusste, dass er nicht einfach nur Rap macht, sondern eine Geschichte erzählt, die wichtig ist. Seine Lieder sind keine leeren Worte, sondern tragen die Last der Geschichte und der gesellschaftlichen Realität. Ich konnte schon damals spüren, dass Kendrick Lamar ein Künstler ist, der uns nicht nur unterhält, sondern uns auch dazu auffordert, die Welt mit anderen Augen zu sehen und Verantwortung zu übernehmen.“ Wie wahr mein Sohn wie wahr!

Die Bedeutung von Kendrick Lamar in einer konsumierten Welt

Ich verstehe jetzt mehr denn je, dass Künstler wie Kendrick Lamar keine oberflächlichen Rapper sind, sondern Menschen, die uns wichtige Fragen stellen und uns dazu auffordern, unsere Welt besser zu verstehen. In einer Zeit, in der so viel Musik nur noch konsumiert wird, ohne dass man wirklich hin hört, ist Kendrick für mich ein echter Künstler, der es versteht, durch Musik eine tiefere Botschaft zu vermitteln. Und ich weiß, dass er nicht nur mich, sondern auch viele andere dazu inspiriert hat, über das, was wir hören, nachzudenken und zu handeln.

Fazit: Kendrick Lamar als bedeutender Künstler der Gegenwart

„To Pimp A Butterfly“ ist für mich mehr als nur ein Album – es ist ein kulturelles Statement, das die Grenzen von Musik und Gesellschaftsverständnis überschreitet. Kendrick Lamar hat mit diesem Werk eine tiefgehende Reflexion über soziale Gerechtigkeit, Identität und die schwarzen Erfahrungen in Amerika geschaffen. Durch seine Musik fordert er uns nicht nur auf, zuzuhören, sondern auch zu verstehen und zu handeln.

In einer Welt, in der viel Musik oberflächlich konsumiert wird, hebt sich Kendrick Lamar durch seine Intelligenz, Tiefe und Sozialkritik ab. Er hat es geschafft, die Kunst des Rap in einen Kontext zu setzen, der uns zur Selbstreflexion anregt. Seine Musik ist ein Aufruf zur Veränderung – sie erinnert uns daran, dass Künstler eine Verantwortung tragen, die Welt zu spiegeln und zum Nachdenken zu bewegen. Für mich ist Kendrick Lamar einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit, dessen Werke auch in der Zukunft noch viel zu sagen haben werden.

Tracklist von To Pimp A Butterfly und kurze Beschreibung