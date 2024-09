Barre Phillips – End To End Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: ECM Records – ECM 2575, 675 7795

Vinyl, LP, Stereo, 180g, CD, Land: Deutschland

Deutschland Veröffentlichung: 7. September 2018

7. September 2018 Genre: Jazz

Jazz Stil: Contemporary Jazz, Free Improvisation

Barre Phillips, ein renommierter Kontrabassist und Pionier der improvisierten Musik, hat mit seinem Album „End to End“ ein bemerkenswertes Werk geschaffen, das seine innovativen Fähigkeiten und seine musikalische Philosophie widerspiegelt. Das Album wurde 1976 veröffentlicht und ist ein eindrucksvolles Beispiel für die freie Improvisation, die Phillips durch seine einzigartigen Klangexperimente und tiefen musikalischen Ideen prägt.

Musikalische Struktur und Stil

„End to End“ zeichnet sich durch eine durchgängige Form aus, die aus mehreren miteinander verbundenen Improvisationen besteht. Die Musik bewegt sich zwischen verschiedenen Klangfarben und Texturen, wobei Phillips‘ Spielstil eine subtile, oft meditative Qualität hat. Er nutzt den Kontrabass nicht nur als rhythmisches Instrument, sondern auch als Klangquelle, die eine Vielzahl von Emotionen und Atmosphären erzeugt. Die Kompositionen sind meist frei strukturiert, was den Musikern Raum für persönliche Ausdrucksformen lässt.

Besetzung und Zusammenarbeit

Auf dem Album spielt Barre Phillips zusammen mit verschiedenen Künstlern, die seine musikalische Vision teilen. Diese Kollaborationen tragen zur Vielfalt und Tiefe des Klanges bei. Die Interaktionen zwischen den Musikern sind von einer intensiven Kommunikation geprägt, die in der improvisierten Musik von entscheidender Bedeutung ist.

Rezeption und Einfluss

„End to End“ wurde von Kritikern für seine künstlerische Tiefe und seine technische Raffinesse gelobt. Es gilt als Meilenstein in der Entwicklung der zeitgenössischen improvisierten Musik und hat zahlreiche Musiker inspiriert, die Grenzen des Genres zu erkunden. Phillips’ Ansatz, den Kontrabass als Mittel zur Erschaffung komplexer Klanglandschaften zu verwenden, hat in der Jazz- und Avantgarde-Szene große Anerkennung gefunden.

Fazit

Insgesamt ist „End to End“ ein faszinierendes Album, das Barre Phillips‘ künstlerisches Schaffen eindrucksvoll dokumentiert. Es lädt den Hörer ein, sich in eine Welt von Klang und Improvisation zu vertiefen, die sowohl herausfordernd als auch bereichernd ist. Phillips’ Werk bleibt ein bedeutender Beitrag zur Musikgeschichte und zeigt die unendlichen Möglichkeiten der Improvisation auf.

Hier ist die Tracklist für Barre Phillips‘ Album „End to End“ sowie eine kurze Beschreibung jedes Tracks:

Tracklist

Quest

Part 1 – 2:38

Ein kurzer, prägnanter Einstieg, der den Hörer in die klangliche Welt des Albums einführt. Part 2 – 2:21

Diese Passage vertieft die experimentellen Klangstrukturen und zeigt Phillips‘ virtuoses Spiel. Part 3 – 3:14

Eine weitere Erkundung der klanglichen Möglichkeiten des Kontrabasses, geprägt von dynamischen Wechseln. Part 4 – 4:33

Längere, komplexere Improvisationen, die das Zusammenspiel der Musiker intensivieren. Part 5 – 2:36

Ein nachdenklicher Abschluss der „Quest“-Sektion, der die thematischen Elemente zusammenführt.

Inner Door

Part 1 – 2:35

Ein sanfter Einstieg, der eine intime Atmosphäre schafft und den Hörer zum Zuhören einlädt. Part 2 – 2:51

Diese Passage intensiviert die emotionale Tiefe und zeigt eine klare Kommunikation zwischen den Musikern. Part 3 – 2:20

Kurze, präzise Phrasen, die die Spannung aufbauen und die Neugier steigern. Part 4 – 5:48

Der Höhepunkt dieser Sektion, in dem sich die Klänge entfalten und die improvisatorische Freiheit voll zur Geltung kommt.

Outer Window

Part 1 – 2:18

Ein zarter Beginn, der den Hörer in neue Klangräume einführt und das Konzept des „Außenfensters“ metaphorisch umsetzt. Part 2 – 6:12

Eine ausgedehnte Improvisation, die reich an harmonischen Schattierungen ist und die Interaktion zwischen den Musikern betont. Part 3 – 2:43

Eine dynamische Sequenz, die die Energie zurückbringt und eine lebendige Atmosphäre schafft. Part 4 – 3:34

Ein nachdenklicher Ausklang, der die Themen des Albums zusammenfasst und den Zuhörer auf eine Reise durch die klangliche Landschaft mitnimmt.

Fazit

Die Struktur des Albums mit seinen in Teile gegliederten Stücken bietet eine facettenreiche Erfahrung, die sowohl die technische Meisterschaft von Barre Phillips als auch die kreative Dynamik seiner Mitmusiker zeigt.